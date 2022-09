Wil/Toggenburg: Mehr Aufträge für Heizungen mit Erdwärme und PVA

Region wil/toggenburg Run auf Wärmepumpen und Batteriespeicher: Viele Aufträge für Unternehmen aus der Heizungsbranche wegen der drohenden Energiekrise Die Bürge AG aus Schwarzenbach macht Bohrungen für Wärmepumpen. Die Oberhänsli AG aus Bütschwil montiert entsprechende Heizsysteme und Fotovoltaikanlagen. Beide Firmen sind zurzeit gut ausgelastet. Personal zu finden ist schwierig. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 14.00 Uhr

Zwei Arbeiter während einer Bohrung für eine Wärmepumpe. Bild: Michael Küng

Der Winter kommt. Ihm werde jetzt schon kalt, wenn er daran denke, dass sich seine Wärmepumpe verspätet, sagte kürzlich ein Kunde zu Nico Bürge, Projektleiter bei der Bürge AG. Das Unternehmen mit Sitz in Schwarzenbach macht Bohrungen für Erdsonden, mit denen Erdwärme für das Beheizen von Gebäuden gewonnen wird.

Kerzen und Brennholz gegen Dunkelheit und Kälte: Politiker, hochrangige Energiebeamte und Armeefunktionäre haben in den letzten Tagen in verschiedenen Medien erklärt, wie sie sich auf die drohende Energiekrise im Winter inklusive möglicher Stromabschaltungen vorbereiten. Wie die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer auf die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine reagieren, spüren auch Unternehmen, die Heiz- und Stromgewinnungssysteme mit erneuerbaren Energien anbieten.

Es werden auch mehr Schwedenöfen gekauft

Peter Oberhänsli, Inhaber der Oberhänsli AG Gebäudetechnik Bild: PD

Bei Aufträgen für Wärmepumpen arbeitet die Bürge AG mit Heizungsfirmen zusammen. Firmen wie die Oberhänsli AG Gebäudetechnik aus Bütschwil, die neben Heizungen und Sanitäranlagen auch Fotovoltaikanlagen (PVA) installiert. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine seien die Kundenanfragen für Heizungen mit erneuerbaren Energien deutlich angestiegen, sagt Inhaber Peter Oberhänsli.

Die gesteigerte Nachfrage schlägt sich auch in den Büchern der Bürge AG nieder. Nicht zuletzt wegen des teureren Treibstoffs koste eine Wärmepumpelösung heute einiges mehr als noch im vergangenen Jahr, sagt Nico Bürge. Und trotzdem hätten sie im laufenden Jahr von Heizungsfirmen schon drei Mal so viele Anfragen für Bohrungen bekommen als 2021. Verdoppelt haben sich auch die Bestellungen für Schwedenöfen, welche die Bürge AG ebenfalls verkauft.

Kunden müssen auf das nächste Jahr vertröstet werden

Noch deutlicher sei die Zunahme bei PVA, sagt Peter Oberhänsli. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wollten zusätzlich zu einer Wärmepumpe möglichst schnell auch eine PVA mit Batteriespeicher – das eigene Haus als autarkes Kraftwerk für Strom und Wärme. Doch auch für Batteriespeicher und Wechselrichter, die für eine autarke Stromversorgung nötig sind, betragen die Lieferfristen derzeit mehrere Monate.

Dank der Förderung durch Bund und Kantone steigt die Nachfrage nach Solarpanels seit Jahren. Die drohende Energiekrise verstärkt diese Entwicklung. Bild: Matthias Jurt

Er wisse von Firmen, bei denen die hohe Nachfrage, die langen Lieferzeiten und das mangelnde Personal zu schwierigen Situationen führten:

«Trotz voller Auftragsbücher können die Arbeiten wegen Lieferverzögerungen und fehlendem Personal nicht ausgeführt werden.»

Er selbst sei derzeit viel mit Umbuchungen und der Suche nach neuen Lieferanten beschäftigt, so Peter Oberhänsli.

Bei Nico Bürge klingt es ähnlich. Wenn jemand im vergangenen Jahr eine Bohrung bestellte, hätten sie diese einen Monat später ausführen können. Jetzt müsse er die Kunden auf nächstes Jahr vertrösten. Für sieben bis acht Einfamilienhäuser könne die Bürge AG pro Woche eine Erdsondenbohrung machen. Die Kapazitäten allzu sehr auszubauen, komme für die Bürge AG aber nicht in Frage.

Für Bohrleute gibt es in der Schweiz keine Ausbildung

Nico Bürge, Projektleiter bei der Bürge AG. Bild: PD

Selbst wenn sie wollten, würde die Lage auf dem Arbeitsmarkt den kurzfristigen Ausbau schwierig machen, sagt Bürge. Eines der drei Bohrgeräte durch ein neues, leistungsfähigeres zu ersetzen, wie kürzlich geschehen, sei das eine. Mehr Personal für zusätzliche Bohrgeräte zu finden, sei hingegen fast nicht möglich.

Weil es in der Schweiz keine Ausbildung für Bohrleute gebe, könne man das Handwerk nur «auf dem Job» erlernen. Ausserdem sei die Arbeit körperlich anspruchsvoll: «Die Tage sind lang und man ist bei jedem Wetter draussen.» Aus diesen Gründen sei der Pool von sofort verfügbaren Spezialisten überschaubar.

Die drohende Energiekrise befeuert eine Nachfrage, die in den letzten Jahren dank der Förderung erneuerbarer Energien durch Kantone und Bund ohnehin stark gestiegen ist. Aufgrund der Gleichzeitigkeit von Energiekrise und Ausbau der Förderung geht Peter Oberhänsli davon aus, dass die Entwicklung in den nächsten Jahren in diese Richtung weitergehen wird.

