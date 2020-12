Region Wil-Toggenburg Wil-Shopping-Präsident Jürg Wipf rät den Detaillisten in der Coronapandemie: «Vorsicht walten lassen und auf Schlaumeiereien verzichten» Reduzierte Ladenöffnungszeiten und verbotene Sonntagsverkäufe gelten bereits, doch es könnte noch viel schlimmer kommen. «Am wichtigsten ist, dass die Läden geöffnet bleiben können und es zu keinem Lockdown kommt», sagt Wil-Shopping-Präsident Jürg Wipf. Derweil leidet die Gastronomie mit der verordneten 19-Uhr-Lokalschliessung bereits unter einem Teil-Lockdown. Hans Suter 17.12.2020, 05.00 Uhr

Kommt es zu einem weiteren Lockdown, wird die Wiler Einkaufsstrasse bald menschenleer sein. Bild: Hans Suter

Manche Zeitgenossen benehmen sich, als hätte es den Lockdown im Frühjahr nie gegeben. Nun zeigt sich: Je grösser die Sorglosigkeit im Umgang mit dem Coronavirus, desto grösser ist auch das Risiko eines zweiten Lockdowns. Und damit einhergehend die Gefahr, dass immer mehr Detaillisten und vor allem Gastronomen vor dem finanziellen Ruin stehen.

Gewinner und Verlierer

Jürg Wipf, Präsident Wil Shopping. Bild: Hans Suter

Während den Detaillisten mit ihren standortgebundenen Geschäften und geregelten Ladenöffnungszeiten ein zweiter Lockdown droht, profitieren Onlineshops mit ihrer geografischen Unabhängigkeit und zeitlichen Omnipräsenz tendenziell von den Auswirkungen der Coronapandemie. «Vor allem den grossen Onlineshops spielt das in die Hände», sagt Jürg Wipf, Präsident der Wiler Ladenvereinigung Wil Shopping. «Detaillisten mit ihren verhältnismässig kleinen Onlineshops profitieren weit weniger davon.» Die Grösse eines Onlineshops sei zentral für den Erfolg: Ein kleiner Onlineshop mit seinem begrenzten Angebot finde nur wenig Beachtung in der grenzenlosen Masse des World Wide Webs.

Lockdown verhindern und auf Schlaumeiereien verzichten

Umso wichtiger sei es, alles zu unternehmen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. «Damit wäre allen gedient, sowohl den Geschäften als auch den Kundinnen und Kunden», sagt Jürg Wipf. Er ruft dazu auf, die Schutzkonzepte laufend zu optimieren, eines aber zu unterlassen: Schlaumeiereien. «Ich rate allen Geschäften und Beteiligten, auf Schlaumeiereien zu verzichten und sich strikt an die Regeln zu halten.» Mit Nachdruck unterstreicht Wipf: «Wir dürfen die Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung nicht verlieren. Sich nicht an die Regeln zu halten, ist alles andere als cool.»

Das sagt auch Kathrin Ott, Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil: «Den verbotenen Sonntagsverkauf einfach auf den Samstag vorzuverlegen, würde nichts anderes bewirken, als den Gefahrenherd vom Sonntag auf den Samstag zu verlegen.» Auch sie setzt sich dafür ein, dass die Schutzmassnahmen strikte befolgt werden und alles Mögliche unternommen wird, das Ansteckungsrisiko so tief wie möglich zu halten,

Gastronomie bereits in grosser Not

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: PD

Ein Blick in die Gastronomie zeigt, was bei zunehmenden Corona-Fallzahlen droht. Um die Gefahr von Ansteckungen weiter zu mindern, müssen die Gastronomiebetriebe bereits um 19 Uhr schliessen. Für Speiselokale mit Spezialisierung auf das Abendgeschäft und Bars, die von ihrem Wesen her auf das Nachtleben ausgerichtet sind, ist das faktisch bereits ein Lockdown. «Die meisten Speiselokale machen etwa zwei Drittel des Umsatzes am Abend», sagt Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau. «Wenn die Gäste das Lokal bereits um 19 Uhr verlassen müssen, müssen sie die Bestellung etwa um 18 Uhr aufgeben, damit das Essen frisch zubereitet und möglichst stressfrei genossen werden kann», weiss der Patron und Küchenchef der «Krone» in Balterswil aus eigener Erfahrung. «Aber wer kann unter der Woche schon um 17 oder 18 zum Nachtessen ins Gasthaus?» Bartel sieht als einzige Hoffnung, das Geschäft stärker auf das Wochenende zu verlegen, wenn die Gäste mehr Zeit haben und eher früher zum Essen ausgehen.

Weniger Essen, keine Bankette, kaum Übernachtungen

Im Toggenburg steht es nicht besser um die Gastronomie. Magnus Thalmann, Präsident von Gastro Toggenburg, kommt zum gleichen Schluss wie Bartel: «Durch die aktuellen Regelungen fallen bis zu zwei Drittel des Umsatzes weg.» Die Rechnung ist einfach: Ein Abendessen entspricht etwa dem Umsatz von zwei bis drei Mittagessen, weil abends gerne noch eine Vorspeise, ein Dessert und vielleicht ein Glas Wein geordert wird. Doch auch bei den Mittagessen hapert es. Obwohl sie sehr günstig sind und wenig Marge abwerfen, hat die Nachfrage wegen des Homeoffice spürbar abgenommen. Die Gastronomie verliert also auf der ganzen Linie. «Längerfristig können die Betriebe so nicht existieren, dazu sind die Margen einfach zu tief», sagt Thalmann.

Walter Meier, Präsident von Gastro Wil, geht noch einen Schritt weiter als seine Kollegen und sagt:

«Das ist eine veritable Katastrophe, aber immer noch besser als ein Lockdown.»

Allerdings würde ein Lockdown die Entschädigungsfrage einfacher gestalten als die vorzeitige Schliessung um 19 Uhr. «Es ist extrem anspruchsvoll in der Gastronomie, es gibt Auflagen über Auflagen, unter denen besonders die kleinen Betriebe mit wenig Plätzen leiden.»

Alle der drei befragten Gastronomen gehen davon aus, dass eine beträchtliche Anzahl an Betrieben einen zweiten Lockdown nicht überstehen würde. Hinzu kämen Schliessungen, weil in dieser schwierigen Situation keine Nachfolgeregelung gefunden werden könne. Um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen, plant Gastro Suisse für heute Donnerstag, 17. Dezember, von 17.30 bis 20.30 Uhr die Aktion «Die Branche brennt!» (siehe Zusatztext).