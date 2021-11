Fasnachtsumzüge der Region Wil stehen auf der Kippe

Region Wil «Wir können ja kaum ein ganzes Dorf abriegeln»: Die Fasnachtsumzüge stehen auf der Kippe Am Donnerstag beginnt die fünfte Jahreszeit. Was diese Fasnachtssaison möglich ist, muss sich aber erst noch zeigen. Bei den Vereinen herrscht verhaltener Optimismus. Die Coronasituation schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über der Narrenzeit. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Die Zertifikatspflicht liesse sich am Lenggenwiler Fasnachtsumzug nur schwer umsetzen. Bild: Zita Meienhofer (5. Februar 2018)

Bald startet sie, die fünfte Jahreszeit. Am Donnerstag um 11.11 Uhr ist der offizielle Fasnachtsbeginn. Nachdem vergangenes Jahr die Stimmung bei den Fasnächtlern wegen der Pandemie getrübt war, regt sich heuer wieder Hoffnung.

Die meisten Anlässe wie Umzüge, Maskenbälle und Guggenkonzerte finden erst Ende Februar statt. Ob das für eine Durchführung ohne Massnahmen reicht, ist zurzeit noch offen. Die Zertifikatspflicht wurde vom Bundesrat zwar bis zum 24. Januar befristet. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass diese Frist verlängert wird, sollte sich der Bundesrat aufgrund der Lage dazu gezwungen sehen. Für die Fasnachtsvereine bedeutet dies vor allem eines: Die Planungssicherheit, die für die Organisation ihrer Veranstaltungen nötig wäre, ist nicht viel grösser als vor einem Jahr.

In Wil will man sich nicht auf Prognose hinauslassen

Dementsprechend zugeknöpft gibt man sich bei der Wiler Fastnachtsgesellschaft FGW. Deren Präsident Patrick Galli musste nach seinem Amtsantritt sogleich eine Absage bekanntgeben. Statt Gümpelimittwoch und Umzug gab’s im vergangenen Februar die Fastnacht im Wohnzimmer. Die FGW produzierte einen Film und verbreitete so immerhin ein bisschen Fastnachtsstimmung.

Die Fastnachtsgesellschaft Wil wagt noch keine Prognose. Bild: PD

Ob bei der nächstjährigen Ausgabe die Narren wieder auf dem Hofplatz «gümpeln», darauf will sich der FGW-Präsident noch nicht festlegen:

«Wie die Wiler Fastnacht 2022 stattfindet, wird Mitte Dezember öffentlich kommuniziert.»

Immerhin lässt das Wort «Wie» darauf schliessen, dass die Wiler Fastnacht in irgendeiner Form stattfindet.

Zwei Drittel des Programms finden statt

Etwas optimistischer sind die Fasnächtler aus Lenggenwil. Auch sie wollen zwar noch abwarten, bis sie Konkretes kommunizieren, doch Präsident Severin Löhrer sagt: «Die Abendanlässe der Fasnacht 2022 finden fast sicher statt.» Denn sowohl beim Clownball am 18. Februar als auch beim Lenggiball tags darauf sei 3G relativ einfach durchzusetzen. Das gelte aber nicht für den Umzug am Sonntag. «Wir können ja kaum ein ganzes Dorf abriegeln.»

Zudem würde es nur schon zur Kontrolle der Zertifikate rund 40 Helfende mehr benötigen. Deshalb könne er zurzeit nicht abschätzen, ob der Umzug stattfinden werde, sagt Löhrer. Ohnehin müsse man zuerst die Abstimmung über die Änderung des Covid-Gesetzes abwarten.

Auch die Entscheidungen des Bundesrats über eine allfällige Aufhebung oder Verlängerung der Zertifikatspflicht könnten den Entscheid des OK beeinflussen. Ausserdem findet Mitte November ein Austausch mit den Fasnachtsvereinen aus der Region statt. Dabei sollen verschiedene Lösungen und Optionen diskutiert werden.

Das Zelt ist wieder zurück

2019 wurde sie zur Muschelfee gekürt, jetzt ist Joy Kayser Präsidentin der Sirnacher Fasnacht. Donato Caspari

Bei diesem Treffen wird auch die Sirnacher Fasnacht (Sifa) dabei sein. Deren Präsidentin Joy Kayser verkündigt bereits jetzt gute Nachrichten für alle Fasnächtler: In Sirnach wird 2022 gefeiert. Denn das OK hat vorgesorgt. So soll das grosse Zelt auf der Etziwiese wieder zum Einsatz kommen. Bis 2016 war es regelmässig Bestandteil der Sifa, nun gibt es ein coronabedingtes Comeback. Denn das Zelt ermöglicht auf jeden Fall die Durchführung der Feierlichkeiten. Die Zertifikatspflicht könnte hier – wenn sie bis dahin noch gilt – problemlos durchgesetzt werden.

Anders sieht dies beim Umzug aus. Mit 15'000 Besuchenden und 1500 Teilnehmenden ist ein Grossanlass wie dieser mit Zertifikaten kaum durchführbar. Man befinde sich zurzeit im Austausch mit den Behörden, sagt Joy Kayser.

«Die Entscheidung wird bis Ende November fallen.»

Denn es sei wichtig, die Teilnehmenden frühzeitig informieren zu können, da diese genug Vorlaufzeit für den Bau ihrer Wagen benötigten. Anfang Dezember werde die Sifa den Entscheid voraussichtlich öffentlich kommunizieren. Dank des Zelts auf der Etziwiese ist aber wenigstens ein Teil der Anlässe garantiert.

