Regionalfussball An der taktischen Variabilität gearbeitet: Wie sich der FC Uzwil in der Rückrunde der 1. Liga nach vorne orientieren will Die erste Saisonhälfte schloss der FC Uzwil auf Platz neun der 1. Liga ab. Obwohl man damit zufrieden war, nahm Trainer Markus Wanner in der Vorbereitung einige personelle und taktische Veränderungen vor. Damit will man das Minimalziel Ligaerhalt möglichst schnell erreichen. Uzwil startet am Samstag gegen Taverne in die Rückrunde. Lukas Tannò 23.02.2023, 16.00 Uhr

Ajet Sejdija (links) war in der Hinrunde der Uzwil-Spieler mit den meisten Einsatzminuten. Bild: Ralph Ribi

Für die Uzwiler Fussballer endete das erste Halbjahr Ende November mit einer 1:4-Niederlage gegen Winterthur U21. «Natürlich ging man nach so einer Partie etwas betrübt in die Winterpause, aber wir konnten stolz auf Platz neun und unsere Leistung in der Hinrunde sein», sagt Uzwil-Trainer Markus Wanner.

Nach rund einem Monat ohne Training startete das 1.-Liga-Team des FC Uzwil am 4. Januar in die Rückrundenvorbereitung. Diese wollte Wanner nutzen, um seine Mannschaft vor allem taktisch einen Schritt weiterzubringen. Da man nur einen Monat trainingsfrei hatte, sei die Physis der Spieler noch auf einem guten Niveau gewesen und es war möglich sich auf taktische Anpassungen zu konzentrieren, so der Übungsleiter.

Uzwil trainiert Dreierkette

Konkret heisst das, dass der FC Uzwil eine neue Formation geübt hat. Da Wanner intensiven Pressingfussball spielen lässt, ist er grosser Fan der Dreierkette, genauer gesagt der 3-4-1-2-Formation. Dank der Doppelspitze kann man den Gegner früher und besser unter Druck setzen und dank der Überzahl im Mittelfeld schnell umschalten und so zu Torchancen kommen. Der Trainer sagt:

«Die meisten meiner Spieler hatten noch nie Dreierkette gespielt, deshalb habe ich viel Zeit für das Einüben dieser Formation und den damit verbundenen Abläufen investiert.»

Es sei aber nicht so, dass man in der Rückrunde nun nur noch mit Dreierkette spielen wird. Man wolle lediglich taktisch variabler werden und zwischen dem alten 4-3-3-System, welches in der Hinrunde gespielt wurde und der neuen Formation hin und her wechseln können. Um das zu perfektionieren, hat Wanner möglichst viele Testspiele abgemacht. Sieben Vorbereitungspartien bestritt Uzwil. Darunter zwei gegen die Promotionligisten St.Gallen U21 und YF Juventus Zürich. Auch wenn beide Spiele verloren gingen, war Wanner zufrieden mit den Leistungen und findet, dass man für die Rückrunde bereit sei.

Auf vier Abgänge folgen vier Neuzugänge

Aber nicht nur auf dem Feld gab es beim FC Uzwil Veränderungen. Auch in der Kabine kam es zu einigen Wechseln. Patrik Marku möchte sich auf seinen Beruf konzentrieren, Isak Beka ging in die 3. Liga zum FC Sirnach, Eric Gülünay verlor in der Hinrunde seinen Stammplatz und spielt neu für Ligakonkurrent Gossau und mit Orcun Cengiz wurde der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Diese Abgänge kompensierten Markus Wanner und Sportchef Armando Müller mit Rechtsverteidiger Giulio Franscini, der früher beim FC Wil U20 spielte, dem grossgewachsenen Stürmer Florjan Nuraj von Eschen/Mauren und Mittelfeldspieler Nabil Gazi von Phönix Seen. Zudem wurde noch ein A-Junior ins 1.-Liga-Kader hochgeholt.

Ligaerhalt bleibt Minimalziel

Mit diesen taktischen und personellen Umstellungen startet der FC Uzwil am Samstag um 15 Uhr zuhause gegen die AC Taverne in die zweite Saisonhälfte. Gegen die Tessiner spielte Uzwil bisher einmal in der Liga und einmal in der Cupquali. Ein Sieg wollte den Uzwilern in beiden Spielen nicht gelingen. Das soll sich nun ändern. Wanner sagt dazu: «Wir wollen nicht dreimal in einer Saison gegen dasselbe Team sieglos bleiben.»

Die ersten Rückrundenspiele haben laut Wanner bereits grosse Bedeutung, denn man spielt mit Taverne, GC U21 und Weesen gegen direkte Konkurrenten. «Unser Minimalziel bleibt der Ligaerhalt. Aber ich denke, dass wir im Gegensatz zur Hinrunde nochmals Fortschritte gemacht haben. Deshalb wollen wir uns lieber nach vorne als nach hinten orientieren», sagt der Trainer vor dem Rückrundenstart.