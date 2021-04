Regionalbahn Testbetrieb mit Hygienemaskenspender: Fahrgäste können sich an Bahnhöfen bedienen Den Fahrgästen der Appenzeller Bahnen sowie der Frauenfeld-Wil-Bahn stehen ab sofort fünf Hygienemaskenspender an ausgewählten Bahnhöfen zur Verfügung. Für eine erste Testphase ist unter anderem die FWB-Haltestellen in Wil mit den Hygienemaskenspender ausgerüstet. 01.04.2021, 11.28 Uhr

Silvan Schlumpf, Senior Engineer Lasrag AG; Erika Egger, Leiterin Marketing/Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung, Appenzeller Bahnen AG; Denise Ammann, Verkaufsmanagerin, Flawa Consumer GmbH, Markus Winiger, Mitinhaber Lasrag AG (von links) präsentieren den Hygienemaskenspender am Bahnhof St.Gallen. Bild: PD

(pd/sas) In der Schweiz gilt eine Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Verkehr und auf Bahnhofarealen. Wie die Appenzeller Bahnen und die Frauenfeld-Wil-Bahn mitteilen, haben sie an fünf Bahnhöfen Hygienemaskenspender aufgestellt.

Mit den neuen Hygienemaskenspender können Fahrgäste entsprechende Masken zum Schutz ihrer Gesundheit und der Gesundheit der anderen Fahrgäste beziehen, heisst es in der Meidenmitteilung. Das Projekt läuft in einer fünfmonatigen Testphase. Erika Egger, Leiterin Marketing/Kommunikation der Appenzeller Bahnen: «Die Maskentragepflicht wird von unseren Kundinnen und Kunden bereits sehr konsequent umgesetzt. Mit diesen Hygienemaskenspendern möchten wir zusätzliche Unterstützung zur Umsetzung der BAG-Massnahmen bieten. Die Gesundheit unserer Fahrgäste liegt uns sehr am Herzen.»

Durchdachte Funktionalität der Automaten

Bei der Herstellung der Hygienemaskenspender standen für die Firma Lasrag AG aus Wetzikon die Benutzerfreundlichkeit sowie ein ansprechendes Design an oberster Stelle. Eine kompakte Grösse und vielseitige Einsatzmöglichkeiten waren ebenfalls Kriterien, die erfüllt werden mussten.

Die Automaten bieten die Möglichkeit zur Ausgabe von zwei verschiedenen Maskentypen. Sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, sind weitere Einsatzbereiche in Gesundheitseinrichtungen wie Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, Retail-Märkten oder Bildungsstätten angedacht.

Ostschweizer FFP2 und TypIIR Schutzmasken

In den Hygienemaskenspendern werden die zwei Maskentypen IIR und FFP2 der Flawa Consumer GmbH aus Flawil angeboten. Der Preis liegt bei drei Franken pro Stück beim Typ FFP2. Eine 2er-Packung der Maske Typ IIR kostet einen Franken. Flawa begann Mitte April 2020 als erstes Schweizer Unternehmen mit der Produktion von Universalschutzmasken. Derzeit produziert Flawa bis zu 500'000 FFP2-Masken pro Woche.