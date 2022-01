Region Wil/Toggenburg: Kulturvereine in der Corona Pandemie

Region Wil/Toggenburg «Wir mussten unsere Reserven anzapfen, aber das ist okay»: Wie Kulturbühnen in der Region bis jetzt durch die Pandemie gekommen sind Zwei Jahre mit vielen Absagen und Beschränkungen liegen hinter den Kulturveranstaltern. Verantwortliche aus der Region sprechen über zögerndes Publikum, treue Sponsoren und Solidarität mit den Künstlerinnen und Künstlern. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Exfreundinnen» bei einem Auftritt in der «Traube» Bräägg in Bazenheid. Bild: Michael Hug

Jedes Wochenende eine Veranstaltung, an manchen auch zwei. Die Bühne des Chössi Theaters wird in den kommenden Wochen dicht bespielt. 14 Veranstaltungen wurden 2021 in der gut 200 Meter vom Lichtensteiger Bahnhof entfernten Bahnhalle durchgeführt. Alleine 18 stehen aktuell bis im Juni noch auf dem Spielplan. «Es hat sich auch etwas gestaut», sagt Präsident Volker Ranisch. Einige der kommenden Auftritte hätten bereits im ersten Halbjahr 2020 stattfinden sollen. Doch dann fielen sie dem Lockdown zum Opfer.

Volker Ranisch, Präsident des Vereins Chössi Theater. Bild: Benjamin Manser

Ranisch ist selbst Schauspieler. Wenn er über die Leiden des Kulturbetriebs in der Pandemie spricht, spricht er zuerst über die Theaterschaffenden. Klar hätten auch die Veranstalter zu kämpfen. Die Zuschauerkapazitäten mussten unter den Schutzkonzepten stark verringert werden. Neben Eintritten fielen Einnahmen aus der Vermietung der Lokale weg. In Lichtensteig sei es zudem nicht immer einfach gewesen, aus dem Pool der rund 130 freiwilligen Helferinnen und Helfer genügend Personen zu finden, die geimpft, genesen oder getestet waren. Die Leidtragenden seien jedoch in erster Linie die Künstlerinnen und Künstler:

«Sie sind es, die von den Auftritten leben.»

Ranisch lobt in dem Zusammenhang die Instrumente, mit denen die Kunstschaffenden Ausfallentschädigungen beantragen konnten: «Das St.Galler Amt für Kultur und die SVA haben da gute Arbeit geleistet.»

Solidarität mit den Künstlerinnen und Künstlern

Auch die anderen Kulturveranstalter in der Region zeigten sich solidarisch mit den Kunstschaffenden. Der Kulturtreff Bräägg in Bazenheid zum Beispiel zahlte den gebuchten Künstlerinnen und Künstlern, deren Auftritte abgesagt werden mussten, aus der eigenen Kasse einen Solidarbeitrag, sagt Präsident Hans Stadler.

Christa Elser, Chällertheater Wil Bild: Caro Nadler

Wie das Chössi Theater unterstützte auch das Wiler Chällertheater die Künstlerinnen und Künstler beim Beantragen der Ausfallentschädigungen. Und als nach dem ersten Lockdown wieder Veranstaltungen mit halbiertem Publikum möglich waren, hätten sie den Kunstschaffenden trotzdem die ganze Gage bezahlt, sagt die Programmverantwortliche Christa Elser. Sie fügt hinzu:

«Wir mussten unsere Reserven anzapfen, aber das ist okay.»

Kulturpunkt Flawil: Residenzen und günstige Proberäume

Im Kulturpunkt Flawil gastieren normalerweise Musikgruppen aus allen Weltregionen, die sich gerade auf internationalen Tourneen befinden. «In den letzten zwei Jahren fanden die Tourneen sehr unzuverlässig statt», sagt Geschäftsleiter Ananda Geissberger. Viele seien sogleich abgeblasen worden, wenn nur schon ein grösseres Konzert auf dem Tourneeplan abgesagt werden musste.

Dies sei einer der Gründe, weshalb im vergangenen Jahr im Kulturpunkt fast keine Veranstaltungen mit Publikum stattfanden. Zum anderen seien sie im Team zum Schluss gekommen, dass es in den eher engen Verhältnissen im Holzhaus an der St.Gallerstrasse kaum möglich wäre, Konzerte gemäss den Bestimmungen des BAG durchzuführen und so genügend Schutz für die Anwesenden zu bieten. Dafür habe das Team in den letzten Monaten die Ausstattung und den Eingangsbereich verbessert und verschönert.

Ananda Geissberger, Geschäftsführer des Kulturpunkts Flawil. Bild: Lisa Jenny

Der Kulturpunkt schuf den Musikerinnen und Musikern andere Möglichkeiten zum Kreativsein. In der Reihe «No Live but Life» wurden Künstlerinnen und Künstler nach Flawil eingeladen, um jeweils vier Tage gemeinsam zu leben und Songs zu erarbeiten. Die Resultate wurden dann in gestreamten Konzerten gezeigt. Zudem sei der Kulturpunkt günstig als Probelokal und Tonstudio zur Verfügung gestellt worden, sagt Geissberger.

Treue Sponsoren, Fragezeichen beim Publikum

Alle angefragten Kulturveranstalter in der Region konnten während der letzten zwei Jahre auf die Unterstützung ihrer Sponsoren zählen. Gemeinden, der Kanton, Banken, Stiftungen, Private – die Förderer hätten die Verträge eingehalten, auch wenn zeitweise nichts stattfinden konnte. Deshalb, und weil die aktiven Vereinsmitglieder ihre Jobs freiwillig machen, plagen die angefragten Veranstalter keine Existenzängste.

Dass die Publikumszahlen bald wieder das Level von vor der Pandemie erreichen, bezweifeln einige Kulturveranstalter. Max Weber vom Kirchberger Kulturverein Open Ohr sagt:

«Die These, dass die Leute wieder kommen, sobald sie wieder dürfen, hat sich bei uns nicht bewahrheitet.»

Im Sommer 2021 führte Open Ohr im und um das alte Feuerwehrdepot auf dem Tellplatz die Kulturtage Kirchberg durch. Gemessen an den Eintritten sei das viertägige Festival, abgesehen vom anständig besuchten Abschlussabend mit Konzerten unter freiem Himmel, eine Enttäuschung gewesen. Auch im vergangenen Herbst, als das Programm 21/22 von Open Ohr mit Reeto von Gunten und Da Berrer begann, seien nur 20 Leute gekommen. 50 hätten im Depot Platz.

Weber hofft zudem, dass im März das Kleinkunst-Festival «Die Krönung» in Aadorf wie geplant stattfindet. Zur Philosophie von Open Ohr gehöre es, in Kirchberg auch eher unbekannte Namen zu präsentieren. Viele davon hätten sie an der «Krönung» entdeckt.

Luna-tic traten 2021 in Kirchberg an den Kulturtagen des Vereins Open Ohr auf. Es kamen nicht so viele Leute wie erhofft. Bild: PD

Leichtere Sommer, harte Winter

Hans Stadler, Webers Kollege vom zweiten Kulturverein in der Gemeinde Kirchberg, dem Kulturtreff Bräägg, stimmen die jüngsten Erfahrungen hingegen positiv. Sobald sie wieder Anlässe durchführten, seien die Leute auch gekommen. Nach dem ersten Lockdown durften im Saal der Traube Bräägg zunächst wieder Veranstaltungen mit 50, später dann mit 65 Personen stattfinden. Die Plätze seien immer besetzt worden. Und auch als im Oktober Simon Enzler im Saal der Traube Bräägg zweimal vor 100 Leuten auftrat, waren beide Abende ausverkauft.

Open Ohr und der Kulturtreff teilen sich das Kirchberger Kulturjahr quasi auf. In Bräägg findet mehr im Sommer statt, in Kirchberg mehr im Winter. Dass die Eintrittszahlen in der kalten Jahreszeit in dem Masse sanken, wie die Corona-Fallzahlen stiegen, beobachtete auch Christa Elser vom Wiler Chällertheater. Zu den Stammgästen von Kulturveranstaltern – oft sind das auch Vereinsmitglieder und Abonnenten – zählen vor allem ältere Personen. Gerade sie würden kleine Innenräume noch immer eher meiden. Dies sei auch nicht anders gewesen, als die Vorführungen alle 30 Minuten zum Lüften unterbrochen wurden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen