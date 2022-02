Wil/Toggenburg: Bürgerversammlung oder Urnenabstimmung?

Region Wil/Toggenburg Stimmbeteiligung oder Debatte: Aus welchen Gründen sich Gemeinden für oder gegen Bürgerversammlungen entschieden haben Im ersten Halbjahr 2022 können Gemeinden aufgrund der Pandemielage zwischen Bürgerversammlungen und Urnenabstimmungen wählen. Gemeindepräsidenten aus der Region und Experten über die Gründe, die für das eine oder das andere sprechen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Die Stimmberechtigten von Bütschwil-Ganterschwil können, wie hier im Jahr 2019, im März wieder an einer Bürgerversammlung teilnehmen. Bild: Anina Rütsche

400 Stimmberechtigte nahmen vergangenen November an der Flawiler Bürgerversammlung teil – deutlich mehr als in den beiden Jahren davor. Dabei war im Vorfeld beim Kanton eine Beschwerde eingegangen mit dem Ziel, eine Urnenabstimmung anstelle der physischen Versammlung zu erwirken. Vor allem ältere Stimmberechtigte, die sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchteten, würden mit einer Bürgerversammlung von der politischen Teilhabe ausgeschlossen, so das Argument.

Gemäss einer Auswertung der Stimmausweise der Gemeinde Flawil im Nachgang der Versammlung waren die Befürchtungen der Beschwerdeführer unbegründet: 70 Prozent der Teilnehmenden waren zwischen 51 und 80 Jahre alt. Personen zwischen 65 und 75 Jahren waren mit 28 Prozent gar überdurchschnittlich vertreten, gehören doch nur 16 Prozent der Bevölkerung diesem Alterssegment zu.

Stimmbeteiligung: Quantität oder Qualität

Im Dezember beschloss der St.Galler Regierungsrat wie schon im Jahr davor, dass Gemeinden im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der Pandemielage wieder per Urnenabstimmung über ihre Geschäfte befinden lassen dürfen. In der Region Wil/Toggenburg wird das temporäre Recht unterschiedlich genutzt. Die Gemeinden, die ankündigten, dass sie im Frühling zur Bürgerversammlung zurückkehren, halten sich ungefähr die Waage mit denjenigen, die ihre Bevölkerung nochmals an der Urne entscheiden lassen wollen.

Wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, scheiden sich die Geister an der Frage, was höher zu gewichten sei: die politische Teilhabe für möglichst viele oder die direkte Debatte im politischen Forum einer Bürgerversammlung. Letztlich geht es um die Frage Quantität oder Qualität.

Wie viel höher die Stimmbeteiligung an Urnenabstimmungen ist, zeigt das Beispiel Wattwil. Während an der Bürgerversammlung der Toggenburger Zentrumsgemeinde üblicherweise zwischen 150 und 250 Stimmberechtigte teilnehmen, waren es an den Urnenabstimmungen der vergangenen beiden Jahre gemäss Auskunft der Ratskanzlei 1950 beziehungsweise 1100 Personen. Das bedeutete Stimmbeteiligungen zwischen 20 und 30 Prozent statt im niedrigen einstelligen Bereich. Trotzdem sei der Wattwiler Gemeinderat der Ansicht, dass Bürgerversammlungen durchgeführt werden sollten, wenn alle Stimmberechtigten «ohne Einschränkung» daran teilnehmen können.

Urnengänge, Schutzkonzepte: Das sagt das Gesetz Gemäss Artikel 26 des St.Galler Gemeindegesetzes werden Sachabstimmungen «offen an der Bürgerversammlung» durchgeführt, sofern die jeweilige Gemeindeordnung nichts anderes vorsieht. Die Stimmberechtigten können aber an der Bürgerversammlung eine Urnenabstimmung beschliessen. Ebenso muss über kommunale Referenden an der Urne befunden werden. Je nach Gemeindeordnung gilt das auch über grössere Finanzierungen von Projekten. Über Budget und Jahresrechnung hingegen muss in an der Bürgerversammlung entschieden werden, wenn keine dringliche Situation wie während der Coronapandemie vorliegt. Mit dem Wegfall der meisten Coronamassnahmen sind die Gemeinden auch nicht mehr befugt, Schutzkonzepte mit Masken und Abständen zu verfügen, sagt Alexander Gulde, Leiter des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht des Kantons St.Gallen. Die Gemeinden können jedoch Empfehlungen, etwa für das Tragen einer Maske, abgeben. Der Jonschwiler Gemeinderat erwägt gemäss Gemeindepräsident Stefan Frei zusätzlich, in einem Sektor grössere Abstände zwischen den Stühlen zu setzen. Über die tatsächliche Umsetzung werde kurzfristig entschieden. (rop)

Wie Wattwil verzichtet auch das benachbarte Lichtensteig auf eine Bürgerversammlung. Stadtpräsident Mathias Müller begründet die Absage damit, dass «viele Menschen immer noch vorsichtig sind bezüglich Teilnahme an Versammlungen». An der Urne hingegen könnten «alle Menschen mitwirken und abstimmen», dies sei in Zeiten von Corona «demokratiepolitisch zielführend». Allerdings betont auch Müller, dass der Austausch und die Debatte fehlen, und sagt: «In den nächsten Jahren soll wieder eine Bürgerversammlung stattfinden.»

Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig. Bild: PD

Nicht «ohne Not» auf Versammlungen verzichten

In Jonschwil, Kirchberg und Bütschwil-Ganterschwil finden bereits in diesem Frühling wieder physische Versammlungen statt. In allen drei Gemeinden stellten die Gemeinderäte bei der Entscheidung die Vorteile der Bürgerversammlung über den möglichen Ausschluss von Personen, für welche die Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus nach wie vor ein Hinderungsgrund für die Teilnahme an der Bürgerversammlung darstellt.

Kirchbergs Gemeindepräsident Roman Habrik betont, dass es nur an der Bürgerversammlung möglich sei, «an Budget, Gutachten und Anträgen» etwas zu ändern. Zudem könne der Gemeinderat bei Klärungsbedarf zusätzlich informieren. Fehle dies, bedeute das «für die gewohnten demokratischen Prozesse auf Gemeindeebene einen Nachteil», pflichtet Habriks Amtskollege Stefan Frei aus Jonschwil bei.

Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren seien inzwischen alle impfwilligen Stimmberechtigten geimpft, sagt Karl Brändle, Präsident der Gemeinde Bütschwil Ganterschwil. Er und Stefan Frei weisen zudem darauf hin, dass es immer Stimmberechtigte gebe, die aus verschiedenen Gründen nicht an einer Bürgerversammlung teilnehmen können. Es solle nicht «ohne Not» auf eine der «ältesten Formen unserer Demokratie» verzichtet werden, so Brändle.

Urnenabstimmungen: Hohe Stimmbeteiligung wird geschätzt

Der Ansicht, dass diese Not trotz Aufhebung der Massnahmen weiterhin besteht, ist man neben Wattwil und Lichtensteig auch in Oberbüren. Gemeindepräsident Alexander Bommeli sagt:

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren Bild: PD

«Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich einige Personen aufgrund des Coronavirus in grösseren Gesellschaften unwohl oder unsicher fühlen.»

Zudem werde befürchtet, dass sich viele Stimmberechtigte am Tag der Versammlung in Isolation befinden könnten. Folglich hätten beim Entscheid des Gemeinderats die «Gesundheit der Menschen und die Ermöglichung der Ausübung der politischen Rechte unserer Stimmbevölkerung» im Fokus gestanden. Mit den Urnenabstimmungen in den letzten beiden Jahren habe der Gemeinderat gute Erfahrungen gemacht. Die um ein Vielfaches höhere Stimmbeteiligung an Urnenabstimmungen werde «aus demokratiepolitischer Sicht» geschätzt.

«Allianzen der Neinsager» oder Durchwinken

Lineo Devecchi, Politikwissenschafter Bild: PD

Lineo Devecchi ist Politikwissenschafter und Leiter des Zentrums für Gemeinden der Ostschweizer Fachhochschule. Aus demokratietheoretischer Sicht beurteilt auch er die massiv höhere Stimmbeteiligung als Vorteil von Urnenabstimmungen. Als wichtigsten Nachteil nennt Devecchi den Verlust der differenzierten Debatte: «Letztlich kann man an der Urne einfach Ja oder Nein sagen.» Für Gemeindeverwaltungen berge dies auch Risiken.

«Wenn genügend Leute eine Vorlage ablehnen, wenn auch aus verschiedenen Gründen, begünstigen Urnenabstimmungen unheilige Allianzen der Neinsager.» In Bettwiesen etwa lehnte die Bevölkerung im Dezember 2020 die Einführung einer gebührenpflichtigen Grüngutabfuhr an der Urne ab, nachdem die Gegner mittels Schreiben gegen die Vorlage mobilgemacht hatten.

Aus entgegengesetzter Sicht hatte im März 2021 der Oberbürer Peter Isenring argumentiert. Im Vorfeld einer Abstimmung, die an der Urne statt im Saal stattfand, hatte er gegenüber dieser Zeitung die Sorge geäussert, dass sich die Bevölkerung bei Urnenabstimmungen weniger informiere und aus Vertrauen gegenüber der Gemeinde Ja stimme. Politologe Devecchi sagt dazu, ihm seien keine Daten bekannt, die nahelegen, dass Gemeindevorlagen an der Urne eher durchgewunken würden als im Gemeindesaal.

In Oberbüren wird im April unter anderem über das Betriebs- und Gestaltungskonzept Niederwil abgestimmt. Dazu bietet der Gemeinderat Ende März drei Veranstaltungen an, an denen die Bevölkerung den planenden Ingenieuren Fragen stellen kann. Die Abende sollen auch ein Ersatz für das politische Forum der Bürgerversammlung sein. Gemeindepräsident Bommeli sagt: «So ist auch gewährleistet, dass sich die Stimmberechtigten über das Thema austauschen können.»

