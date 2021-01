Region Wil/Hinterthurgau/Toggenburg Mehr Sicherheit für Kulturschaffende: Thurkultur weitet die Unterstützung aus Der Kulturförderverein unterstützt Kunst- und Kulturschaffende ausserordentlich mit Projektbeiträgen bis maximal 5000 Franken. Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. Februar 2021. 28.01.2021, 09.59 Uhr

Manuela Schöb ist die Geschäftsleiterin von Thurkultur

Bild: Michel Canonica

(pd) Der Vorstand von Thurkultur möchte einen weiteren Beitrag leisten, um notleidenden Kulturschaffenden unter die Arme zu greifen, die durch die behördlich verordneten Corona-Massnahmen hart getroffen wurden. Zusätzlich zu den Hilfen, welche durch die Kantone ausgerichtet werden, unterstützt Thurkultur in dieser ausserordentlichen Situation Projekte mit Förder- und Werkbeiträgen bis maximal 5000 Franken.

Kulturschaffende sollen damit Zeit und Sicherheit erhalten, ihre Ideen, Werke und Projekte in der veranstaltungsfreien Zeit weiter auszuarbeiten und ihre künstlerische Tätigkeit weiterzuentwickeln.

Regionales Kulturschaffen als Schwerpunkt

Unterstützt werden in erster Linie Künstlerinnen und Künstler mit Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens in der Thurkultur-Region aus den Sparten Bildende Kunst, angewandte Kunst und Design, Geschichte und Gedächtnis, Literatur, Theater, Tanz, Musik und Film. Weitere Kriterien für die Beurteilung der eingereichten Projekte sind deren Eigenständigkeit, Realisierbarkeit und Bedeutung für die Region.

David Zimmermann,

Präsident Thurkultur Bild: PD

Sie werden an Kulturschaffende und -forschende ausgerichtet, die über Entwicklungspotenzial in ihrer Tätigkeit verfügen und konkrete Pläne oder Projekte für ihr weiteres Schaffen vorlegen. Vorrangig unterstützt werden Vorhaben, welche die Kriterien in einer Gesamtbetrachtung besonders gut erfüllen.

Bewerbungsfrist vorerst bis Ende März 2021

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen können vom 1. Februar bis zum 31. März 2021 eingereicht werden Der Vorstand von Thurkultur behält sich vor, die Bewerbungsfrist bei Bedarf zu verlängern. Informationen dazu werden auf der Website www.thurkultur.ch publiziert. Die eingehenden Gesuche werden gesammelt und anschliessend vom Vorstand beurteilt. Der definitive Entscheid erfolgt bis Ende April 2021.

Bei Beitragszusicherung erhalten die Bewerberinnen und Bewerber einen Entscheid mit den Auflagen und Modalitäten der Beitragszahlung. Bei Ablehnung der Bewerbung erhalten die Bewerberinnen und Bewerber eine schriftliche Absage mit einer kurzen Begründung.

23 Gemeinden, 2 Kantone, 1 Verein

Thurkultur wurde 2011 gegründet und ist der erste grenzüberschreitende Kulturverein der Kantone Thurgau und St. Gallen. Nebst der Kulturförderung steht die Sichtbarmachung der Kulturangebote in der Region und die vertiefte Vernetzung der Kultur mit den politischen Gremien im Mittelpunkt der Bestrebungen.

Alimentiert wird der Verein von 23 Mitgliedgemeinden mit einem Franken pro Einwohnerin und Einwohner sowie einem Zuschuss in gleicher Höhe aus den Mitteln der Lotteriefonds der Kantone Thurgau und St.Gallen. Das Vereinsgebiet reicht von Aadorf ganz im Westen bis nach Niederbüren ganz im Osten der Region. Die Mitgliedschaft steht Politischen Gemeinden, Kulturschaffenden und -veranstaltenden sowie Kulturfördernden und -institutionen offen.

www.thurkultur.ch, info@thurkultur.ch, https://www.facebook.com/thurkultur/