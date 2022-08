Regionalfussball 2. Liga interregional: Bazenheid geht gegen Widnau baden und der FC Wil U20 schlägt auswärts Aufsteiger Rapperswil-Jona II In der zweiten Runde der 2. Liga inter empfing Bazenheid den FC Widnau auf dem Ifang. Die Rheintaler schlagen die Truppe von Trainer Daniel Bernhardsgrütter klar mit 4:1. Das Wiler U20-Nachwuchsteam schlägt Rapperswil-Jona II auswärts genau mit demselben Resultat. Lukas Tannò 28.08.2022, 20.45 Uhr

Luan Abazi (rechts) sorgt mit einem Dreierpack für den ersten Saisonsieg der Wiler U20. Bild: Lukas Tannò

(Wil, 23.04.22)

Der FC Bazenheid ist vergangene Woche mit dem 3:3-Unentschieden gegen Absteiger Thalwil gut in die Saison gestartet. «Wir waren gegen Thalwil phasenweise das bessere Team und hätten sogar mehr rausholen können», sagte Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter. In der zweiten Partie der 2. Liga inter musste Bazenheid aber die erste Niederlage einstecken. Gegen den FC Widnau verlieren die Alttoggenburger mit 1:4. «Wenn man mit 1:4 verliert, muss man nicht diskutieren, ob das gerecht ist oder nicht», so Bernhardsgrütter.

Sein Team startete zwar besser in die Partie, spielte aber kurz nach dem ersten Tor der Widnauer mit einem Mann weniger. Fadil Goli holte sich binnen weniger Minuten die gelb-rote Karte und musste frühzeitig unter die Dusche. «Aus unserer Sicht ein Fehlentscheid des Schiedsrichters, aber da kann man nichts machen», meinte der Bazenheid-Trainer.

Zwar holte sich auch Widnau nach dem Seitenwechsel eine rote Karte und Bazenheid konnte in der 69. Minute durch Lucian Dodes das 1:1 erzielen, aber die Gäste nutzten danach die Freiräume sehr gut aus und schenkten Bazenheid nochmals drei Tore ein. Daniel Bernhardsgrütter sagte nach der Partie:

«Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Widnau war einfach das cleverere Team.»

Trotzdem kann man auf dem Ifang mit dem Saisonstart zufrieden sein. «Ich finde, wir haben in den ersten beiden Saisonspielen gute Leistungen gezeigt und können darauf aufbauen», so Bernhardsgrütter. Das Startprogramm der Bazenheider ist aber alles andere als einfach. Nach Thalwil und Widnau wartet nun am kommenden Wochenende mit Balzers bereits der nächste 1.-Liga-Absteiger.

Hier geht's zum Telegramm des Spiels FC Bazenheid - FC Widnau.

Abazi schiesst Wil U20 zum ersten Saisonsieg

Mit demselben Resultat, wie sich Bazenheid dem FC Widnau geschlagen geben musste, gewinnt die Wiler U20 auswärts gegen Aufsteiger Rapperswil-Jona II. Wil-Trainer Fabinho ist zufrieden mit dem Resultat und der Leistung: «Wir haben in der ersten Halbzeit ein schnelles Gegentor bekommen, aber haben perfekt darauf reagiert.»

Bereits in der 7. Minute ging Rapperswil-Jona II, welches von Ex-GC-Captain Veroljub Salatic trainiert wird, in Führung. Sieben Minuten später konnte Jan Hagmann aber ausgleichen. Und kurz vor der Pause erhöhte Luan Abazi mit zwei Toren auf 3:1 aus Wiler Sicht. Der Stürmer, welcher mit der ersten Mannschaft trainiert, ist quasi die Lebensversicherung des FC Wil U20. In der vergangenen Saison traf er 18 Mal für das Team von Fabinho.

In der 60. Minute schnürte Abazi dann gegen den Aufsteiger vom Zürichsee seinen Dreierpack und stellte auf das 4:1-Schlussresultat. «Ich bin froh, dass Luan Abazi bei uns so gut spielt, und freue mich jedes Mal, wenn ich ihn einsetzen kann. Aber ich hoffe schon, dass er den Durchbruch in der ersten Mannschaft schafft», sagte Fabinho. Abazi stand in der Challenge League bisher fünf Mal im Kader, wurde aber noch nie eingewechselt. Der FC Wil U20 spielt kommende Woche gegen den nächsten Aufsteiger KF Dardania St.Gallen. Mal schauen, ob mit oder ohne Luan Abazi.

Hier geht's zum Telegramm des Spiels FC Rapperswil-Jona II - FC Wil U20.