Region Wil-Toggenburg Nur eine Gemeinde muss einen Verlust hinnehmen, Schulden haben aber mehrere Im Toggenburg sind die Hälfte aller Gemeinden verschuldet. Im Wahlkreis Wil sind es weniger, darunter auch jene mit dem tiefsten Steuerfuss. Alle bis auf eine Gemeinde konnten 2019 einen Gewinn erzielen. Ruben Schönenberger 17.12.2020, 11.59 Uhr

Die Gemeinde Niederhelfenschwil musste im 2019 ein Minus hinnehmen. Bild: Hans Suter

Für die meisten Gemeinden war 2019 finanziell ein gutes Jahr. Wie die diese Woche erschienene Gemeindefinanzstatistik des Kantons St.Gallen zeigt, durften fast alle einen positiven Jahresabschluss vermelden.

Degersheim hat noch nicht auf das neue Rechnungslegungsmodell umgestellt Die St.Galler Gemeinden stellen ihre Rechnung aktuell auf ein neues Rechnungslegungsmodell (RMSG) um. Der Grossteil (61 von 77 Gemeinden) hat das im letzten Jahr getan, weitere elf Gemeinden haben den Schritt schon 2018 vollzogen. Die restlichen fünf Gemeinden verwenden noch das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 1 (HRM1). Sie fliessen in die nachfolgenden Betrachtungen nicht ein, weil die Vergleichbarkeit der Daten nicht gewährleistet ist. In den Wahlkreisen Wil und Toggenburg betrifft das mit Degersheim allerdings nur eine Gemeinde. (rus)

Nicht so aber in Niederhelfenschwil. Die Gemeinde ist eine von nur sieben im Kanton, die zum Jahresende ein Minus in den Büchern stehen hatten.

Simon Thalmann, Gemeindepräsident Niederhelfenschwil. Bild: PD

Für allzu grosse Bauchschmerzen dürfte das bei den Verantwortlichen indes nicht sorgen. Mit rund 200'000 Franken reisst das negative operative Ergebnis kein grosses Loch in die Kasse. Zudem war gar ein deutlich grösseres Minus budgetiert gewesen. «Das konnten wir mit etwas Können und Glück minimieren», sagt Gemeindepräsident Simon Thalmann. Umgemünzt beträgt der Verlust pro Einwohnerin und Einwohner nur 65 Franken.

«Unser Eigenkapital ist immer noch auf einer guten Höhe», ergänzt Thalmann. Aber man müsse schon feststellen, dass bei einer kommenden Grossinvestition der Steuerfuss allenfalls zum Thema werden könne. «Man muss die Finanzen im Auge behalten», schlussfolgert der Gemeindepräsident. «Allzu oft sollte sich ein solches Minus nicht wiederholen.»

Flawil macht viel Gewinn

Besser lief es der Gemeinde Flawil. Sie konnte Ende Jahr ein Plus von fast 5,7 Millionen Franken vermelden. Nur gerade vier Gemeinden – alle aus anderen Wahlkreisen – hatten 2019 im Kanton St.Gallen einen noch besseren Abschluss.

Rechnet man den Gewinn pro Einwohnerin und Einwohner, nimmt Flawil im Wahlkreis aber nicht mehr die Spitzenposition ein. Das Plus von 546 Franken pro Kopf im operativen Ergebnis ist leicht tiefer als jenes von 564 Franken in Jonschwil. Die Gemeinde Uzwil, die insgesamt mit einem Plus von fast 5 Millionen Franken ebenfalls weit vorne in der Kantonsrangliste figuriert, fällt in dieser Betrachtung noch etwas weiter zurück. Das Plus von 381 Franken pro Kopf ist aber immer noch der drittbeste Wert im Wahlkreis.

In der Pro-Kopf-Betrachtung sind aber nicht die Gemeinden im Wahlkreis Wil in der Region Wil-Toggenburg zuvorderst. Das beste Resultat erzielt mit einem Plus von 593 Franken pro Kopf die Gemeinde Lütisburg, gefolgt von Wildhaus-Alt St.Johann mit 580 Franken.

Auch Kirchberg mit 549 Franken liegt noch vor Flawil. Die Alttoggenburger Gemeinde ist jene Toggenburger Kommune mit insgesamt dem höchsten Plus im operativen Ergebnis. Sie liegt ebenfalls bei fast fünf Millionen Franken und damit nur ganz knapp hinter Uzwil. Verlust musste im Toggenburg 2019 keine Gemeinde schreiben.

Trotz Verlust hat Niederhelfenschwil noch Vermögen

Der Verlust in der Gemeinde Niederhelfenschwil dürfte den Verantwortlichen auch deshalb keine grossen Sorgen bereiten, weil die Gemeinde nach wie vor ein Nettovermögen ausweist. Pro Einwohnerin und Einwohner beträgt es leicht über 1000 Franken. Das ist im Wahlkreis Wil allerdings nur Mittelfeld. Die Gemeinden Flawil, Niederbüren, Oberuzwil und Oberbüren weisen ein grösseres Nettovermögen pro Kopf aus. Am höchsten ist es mit 5905 Franken in Oberbüren.

Eine Nettoverschuldung pro Kopf weisen im Wahlkreis Wil die Gemeinden Jonschwil, Wil und Zuzwil aus.

Hohe Nettoverschuldung bei tiefem Steuerfuss

Insbesondere das Abschneiden der Gemeinde Zuzwil sticht hervor. Mit einer Nettoverschuldung von knapp 3100 Franken pro Kopf liegt die Gemeinde auch kantonsweit im hinteren Teil der Tabelle. Nur fünf Gemeinden weisen einen tieferen Wert auf. Die Gemeinde Zuzwil ist aber auch jene mit dem tiefsten Steuerfuss in der Region. Nur gerade 82 Prozent beträgt er hier für das Jahr 2020.

Wäre vor dieser Ausgangslage nicht eine Steuererhöhung angezeigt? So einfach ist die Frage nicht zu beantworten, sagt Christian Keuschnigg, Professor an der Universität St.Gallen. «Man muss in erster Linie eine nachhaltige Planung haben, wie man die Verschuldung im Griff haben will», sagt er. Dass die Gemeinde im letzten Jahr ein positives operatives Ergebnis ausweisen konnte, spreche dafür, dass der Haushalt unter Kontrolle sei.

Roland Hardegger, Gemeindepräsident Zuzwil. Bild: PD

Auch Roland Hardegger, Zuzwiler Gemeindepräsident, sieht das so. Man habe die Verschuldung natürlich im Auge, aber man habe in den letzten Jahren immer positiv abgeschlossen. Und weiter:

«Wir wollen keine Steuern auf Vorrat erheben.»

Eine Steuererhöhung könnte auch den Effekt haben, den Standort weniger attraktiv zu machen, so Keuschnigg. Gutverdienende könnten dann wegziehen. Er sagt aber auch:

Christian Keuschnigg, Universität St.Gallen Bild: PD

«Eine Tiefsteuerstrategie ist riskant und geht nicht immer auf.»

Zur Standortattraktivität gehöre auch, was die Gemeinde mit den Steuereinnahmen anfange. «Ist das Angebot gut, werden Steuererhöhungen eher toleriert», sagt Keuschnigg.

Steuerkraft stark gestiegen

Dass das Angebot gut ist, das sagt auch Gemeindepräsident Hardegger. Insbesondere die gute Lage in der Agglomeration Wil und damit auch in der Nähe von Zürich sei ein Vorteil. Das habe auch dazu beigetragen, dass die Steuerkraft der Gemeinde in den letzten Jahren massiv gestiegen sei. Auch vor diesem Hintergrund sei der tiefe Steuerfuss gut zu rechtfertigen.

Die Steuerkraft zeigt, wie viel der durchschnittliche Einwohner beziehungsweise die durchschnittliche Einwohnerin einer Gemeinde an Steuern zahlen würde, wenn der Steuersatz 100 Prozent betrüge. Mit 3239 Franken ist dieser Wert in Zuzwil deutlich höher als in allen anderen Gemeinden des Wahlkreis. «Höher als in Wil», sagt Hardegger. Die Stadt habe man während seiner Tätigkeit in Zuzwil als Gemeindepräsident überholt. «Früher waren wir immer tiefer.»

Im Toggenburg sind keine Ausreisser bei den Steuerfüssen zu erkennen. Alle Gemeinden liegen zwischen 125 und 139 Prozent.

Die Hälfte der Toggenburger Gemeinden hat Schulden

In Bezug auf das Nettovermögen beziehungsweise die Nettoverschuldung ergibt sich allerdings das Bild einer Zweiklassengesellschaft. Die Hälfte der Gemeinden verzeichnet ein Nettovermögen – und mit Ausnahme von Bütschwil-Ganterschwil ein deutliches – die andere Hälfte verzeichnet eine Nettoverschuldung.

Wenig überraschend liegt auch die Steuerkraft im Toggenburg meistens tiefer als im Wahlkreis Wil. Die fünf tiefsten Werte im Toggenburg sind gleichzeitig auch die fünf tiefsten Werte im Kanton. Neckertal belegt mit einer Steuerkraft von 1450 Franken den letzten Platz. Gemeindepräsidentin Vreni Wild erklärt sich das vor alle mit dem zur Verfügung stehenden Wohnraum:

Vreni Wild, Gemeinderatspräsidentin Neckertal. Bild: PD

«Wir haben relativ viel preiswerten Wohnraum für Leute mit tieferen Einkommen.»

Als Auszonungsgemeinde sei man zudem in der Möglichkeit beschränkt, neuen Wohnraum zu schaffen. «Wir sehen aber in allen Dörfern der Gemeinde, dass in den Ortskernen Wohnraum erneuert und ergänzt wird.» Das verbessere die Attraktivität durchaus.

Dass die Steuerkraft im Wahlkreis Wil höher ist als im Toggenburg ist keine neue Entwicklung. Zwar erhöht sich diese in beiden Regionen stetig, aber die Differenz bleibt in etwa gleich.