Region Wil/Toggenburg Tränen der Wut und Freude, dass die Maske fällt: Diese Erfahrungen machten Kinos, Bibliotheken und Fitnessstudios in den ersten Stunden mit der Zertifikatspflicht Emotionale Telefonate führen, Checkpoints einrichten, neue Abholservices aufgleisen. In den Freizeitbetrieben der Region gab es in den ersten Tagen mit dem Zertifikat viel zu tun. Die Reaktionen der Kunden reichen von Frust bis Freude über die neue Freiheit. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 14.09.2021, 17.00 Uhr

Die Besucherinnen und Besucher mit Zertifikat dürfen im Cinewil wieder nebeneinandersitzen. Bild: PD

Seit Montag gilt die Zertifikatspflicht. Auch in Fitnessstudios, Kinos und Bibliotheken kommt nur noch, wer geimpft, negativ getestet oder genesen ist. Betriebe in der Region haben am ersten Tag mit der Auflage unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie die Umfrage dieser Zeitung zeigt.