Wie das Kies Kirchberg, Jonschwil und Niederbüren veränderte

Region Wil/Toggenburg Wo Gletscher schoben, Schmiergeld floss und die Sicht auf die Berge frei wurde: Auf Kreuzfahrt im Archipel der Kiesgruben In den 1960er-Jahren brach in der Region das Kiesfieber aus. Auch in den Gemeinden Jonschwil, Kirchberg und Niederbüren hat der Abbau des wichtigsten Rohstoffs der Schweiz die Landschaft geformt und Menschen geprägt. Ein ehemaliger Bauer und eine ehemalige Betreiberin einer Kiesgrube erzählen.

Pablo Rohner 19.07.2021, 05.00 Uhr

Bis zum Speer sieht Theo Hürlimann erst, seit der Kiesabbau vor seinem Hof abgeschlossen wurde.

«Die Wohnlage ist eher schöner geworden.» Theo Hürlimann steht vor seinem Haus und deutet über die sanft abfallende Ebene in die Ferne. An sichtigen Tagen wie diesem Anfang Juli sieht er Speer und Glärnischmassiv am Horizont. Der ehemalige Gemeinderat von Jonschwil wohnt auf dem Berghof zwischen Schwarzenbach und Jonschwil. Früher stand der Aussicht eine terrassenförmige Moräne im Weg. Hürlimann sagt:

«Es ging ungefähr so hoch rauf, wie es jetzt runtergeht.»

Unter der Erde barg das Land den einzigen Bodenschatz der Schweiz: Kies. Der Abbau vor dem Berghof begann 1975, die Verträge mit der Vereinigte Kieswerke AG Wil liefen auf Theo Hürlimanns Vater. Das Konglomerat war 1966 aus acht regionalen Abbauunternehmen entstanden, die sich gegen die Konkurrenz grosser Baustoffkonzerne wappnen wollten.

Pro abgebautem Kubik bekam Theo Hürlimanns Vater etwas weniger als zwei Franken, abgerechnet wurde jährlich. Er selbst, der den Hof übernahm, als der Kiesabbau begann, hatte davon auch Nachteile: Die der Bewirtschaftung entzogene Fläche habe ihm bei der Berechnung der 1977 eingeführten Milchkontingente gefehlt, erklärt Theo Hürlimann. Nach der Aufschüttung wurde das Abbaugebiet wieder zu landwirtschaftlicher Nutzfläche. «Heute ist der Ertrag darauf normal.»



In der Nachkriegszeit wurde die Schweiz mit Strassen überzogen, die Bevölkerung wuchs, Häuser wurden gebaut. Dafür brauchte es viel Zement und Beton. Kies war gefragt. Im Mittelland, wo die grössten Abbaugebiete liegen, setzte ein regelrechter Kiesrausch ein. Unter Landwirten habe es einen Spruch gegeben, sagt Hürlimann:

«Die beste Fruchtfolge ist Wiese, Kies, Bauland.»

Pionierzeit: Ein Wildwuchs an Kiesgruben

Die Geschichte des Kiesabbaus beginnt in der Eiszeit. Vor rund 20'000 Jahren begann der Rheingletscher abzuschmelzen, in den folgenden paar tausend Jahren zog er sich zurück und gab in der Ostschweiz ein System von Moränen und Moränenwällen frei. Das Schmelzwasser am Grund der Gletscher führte Schotter mit sich, der sich ablagerte. Mit den Jahrtausenden wurde das Gestein von Erde und Vegetation überdeckt. Im Bereich des Thurgletschers, einer Nebenzunge des Rheingletschers, entstand die Landschaft der Region Wil/Toggenburg. In Wiesen und Borden eingeschlossen, harrte das Gestein seiner Ausbeutung.

Heute liegt ein Drittel des Kiesabbaus in der Schweiz in den Händen von grossen Firmen wie Holcim, den Rest machen KMU und Familienbetriebe aus. Letztere entstanden in der Region häufig aus bäuerlichen Privatunternehmungen. In den 40er- und 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts bauten viele Bauern auf ihrem Land nebenbei etwas Kies ab. In der Pionierzeit, bevor geologische Berichte und Abklärungen zur Umweltverträglichkeit zur Auflage wurden, herrschte in der Region ein Wildwuchs an kleinen Kiesgruben; auch in Bäbikon, Buomberg oder Hüttenstetten wurde einst Kies abgebaut.



Im Brääggfeld zwischen Bazenheid und Lütisburg wurde in den 1970er-Jahren um die Grastrocknungsanlage Kies abgebaut.

Ein Bazenheider im Kiesrausch

Wie Dokumente aus dem Kirchberger Gemeindearchiv zeigen, verfiel auch ein Bazenheider Landbesitzer dem Kiesfieber. Bei der Grastrocknungsanlage Bazenheid baute er im Jahr 1964 Kies ab, um den Parkplatz vor seinem Restaurant zu kiesen – noch ohne Bewilligung. Wie sich der Abbau im Brääggfeld auf die Quelle Ischlag vor Lütisburg auswirken würde, klärte der Kanton erst ab.

Als der Kirchberger Gemeinderat Wind vom Alleingang des Landbesitzers bekam, wies er ihn an, die Grube wieder aufzuschütten, mit Humus zu bedecken und zu warten, bis die Bewilligung vorlag. Doch dem Landbesitzer mahlten die Mühlen zu langsam.

Mit einer «Aufmerksamkeit für wohlwollendes Dazutun in der Angelegenheit», eine 500-Franken-Note, versuchte er, den Gemeindeammann dazu zu bringen, den Prozess zu beschleunigen. Ohne Erfolg. «Selbstverständlich kann ich das Geld nicht annehmen», schrieb der Gemeindeammann zurück und legte die Note ins Couvert zu der Antwort, in der stand, der Abbauwütige müsse halt endlich die Abklärungen zum Schutz des Grundwassers machen lassen. Dann werde schon Schwung in die Sache kommen.

Ein Abbauplan für das Brääggfeld in Bazenheid aus dem Jahr 1984.

Die «Mutter» der Chauffeure

Von den Anfängen des grössten Kieswerks in der Gemeinde Kirchberg sind keine solchen Wildwestgeschichten überliefert. Im Gebiet Wisgraben zwischen Kirchberg und Dietschwil begann Willi Schawalder in den 1940er-Jahren am Waldrand Kies abzubauen.

«Am Anfang mit Wagen und Ross, ein Kubikmeter pro Fahrt», sagt Schawalders Tochter Elsbeth Fankhauser. An einem regnerischen Morgen im Juli sitzt sie in ihrer Wohnung in Kirchberg am Schanzweg und blättert in einem dunkelgrünen Fotoalbum. Sepiagefärbte Schwarz-Weiss-Fotos zeigen Kiesdünen vor dunklen Tannen, Zweiachser-Lastwagen und das erste Kieswerk von Willi Schawalder: ein Holzschopf, ein Förderband, das zum Dach führt. «ABAG» steht auf dem Rücken des Albums.

Elsbeth Fankhauser, Tochter des ABAG-Gründers Willi Schawalder, zeigt Bilder von den Anfängen des Kiesabbaus am Altbach in Kirchberg.

Die ABAG Kieswerk am Altbach wurde 1961 gegründet. Die W. Schawalder Transporte und Kieswerk ging in der Firma auf. Elsbeth Fankhauser arbeitete früh im Büro in der Kiesgrube im Wisgraben, nach dem Tod ihres Vaters kam sie Ende der 1980er-Jahre in den Verwaltungsrat.

Neben der Büroarbeit für Bestellungen, Lieferungen und Buchhaltung kümmerte sich Elsbeth Fankhauser auch um Arbeiter und Chauffeure. Und jedes Jahr stutzte sie den Schwänen die Flügel, die im Sägeweiher im Talbach lebten. Den Weiher hatte die ABAG 1969 gekauft und seither vergrössert, um mehr Wasser für die Kieswäsche zu gewinnen.

Der Kiesabbau war eine reine Männerdomäne, erinnert sich Elsbeth Fankhauser. Einem Chauffeur habe sie einmal beistehen müssen, als dessen Frau, ohne etwas zu sagen, mit den Kindern zurück nach Ungarn gegangen sei. Sie sagt:

«Ich hatte einen guten Umgang mit den Männern in der Kiesgrube. Es gab solche, die sagten Mutter zu mir.»

Flugaufnahme der Kiesabbaugebiete in Kirchberg aus dem Jahr 1991. Damals erstreckte sich der Kiesabbau im Wisgraben weit in Richtung des Weilers Remis zwischen Kirchberg und Dietschwil. Das Kieswerk am Altbach im gleichen Jahr, von etwas näher betrachtet. Das erste Kieswerk von Willi Schawalder im Wisgraben auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1950. Den Schwänen im Talbachweiher stutzte Eslbeth Fankhauser jedes Jahr die Flügel. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1985. Das Büro in der ABAG im Jahr 1966, im Jahr 1990 und im Jahr 1997. Elsbeth Fankhauser arbeitete seit den 60er-Jahren in der Firma, die ihr Vater Willi Schawalder mitbegründet hatte.



Am Heiligkreuztag mussten Lastwagen durchs Dorf

Im Jahr 1997 wurde die Talstrasse eingeweiht. Auf ihr kann das Kirchberger Kies heute direkt in Richtung Wil abtransportiert werden. Das Förderband im Wald beim Altbach bringt das Kies von der heutigen Abbaustelle, der grossen Grube im Gebiet Riedenboden-Chalchbüel unterhalb von Wolfikon, nach Wisgraben. Dort wird das Kies noch heute aufbereitet und gewaschen. Bevor es die Strasse gab, mussten täglich Dutzende Lastwagen über Kirchberg leer nach Wisgraben und voll in Richtung Abladeort fahren.

Das war nicht immer einfach. «Kirchberg hatte viele Feiertage wie den Heiligkreuztag oder Fronleichnam, die zum Beispiel in Wil nicht gefeiert wurden», sagt Elsbeth Fankhauser. Weil an den verarbeitenden Standorten auch an diesen Tagen gearbeitet wurde, mussten die Lastwagen trotzdem durch Kirchberg fahren.

Die neue Strasse, die von der ABAG und der Bazenheider Willi Scherrer Kies und Beton AG, dem zweiten grossen Kiesbauunternehmen in der Gemeinde, finanziert wurde, entlastete das Dorf um bis zu 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag.

Das Kiesförderband an entlang der Talstrasse am Altbach in Kirchberg. Die ABAG baute diese Blöcke der «Schanz»-Überbauung im Jahr 1991. Damals gab es in Kirchberg zu wenig Wohnungen. Blick in die heutige Kiesgrube der Holcim im Gebiet Riedenboden zwischen Wolfikon und Lamperswil in der Gemeinde Kirchberg.



Bauen statt Boden horten

Den Landwirten, auf deren Land Kies ausgebeutet wurde, musste die ABAG neben einer Entschädigung pro abgebautem Kubikmeter auch Ersatzland geben. Um bei den Verhandlungen mit den Bauern etwas in der Hand zu haben, kaufte das Unternehmen Land in der Gemeinde Kirchberg. Doch nicht nur die Bauern stellten Ansprüche. Elsbeth Fankhauser erinnert sich:

«Irgendwann sagte uns die Gemeinde, wir sollten auch mal bauen, statt Boden zu horten.»

1991 baute die ABAG auf der grünen Wiese die «Schanz»-Blöcke oberhalb der Dietschwilerstrasse – zu einer Zeit, als es in Kirchberg zu wenig Wohnungen gab. In der einzigen Eigentumswohnung der Überbauung lebt Elsbeth Fankhauser bis heute.

Niederbüren: Eine Strasse für die «Musig»

Wenn der Abbau an einem Ort eingestellt wird, wollen die Kiesfirmen der Bevölkerung für die jahrzehntelange Belastung oft «etwas zurückgeben». Meist geschieht dies in Form von Renaturierungen der Kiesbrüche, die sich so in ökologisch vielfältige Lebensräume verwandeln, etwa für seltene Amphibienarten wie die Gelbbauchunke. In Niederbüren hatte Grundbuchverwalter Michael Huber eine weiterführende Idee.

Michael Huber, Grundbuchverwalter der Gemeinde Niederbüren, auf dem Vitaparcours, den die Hastag auf dem Gebiet ihres ehemaligen Kiesabbaus für die Gemeinde baute. Wasserbüffel in Niederbüren Blick vom Vitaparcours in Niederbüren in Richtung des Gebiets, wo früher Kies abgebaut wurde. Neben dem Vitaparcours liegt ein Steinhaufen, in dem sich Blindschleichen, Eidechsen, aber auch Spinnen und Schmetterlinge wohlfühlen.

Neben dem Dorf wurde von 1962 bis 2013 Kies ausgebeutet. Auf Hubers Initiative hin finanzierte die Hastag, die in Niederbüren abbaute, einen Vitaparcours auf der wieder aufgeschütteten Kiesgrube. 2016 war Eröffnung. Auch die lokale Musikgesellschaft profitierte vom Abzug der Firma. Michael Huber sagt:

«Die eine Strasse zur Erschliessung des Gebiets wurde extra etwas breiter gemacht, damit die Musik darauf Marschieren üben kann.»

Der Kiesabbau in Niederbüren von oben im Lauf der Zeit: 1966, 1999, 2004, 2009, aus anderer Perspektive kurz vor der Auffüllung ab 2013.

Zwischen den jungen Bergahornen hindurch fällt der Blick auf eine Weiherlandschaft. Wasserbüffel liegen im Schatten der Bäume. In den ehemaligen Schlammweihern des Kieswerks fühlen sie sich wohl und fressen das schnell wachsende Schilf.



Wie die Ebene in der Degenau entstand

Zurück im Feld zwischen Schwarzenbach und Jonschwil. Wie der Kiesabbau die Landschaft formt, lässt sich vom Berghof von Theo Hürlimann gut zeigen. Das Wäldchen in der Nähe des Hofs wurde vor 30 Jahren gepflanzt, als Ersatz für ein Gehölz nahe der Jonschwilerstrasse, das für die Kiesgrube gerodet werden musste.

Die Kiesabbau geformten Ebene, auf der sich das Schulhaus und der Tennisplatz des TC Degenau befinden. Bevor hier ausgebeutet wurde, ging es auf dem Niveau der heutigen Jonschwilerstrasse ziemlich flach bis an die Thur. Auch dort, wo sich heute die weiten Wiesen oberhalb von Jonschwil befinden, wurde einst Kies abgebaut. Schöne Wohnlage: Die obersten Häuser im Gebiet Sonnhalden in Jonschwil grenzen an ehemaliges Abbaugebiet. Das Wäldchen, leicht rechts von der Bildmitte, wurde im Zug des Kiesabbaus vor dem Berghof (rechter Bildrand) gepflanzt. Sein Pendant wurde während dem Abbau gerodet und stand an der Jonschwilerstrasse.

Hürlimann deutet in die Ferne, wo Jonschwil am oberen Rand ins Grüne übergeht. Das Naherholungsgebiet Hori war einmal ein grosses Abbaugebiet. Nicht nur bei der aktuellen Renaturierung der Schlammweiher, sondern auch dort, wo sich die Wiesen oberhalb von Sonnhalden erstrecken, auf denen heute Landwirtschaft betrieben wird und Jonschwilerinnen und Jonschwiler gerne spazieren gehen.



Alt Gemeinderat Theo Hürlimann sagt, dass die Gemeinde nicht nur wegen der Entschädigung pro Kubik, einem Rappenbetrag, vom Jahrzehnte dauernden Kiesabbau profitierte: «Sie konnte manche Abbaugebiete günstig kaufen.» Auch die tiefe Ebene, auf der heute die Schulanlage Degenau und ein Tennisplatz liegen und Metallica-Fans vor elf Jahren im Schlamm versanken, war einst ein Abbaugebiet. Davor wölbte sich das Land über das heutige Niveau der Jonschwilerstrasse. Erst an der Thur fiel es ab.