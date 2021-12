Region Wil/Toggenburg Corona wütet: Die Primarschulen retten sich in die Weihnachtsferien Dieses Jahr beginnen die Weihnachtsferien eine Woche vor Heiligabend. Für die Schulhäuser in der Region endlich Zeit, durchzuschnaufen. Viele wurden von der fünften Welle hart getroffen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Bei zwei und mehr Fällen von positiven Coronatests in einer Klasse müssen Primarschüler bis zur Ausbruchstestung Masken tragen. Im Bild Schülerinnen im Baselbiet. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Durchseuchung? Ich weiss nicht, ab wann man davon sprechen sollte.» Schulratspräsident Max Gmür vermeidet jeden Alarmismus, als er am Telefon die Lage an den Mosnanger Schulen beschreibt. Von Durchseuchung ist derzeit oft die Rede, wenn das Umsichgreifen des Coronavirus vor allem in Primarschulen beschrieben wird. Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien haben viele Schulen in der Region harte Wochen hinter sich, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. Zunächst geht der Blick ins Toggenburg, das in letzter Zeit als Coronahotspot galt.

In den sechs Schulen der Gemeinde Mosnang sind aktuell sieben Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sechs davon sind Primarschulkinder, an der Oberstufe gibt es einen Fall. 16 befinden sich derzeit in Quarantäne. Vor einer Woche seien es noch acht positive Fälle gewesen, sagt Max Gmür. Drei der aktuellen Coronafälle gehören einer Klasse an, in der es erst vor wenigen Wochen schon zwei positive Fälle gegeben hatte. Für die Kinder dieser Klasse hiess es somit zum zweiten Mal binnen weniger Wochen: Maske auf.

Max Gmür, Schulratspräsident von Mosnang. Bild: PD

Neben den Kindern erkrankten in Mosnang in den letzten Wochen auch diverse Lehrpersonen an Corona oder mussten in Quarantäne. «Zum Glück hatten wir keine schweren Fälle», sagt Max Gmür. Auch seien Kinder und Eltern «pragmatisch» mit vorübergehender Maskenpflicht und Betreuung zu Hause umgegangen. Max Gmür sagt:

«Insgesamt hören wir wenig von den Eltern. Einzelne melden sich mit Fragen zu den Schutzbestimmungen.»

Das habe vielleicht damit zu tun, dass in Mosnang «viele Familien Angehörige in der Nähe haben, die sie unterstützen können». Den Schulbetrieb habe man mit Stellvertretungen und gegenseitigem Aushelfen im Lehrerteam jederzeit aufrechterhalten können.

Nach harten Wochen stehen die Zeichen in Mosnang also langsam auf Entspannung. Ähnlich beschreibt Jürg Raschein, Schulleiter von Wildhaus-Alt St.Johann die Lage an «seinen» Schulen: «In den letzten zwei Wochen war die Lage zugespitzt, jetzt wird es langsam besser.» Raschein will keine Zahlen nennen, sagt aber, dass zwischenzeitlich auch in einigen Mittelstufen-Klassen in Wildhaus und Alt St.Johann das Maskentragen nötig wurde. Sprich, in diesen Klassen wurden zwei oder mehr Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen positiv getestet. Froh ist der Schulleiter um die hohe Impfquote bei den Lehrpersonen – auch wenn es trotzdem Fälle von an Covid-19 erkrankten Lehrerinnen und Lehrern gegeben habe.

In Wattwil ist die Stimmung derweil angespannter als auch schon. Schulratspräsident Norbert Stieger sagt:

«Wir spüren eine zunehmende Unruhe bei Eltern und Schülern.»

Immer mehr Eltern hätten kein Verständnis mehr für die Massnahmen mit Quarantäne, vorübergehender Maskenpflicht und Ausbruchstestungen. Es sei auch zu spüren, dass die Teams, die Contact-Tracing und Ausbruchstestungen durchführen, stark ausgelastet seien.

Norbert Stieger, Schulratspräsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau. Bild: PD

Erst vergangene Woche wurden in zwei Klassen Ausbruchstestungen nötig. Aktuell fehlen in den Schulen der Schulgemeinde Wattwil-Krinau 48 Schüler, 21 davon befinden sich wegen eines positiven Tests in Isolation. Seit den Sommerferien wurden gemäss Stieger von den gut 1000 Schülerinnen und Schüler 350 positiv auf das Coronavirus getestet oder waren in Quarantäne. Weil in den Kindergärten nicht getestet werde, dürfte die Dunkelziffer noch höher liegen. Zumal auch in den Kindergärten in den letzten Wochen viele Kinder krank gefehlt hätten, so Stieger.

Doch die abwesenden Schulkinder seien für den Schulbetrieb nicht das primäre Problem. In den letzten drei Wochen seien in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau 20 Lehrpersonen positiv getestet worden. Bei dem grösseren Teil dieser Fälle handle es sich um Impfdurchbrüche. Die geimpften Lehrpersonen erkrankten in den meisten Fällen jedoch weniger stark als die ungeimpften und kehrten so schneller in das Schulzimmer zurück, sagt Stieger.

Die Wiler Schulverwaltung wertet ihre aktuellen Coronazahlen einmal pro Woche aus. Am vergangenen Freitag waren an den Schulen der Stadt Wil von insgesamt rund 2350 Schülerinnen und Schülern 69 in Quarantäne, davon wurden 43 positiv getestet. Fünf Lehrerinnen und Lehrer wurden zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet. Besonders der Anteil der positiv Getesteten sei in den letzten Wochen stetig gestiegen, sagt Jigme Shitsetsang, Stadtrat und Vorsteher des Departements Bildung und Sport. Beim Höchststand nach den Herbstferien etwa waren mehr Schülerinnen und Schüler in Quarantäne als aktuell, positiv getestet wurden hingegen weniger.

Jigme Shitsetsang, Vorsteher Departement Bildung und Sport der Stadt Wil. Bild: PD

Shitsetsang beobachtet, dass sich hohe Fallzahlen oft auf einzelne Schulhäuser konzentrieren. Stand Ende letzter Woche sei das Kirchplatzschulhaus am stärksten betroffen gewesen. «Davor waren es Schuleinheiten in Bronschhofen, in Rossrüti, vor ein paar Wochen das Alleeschulhaus», sagt Shitsetsang. Nach einem Ausbruch blieben die Schulhäuser dafür vor weiteren starken Ausbrüchen verschont, zumindest bisher.

Shitsestsang ist es wichtig zu betonen, dass die Schulleitungen und Lehrerteams «einen Bombenjob machen». Bei den vielen Ausfällen und der hohen Nachfrage nach Stellvertretungen sei es nicht einfach, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Immer wieder müssten pensionierte Lehrpersonen einspringen, Teilzeitangestellte arbeiten über längere Zeit in höheren Pensen.

Peter Haag, Schulratspräsident der Schulen von Jonschwil und Schwarzenbach, führt seit Ende November über die Coronazahlen Buch. Damals waren 13 Schülerinnen und Schüler und eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Klasse musste Ende November drei Tage im Homeschooling unterrichtet werden. Den Höchststand erreichten die Zahlen in den Schulen in Jonschwil und Schwarzenbach am 6. Dezember mit 27 positiv Getesteten. Stand 13. Dezember haben in Jonschwil acht Schulkinder ein positives Testergebnis.

Peter Haag, Schulratspräsident der Schulen Jonschwil-Schwarzenbach. Bild: PD

In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien scheint es also auch in Jonschwil aufwärts zu gehen. Auffällig sei, dass es im neuen Primarschulhaus Schwarzenbach generell deutlich weniger Fälle positiv getesteter Schülerinnen und Schüler gebe als in Jonschwil. Entgegen einiger Befürchtungen habe sich das auch nach den Turnerabenden in Schwarzenbach Ende November nicht geändert. Auch im Oberstufenzentrum Degenau gebe es kaum positive Testergebnisse. Eine Erklärung für den Unterschied hat Peter Haag nicht.

Die Beobachtung, dass Corona in einzelnen Schulhäusern konzentriert wütet, hat auch der Kirchberger Schulratspräsident Orlando Simeon gemacht. So seien Bazenheider Schulklassen kurz nach den Herbstferien Ende Oktober stark betroffen gewesen, aktuell hingegen kaum. In Gähwil und Kirchberg hingegen habe es im Lauf des Novembers vier bis fünf Klassen gegeben, in denen zwei und mehr Schulkinder positiv getestet wurden.

Orlando Simeon Schulratspräsident der Schulen Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Schon im August haben die Schulen der Gemeinde Kirchberg die Möglichkeiten für den Online-Unterricht stark ausgebaut. So konnten auch die Zuhausegebliebenen am Unterricht teilnehmen. Momentan befinden sich in den Schulen der Gemeinde Kirchberg zehn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und fünf nach positiven Tests in Isolation. Lehrpersonen fehlen coronabedingt aktuell drei, eine davon nach positivem Befund.

Freddy Noser ist Schulleiter der Oberstufe Sproochbrugg, die von Schülerinnen und Schülern aus den Gemeinden Zuzwil und Niederhelfenschwil besucht wird. An seiner Schule gibt es, wie an vielen Oberstufen, weniger Fälle von Quarantäne und positiv Getesteten als an den Primarschulen der Gemeinden. Drei bis fünf seien es in den letzten Wochen im Schnitt etwa gewesen. Schwerer hätten auch in der Sproochbrugg die coronabedingten Ausfälle von Lehrpersonen gewogen, die teilweise mit PH-Studierenden kompensiert wurden.

Freddy Noser, Präsident des Schulleiterverbands St.Gallen. Bild: PD

Dass Primarschulen stärker als Oberstufen betroffen seien, sei in den vergangenen Wochen im ganzen Kanton feststellbar gewesen. Noser beruft sich dabei auf eine Umfrage des St.Galler Schulleiterverbands, dessen Präsident er ist. Die Gründe dafür sieht Noser zum einen bei der Maskenpflicht, die seit dem 26. November an Oberstufen wieder gilt. Zum anderen geht Noser aufgrund von Rückmeldungen von Eltern davon aus, dass zum Beispiel an der Obstrufe Sproochbrugg schon gegen die Hälfte der Schülerinnen und Schüler geimpft seien. Impfungen für Fünf- bis Elfjährige werden seit kurzem empfohlen, doch noch fehlt der Impfstoff. (Diese Zeitung berichtete)

Bei allen angefragten Schulen wird deutlich: Dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr schon eine knappe Woche vor Heiligabend beginnen, wird als Segen wahrgenommen. Zum einen für die Feiern in den Familien, weil so noch etwas Zeit bleibt, Isolationen und Quarantänen auszusitzen. Aber auch für ihre Schulen erhoffen sich die Schulleiter und Schulratspräsidenten nach den Ferien eine entspanntere Lage.

Coronamassnahmen an Primarschulen Bis am 8. November mussten Schulklassen, in denen zwei oder mehr Personen innerhalb von zehn Tagen positiv getestet wurden, im Kanton St.Gallen in Quarantäne. Seit rund einer Woche führen Teams des Kantonsarztamts bei zwei oder mehr positiven Fällen in einer Klasse «Ausbruchstestungen» durch, mit dem Ziel, weitere Infektionen frühzeitig zu entdecken. Bis zu diesen Tests gilt in den betroffenen Klassen Maskenpflicht. Zudem muss die Klasse in die sogenannte Freizeitquarantäne. Diese soll sicherstellen, dass die Klassenangehörigen bis zum Vorliegen der Testresultate entweder in der Schule oder zu Hause sind, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. (rop)

