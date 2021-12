Region Wil/Toggenburg Wegen Mausplage: Mäusejäger tauschten sich dieses Jahr erstmals in Whatsapp-Chat aus – Flawilerin fing 4000 Tiere 2021 war auch das Jahr der aussergewöhnlich vielen Mäuse. Die Plage bewog das Landwirtschaftliche Zentrum St.Gallen in Flawil dazu, ungewohnte Wege zu beschreiten. Ein Umstand macht den stark betroffenen Bauern in der Gemeinde Kirchberg Hoffnung für den nächsten Frühling. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Der «Muuserchnecht» wird er an einem Kurs vorgeführt. Bild: PD

Es begann im Frühling. Unter dem schmelzenden Schnee kamen vielerorts verwüstete Wiesen zum Vorschein, umgepflügt von Mäusen. Bauern in der Gemeinde Kirchberg waren besonders betroffen, die Folgen waren Futterausfall, verdrecktes Futter, erhöhter Verschleiss von Mähmessern, Tierarztkosten.

Mit der Förderung von natürlichen Feinden wie Hermelinen, Greifvögeln und Eulen versuchen manche Bauern, den Mäusen das Leben auf ihrem Land schwer zu machen. Ob die Asthaufen und Bruthäuschen zu grösseren Populationen der gefragten Jäger führen, wird sich jedoch erst im Frühling zeigen, nach der Brutzeit der Tiere.

Fuchsbestand erholt sich von der Staupe

Matthias Müller, Wildhüter Unteres Toggenburg-Wil. Bild: Markus P. Staehli

Immerhin: Der Fuchsbestand scheint sich in der Gemeinde Kirchberg zu erholen, sagt Matthias Müller, Wildhüter im Wildhutkreis 7, der das untere Toggenburg und den Raum Wil umfasst. Zumindest würden dies jüngste Berichte nahelegen, die ihn von Jägern aus allen Dörfern der Gemeinde erreichten. Zudem seien weniger tote und kranke Füchse als noch vor einem Jahr gefunden worden.

Der damals grassierenden Staupe fiel in der Gemeinde Kirchberg ein Grossteil der Füchse zum Opfer. Der Ausfall des Fuchses als Mäusejäger gilt als ein Grund für den starken Mäusebefall in der Gemeinde Kirchberg. Gesunde Füchse können pro Jahr mehrere tausend Mäuse fressen. Trotzdem ist umstritten, ob die Füchse die Vermehrungszyklen der Mäuse entscheidend beeinflussen können.

Wie viele Mäuse im Frühling die Gänge unter den Wiesen bevölkern, hängt – neben dem Verlauf des Winters – auch von der Grösse der Populationen vor dem Winter ab, sprich von der aktuellen Lage. Von Kirchberger Bauern hört man dazu unterschiedliches. Bei manchen hat sich die Situation verbessert. Andere berichten weiterhin von mit Maushaufen übersäten Wiesen und dem hohen Aufwand für die Mäusejagd mit Fallen.

Erfolgreiche Mäusejägerin fing Tausende

Daniela Paul, Landwirtschaftliches Zentrum St.Gallen, Flawil. Bild: PD

Auch in der Region Wil seien nach wie vor viele Flächen stark befallen, sagt Daniela Paul, Spezialistin für Pflanzenbau am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen (LZSG) in Flawil. Als Beispiel nennt sie eine Wiese in der Nähe von Bronschhofen, die sie sich kürzlich angesehen habe.

Effiziente Mäusejagd ist aufwendig. Eingänge zu den Mausbauten müssen gefunden, Fallen aufgestellt und geleert werden, am besten in Koordination mit den benachbarten Wiesenbesitzern. Das alles braucht Zeit. Zeit, die viele Bauern nicht haben. Deshalb wäre das Beste, aus dem Mausen eine Art Volkssport zu machen, sagt Daniela Paul.

Der «Muuserchnecht» wurde vom Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Flawil zusammen mit der sozialen Institution Valida entwickelt. Bild: PD

Dazu hat das LZSG im Frühling einen Whatsapp-Chat ins Leben gerufen, in dem sich Leute, die sich zur Mäusejagd berufen fühlen, austauschen können. Zudem hat das LZSG den «Muuserchnecht», ein Hilfsgerät zum Setzen von Mausefallen, entwickelt. Produziert wird der «Muuserchnecht» in der sozialen Institution Valida in St.Gallen, erhältlich ist esfür 450 Franken beim LZSG.

Ein paar Franken pro Maus

Gegen 15 Mitglieder habe die Chatgruppe, die aus der Organisation eines Mauserkurses heraus entstanden sei, inzwischen. Eine besonders erfolgreiche Mäusejägerin aus Flawil habe in diesem Jahr 4000 Mäuse gefangen, ein anderes Chatmitglied gegen 3000. Im Chat würden Erfahrungen und Bilder von guten Fängen ausgetauscht. Daniela Paul ist überzeugt: Wer gerne draussen ist, kann am Mausen Gefallen finden. Sie sagt:

«Und wer einen Hund hat, kann mit ihm beim Mausen über Wiesen spazieren, auf die man sonst nicht darf.»

Eine Mausefalle wird gesetzt. Bild: Arthur Gamsa

Und nicht nur das. Viele Bauern seien froh um die Unterstützung und gewillt, ein paar Franken pro toter Maus zu bezahlen. «Oder man einigt sich auf einen Tausch gegen Milch oder Most.»

