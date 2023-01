Wil/Toggenburg: Bioläden verzeichnen Umsatzrückgänge

Region Wil/Toggenburg Nach dem Konkurs der Müller Reformhäuser: Auch kleine Bioläden leiden unter finanziellen Sorgen der Bevölkerung In der Region Wil/Toggenburg gibt es mehrere kleine Bioläden, die im gleichen Markt tätig sind wie die Läden der Müller Reformhaus Vital Shop AG. Ihr grosser Vorteil ist die regionale Verankerung. Larissa Flammer 05.01.2023, 17.37 Uhr

Produkte mit Bio-, Demeter- und Fairtrade-Labeln sind sowohl in Reformhäusern als auch in Bioläden zu finden. Bild: Arthur Gamsa

Dass die Müller Reformhäuser pleite sind, zeigt, dass der Biomarkt schwierig ist. Das Angebot sei immer weniger nachgefragt worden, gab das Müller-Unternehmen am Dienstag bekannt. In den Regionen Toggenburg und Fürstenland gab es keine Reformhausfiliale mehr, seit jene in Wil 2019 geschlossen wurde. Doch es gibt kleinere Bioläden, die sich in diesem Markt behaupten.

Beim Bioladen Wattwil tönt es positiv. «Es läuft gut», sagt Geschäftsführerin Elena Baumann. Während der Coronajahre habe es einen Boom gegeben und noch immer habe der Laden deutlich mehr Kundschaft als noch 2019. Dem «Bio-Lade im Gade» in Nesslau scheint es ebenfalls gut zu laufen. Gemäss Website weitet er ab diesem Jahr die Öffnungszeiten aus. Bis und mit Donnerstag, 5. Januar, war der Laden ferienhalber geschlossen.

Bistro und Stammkundschaft

Den Coronaboom für kleine Läden nennt auch Cornelia Hollenstein, Geschäftsleiterin des Bioladens Lindengarten in Oberuzwil. «Seit vergangenem Sommer gab es aber einen Umsatzrückgang.» Das würden auch andere berichten. Der Oberuzwiler Bioladen könne aber auf seine Stammkundschaft zählen. «Wir haben zudem ein kleines Bistro, bei schönem Wetter auch draussen, wo die Kundschaft die Ruhe geniesst», sagt Hollenstein.

Zum Sortiment des Oberuzwiler Bioladens gehört regionales Gemüse aus Biolandbau. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Konkurs der Müller Reformhäuser betreffe den Bioladen nicht. «Wir sind anders unterwegs, mit Produkten aus der Region, womit zum Beispiel auch junge Bauern unterstützt werden, die eine alternative Landwirtschaft betreiben», sagt die Geschäftsführerin. Auch die Beratung bezüglich einer biologischen Ernährung sei bei ihnen wichtig.

Agi Hauschel, Bioladen Punkt Wil. Bild: PD

Mit einer kleinen Kaffee-Ecke hebt sich auch der Bioladen Punkt in der Wiler Altstadt von Reformhäusern ab. Erst vergangenen Sommer haben dort zwei Frauen das Ruder übernommen. «Uns geht es gut, wir haben schöne Rückmeldungen zum neu gestalteten Laden erhalten», sagt Agi Hauschel. Ihrer Meinung nach gibt es weiterhin eine Nachfrage nach ihrem Angebot. «Ich glaube, kleine Läden wie der unsere haben eine Zukunft.»

Grossverteiler und Hofläden als Konkurrenz

Auch beim Kornhaus-Biofachgeschäft in der Nähe des Wiler Bahnhofs ist die Situation nicht so dramatisch wie beim Reformhaus Müller, sagt Leiterin Susanne Zogg. Die gesamtwirtschaftliche Situation und der grosse Kostendruck für die Bevölkerung würden aber auch ihnen Sorgen bereiten. Doch Zogg sagt weiter: «Mit unserer eigenen Bäckerei und speziellen Produkten wie den selbst hergestellten Nudeln oder den Pestos heben wir uns ab.» Zudem habe das Kornhaus mehrere Standbeine: Das Biofachgeschäft ist Teil einer Genossenschaft mit acht Produktions- und Dienstleistungsbetrieben, die auch Eingliederungs- sowie Wohnplätze bietet. Der Hauptsitz ist in Dussnang.

Die grosse Konkurrenz für das Biofachgeschäft sind die Grossverteiler, die in Wil in unmittelbarer Nähe zu finden sind. Einen Boom während der Coronajahre hat auch das Kornhaus gespürt, doch dieser verblasse wieder, sagt Zogg. Zudem sei während Corona vermehrt Konkurrenz in Form von Hofläden aufgekommen. Dass die Produkte zu teuer seien, was das Verkaufspersonal der Müller Reformhäuser täglich zu hören gekriegt habe, sei im Biofachgeschäft vor Ort kein Thema, sagt die Leiterin. «Wer zu uns kommt, der kennt uns und unsere Preise. Unsere Kunden schätzen das Sortiment mit vielen und einzigartigen Produkten aus der Region.»