Der Lehrermangel in den Regionen Wil und Toggenburg

lehrkräftemangel «Null Bewerbungen»: Schulen von Flawil bis Wattwil macht der ausgetrocknete Arbeitsmarkt zu schaffen Eine ehemalige Polizistin, die quereinsteigt, eine Realklasse, die auf zwei Sekundarschulklassen verteilt werden muss: Auch in der Region Wil und im Toggenburg war es für die Schulen schwer, alle offenen Stellen zu besetzen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Die Schulen in der Region bekommen den Lehrkräftemangel Bild: Benjamin Manser

Am 30. April dürfte manche Schulratspräsidentin und mancher Schulleiter die E-Mails mit einem flauen Gefühl im Magen angeschaut haben. Es ist der letzte Kündigungstermin für Lehrerinnen und Lehrer. Wer ab dann noch jemanden für das nächste Schuljahr suchen muss, steht vor einer Aufgabe, die in den letzten Jahren zunehmend unlösbar geworden ist. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung bei verschiedenen Schulgemeinden in der Region.

Max Gmür ist Schulratspräsident von Mosnang. Ihn erreichte in diesem Jahr eine «sehr späte» Kündigung einer Reallehrperson. Er schreibt auf Anfrage:

«Wir trafen einen absolut ausgetrockneten Arbeitsmarkt an.»

Auf die Ausschreibung der Stelle ging keine einzige Bewerbung ein. Nun werden die sechs Schülerinnen und Schüler ab August «in die ersten beiden Sekundarklassen integriert».

Deshalb gibt es an den Mosnanger Schulen derzeit keine offenen Stellen. Insgesamt acht, davon vier Klassenlehrpersonen, mussten neu besetzt werden. Abgesehen von der Realklasse habe man sogar aus mehreren Bewerbungen auswählen können, so Max Gmür.

Max Gmür, Schulratspräsident in Mosnang. Bild: PD

Zumindest darum dürften ihn manche Amtskolleginnen und -kollegen in der Region beneiden. Dass für eine ausgeschriebene Stelle mehrere Bewerbungen eingehen, ist zurzeit alles andere als selbstverständlich. Erst kürzlich sorgte eine Primarschulklasse aus Lenggenwil für Aufsehen, weil sie, nachdem sich lange niemand beworben hatte, per Video eine Lehrerperson suchte – mit Erfolg, wie sich inzwischen gezeigt hat.

Norbert Stieger, Schulratspräsident Wattwil-Krinau. Bild: PD

Um solche Engpässe möglichst zu vermeiden, setzt man an den Schulen der Schulgemeinde Wattwil-Krinau darauf, mit den angestellten Lehrpersonen möglichst früh über ihre Zukunftspläne zu sprechen. Schulratspräsident Norbert Stieger sagt:

«Wir versuchen heute früher herauszufinden, welche Ziele unsere Lehrerinnen und Lehrer haben.»

Derzeit seien in Wattwil alle Stellen besetzt und keine Veränderungen bei den Klassengrössen nötig – genau wie bei den anderen angefragten Schulen.

Auch an den Wiler Schulen gingen auf manche Ausschreibungen «null Bewerbungen» ein, sagt Donat Ledergerber, Leiter des Departements Bildung und Sport bei der Stadt Wil. Immerhin: Alle Stellen für Klassenlehrpersonen seien für das neue Schuljahr besetzt, offen sind noch einige kleinere Pensen.

Donat Ledergerber, Leiter des Departements Bildung und Sport bei der Stadt Wil. Bild: Michel Canonica

47 neue Lehrerinnen und Lehrer fangen im August gemäss Ledergerber an einer Wiler Schule neu an, davon 20 Klassenlehrpersonen. Das seien zwar nur leicht mehr als in vergangenen Jahren. Aber die Stellen zu besetzen, sei ungleich schwieriger geworden. Teilzeitpensen mussten erhöht, Pensionierte zurückgeholt und Studierende der Pädagogischen Hochschule (PH) in Teilzeit angestellt werden.

Gerade bei Pensionierten geht die Suche für die Schulen weiter, sie stehen in der Regel nur vorübergehend zur Verfügung. Als Erstes, sagt Ledergerber, werde deshalb immer versucht, «teamintern zu schauen», sprich, die Pensen von bestehenden Lehrpersonen aufzustocken.

Christoph Ackermann, Schulratspräsident in Flawil. Bild: PD

Sechs Klassenlehrkräfte, zwei Sportlehrer, eine Stellvertretung für eine Lehrerin in Mutterschaftsurlaub und neun Teilzeitpensen unter 50 Prozent mussten in Flawil auf das kommende Schuljahr hin gefunden werden. Eine «normale Fluktuation», wie Schulratspräsident Christoph Ackermann sagt.

Auch in Flawil sei es schwierig gewesen, für alle Stellen jemanden zu finden. «Es gingen kaum Bewerbungen ein. Drei Stellen konnten wir nur vorübergehend mit Stellvertretungen besetzen.» Ab dem neuen Schuljahr unterrichtet in Flawil auch eine ehemalige Polizistin, die gemäss Ackermann 2023 mit der Ausbildung an der PH beginnen will.

Maria Rohner, Schulratspräsidentin in Niederwil. Bild: PD

Noch akzentuierter als bei den «normalen» Lehrkräften zeigt sich der Fachkräftemangel in den Bereichen Logopädie und Heilpädagogik. Dies bekamen zuletzt etwa die Primarschulen von Niederwil und diejenigen in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil zu spüren.

In Niederwil kündigte die Logopädin, weil sie reisen gehen will. «Bis Herbst können wir die Vakanz überbrücken», sagt Schulratspräsidentin Maria Rohner. Sie ist froh, dass die grosse Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation an ihrer Schule vorbeiging und auch für das kommende Schuljahr alle Stellen besetzt werden konnten.

Le Bich Näf-Ha, Schulratspräsidentin Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

Auch an den Primarschulen in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil hat eine Logopädin nur für ein Jahr unterschrieben. Damit kann Schulratspräsidentin Le Bich Näf-Ha zwar vermelden: «Derzeit keine offenen Stellen.» Doch auch hier ist die Vollbesetzung fragil. Schon nach den nächsten Herbstferien braucht Näf-Ha eine Stellvertretung für eine Lehrerin in Mutterschaftsurlaub. Die Bilanz, drei Monate nach der Ausschreibung: null Bewerbungen.

Verschiedene Gründe für Lehrpersonenmangel Der Arbeitsmarkt für Lehrerinnen und Lehrer ist ausgetrocknet. Allein in den Schweizer Primarschulen fehlten Anfang Juli noch mehrere hundert Lehrerinnen und Lehrer. Neben den steigenden Schülerzahlen gilt als wichtiger Grund für den Lehrermangel, dass in den letzten und in den nächsten Jahren viele Lehrkräfte aus den geburtenreichen «Babyboomer»-Jahrgänge pensioniert wurden oder werden. Hinzu kommt, dass viele Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschulen nicht sofort in den Beruf einsteigen oder in den ersten Jahren nach dem Abschluss Teilzeitpensen an wechselnden Schulen annehmen. Anders als etwa in Zürich oder in der Nordwestschweiz bietet die PH St.Gallen keine Studiengänge für Quereinsteigende an. (rop)

