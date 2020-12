Region Wil-Toggenburg Zwischen Katastrophe und Hoffnung: Die Detaillisten wagen in der Coronakrise einen vorsichtigen Aus- und Rückblick Sonntagsverkäufe gestrichen, aber (noch) kein Lockdown: Die Detaillisten in der Region Wil-Toggenburg suchen den Weg zurück in die Normalität. Hans Suter 15.12.2020, 17.29 Uhr

Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass Sonntagsverkäufe oder Weihnachtsmärkte wie hier 2016 in der Wiler Altstadt wegen einer Pandemie ausfallen. Bild: PD

Am 20. Dezember bleiben die Läden geschlossen: Die Sonntagsverkäufe in Wattwil, Wil und im Einkaufszentrum Mühlehof in Uzwil sind ersatzlos gestrichen. Der Grund liegt auf der Hand: die Coronapandemie.

Kathrin Ott, Präsidentin Zentrum Wattwil.

Bild: Thomas Hary

«Das ist die totale Katastrophe», sagt Kathrin Ott, die Präsidentin des Zentrums Wattwil. «Wir haben nur einen einzigen Sonntagsverkauf. Und jetzt fällt dieser aus.» Es wäre zu schön gewesen: Auf die Kinder hätte der beliebte Märlibus gewartet, während die Eltern genüsslich auf Einkaufstour gegangen wären. Daraus wird nun nichts.

Wichtige Attraktion fehlte wegen Absage des Weihnachtsmarktes

In Wil waren zwei Sonntagsverkäufe geplant. Der erste hat am 6. Dezember halbwegs planmässig stattgefunden. «Terminlich ist dies etwas gar früh für den Einkauf der Geschenke», sagt Wil-Shopping-Präsident Jürg Wipf aus Erfahrung. Weil für jenes Wochenende aber der Wiler Weihnachtsmarkt angekündigt war, öffneten auch die Detailhandelsgeschäfte. Doch es kam anders. Die Läden hatten zwar geöffnet, der beliebte Weihnachtsmarkt, mit Ständen von der Fussgängerzone bis hoch in die Altstadt, fand nicht statt. «Dadurch fehlte eine wichtige Attraktion», sagt Jürg Wipf. Es habe deshalb deutlich weniger Besucherinnen und Besucher gehabt als üblich. Ausserdem sei das Wetter schlecht gewesen.

Jürg Wipf, Präsident Wil Shopping. Bild: Hans Suter

Dass der zweite Sonntagsverkauf am 20. Dezember nun ganz ausfällt, bringt ihn nicht aus der Fassung. «Dieser eine Sonntag hätte niemanden wirklich rausgehauen», sagt Wipf. Und ausserdem: «Wer Geschenke einkaufen will, wird dies trotzdem tun, einfach zu einem anderen Zeitpunkt», gibt sich der Wil-Shopping-Präsident optimistisch. Er hofft darauf, dass dies in den ansässigen Geschäften mit Beratung und Service geschieht und nicht auf einem der grossen Onlineportale.

«Viel härter war der Ausfall des Herbstmarktes»

In Uzwil gibt es keinen eigentlichen Verkaufssonntag, mit Ausnahme des Einkaufszentrums Mühlehof. Auch hier gilt: ersatzlos gestrichen. Wie schlimm ist das? «Uzwil hat an sich keine Shoppingmeile, weshalb uns das Verbot von Sonntagsverkäufen weniger trifft. Einkaufstouristen wie andernorts gibt es hier kaum», sagt Jrène Chiavi, Präsidentin des Zentrums Uzwil. Zum klassischen «Lädele» gebe es hier zu wenige Geschäfte.

Jrène Chiavi, Präsidentin Geschäftszentrum Uzwil. Bild: PD

«Viel härter war der Ausfall des Herbstmarktes», beklagt Jrène Chiavi. Dieser mehrtägige Anlass ziehe jeweils Tausende von Besucherinnen und Besuchern an und sei sowohl für die Detaillisten als auch für die mitwirkenden Vereine eine wichtige Umsatzquelle. Ausserdem diene dieser Traditionsanlass der Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung, die dem Geschäftszentrum Uzwil (GZU) gehöre und Jahr für Jahr ein Geschenk an die ganze Bevölkerung sei. Dass auch der Weihnachtsmarkt nicht habe durchgeführt werden können, sei ebenfalls bitter.

Thomas Bohli, Präsident Fachgeschäfte Flawil. Bild: Stefan Peter

Gewissermassen Glück im Unglück hatte Flawil. Hier fand der Weihnachtszauber mit Verkaufssonntag bereits am 6. Dezember statt. Obwohl das Wetter schlecht war und es weniger Leute als üblich hatte, sagt Thomas Bohli, Präsident der Fachgeschäfte Flawil: «Angesichts der Umstände sind wir zufrieden und ziehen eine positive Bilanz.»