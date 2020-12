Region Wil-Toggenburg Die höchsten Schulden, die tiefsten Steuerfüsse, die grösste Steuerkraft: Was die Auswertung der Gemeindefinanzen zeigt 2019 war ein gutes Jahr für die Finanzen der St.Galler Gemeinden. Nur gerade sieben Finanzchefs im ganzen Kanton mussten ein Minus verbuchen. So auch in Niederhelfenschwil. Diese und andere Kennzahlen aus den Gemeinden der Wahlkreise Wil und Toggenburg. Ruben Schönenberger 16.12.2020, 11.59 Uhr

Die Kennzahl beschreibt das finanzielle Ergebnis, das eine Gemeinde aus dem normalen Geschäft erwirtschaftet. Es unterscheidet sich vom Gesamtergebnis, indem kurz- bis mittelfristige Ergebnissteuerung durch Einlagen in bzw. Entnahmen aus Reserven ausgeblendet werden.

Im Wahlkreis Wil weist Flawil das höchste operative Ergebnis aus. Mit einem Plus von rund 5,7 Millionen Franken ist die Gemeinde auch im kantonalen Vergleich vorne mit dabei. Nur vier Gemeinden weisen ein besseres Ergebnis aus. Das schlechteste Ergebnis muss Niederhelfenschwil hinnehmen. Das Minus von rund 200'000 Franken ist das zweitschlechteste Ergebnis im Kanton St.Gallen.

Neues Rechnungslegungsmodell Die St.Galler Gemeinden stellen ihre Rechnung aktuell auf ein neues Rechnungslegungsmodell (RMSG) um. Der Grossteil (61 von 77 Gemeinden) hat das im letzten Jahr getan, weitere elf Gemeinden haben den Schritt schon 2018 vollzogen. Die restlichen fünf Gemeinden verwenden noch das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 1 (HRM1). Sie fliessen in die nachfolgenden Betrachtungen nicht ein, weil die Vergleichbarkeit der Daten nicht gewährleistet ist. In den Wahlkreisen Wil und Toggenburg betrifft das mit Degersheim allerdings nur eine Gemeinde. Aus demselben Grund wird auch weitgehend auf Zeitreihen verzichtet. (rus)

Mit einem Plus von knapp fünf Millionen Franken führt die Gemeinde Kirchberg das Toggenburger Ranking an. Kantonsweit ist das Rang 8. Ein Minus muss keine Gemeinde verkraften, Lichtensteig weist mit knapp 300'000 Franken aber das kleinste Plus aus.

Die Kennzahl rechnet das operative Ergebnis einer Gemeinde auf die dort wohnenden Menschen um. Die Grösse eignet sich besser für einen Vergleich zweier Gemeinden.

In der Pro-Kopf-Betrachtung führt nicht die Gemeinde Flawil die Rangliste der Gemeinden des Wahlkreis Wil an. Das beste operative Ergebnis auf einzelne Bewohnerinnen und Bewohner umgerechnet weist die Gemeinde Jonschwil auf. Im kantonsweiten Vergleich ist der Wert von 564 Franken allerdings nicht mal in den Top Ten.

Auch im Wahlkreis Toggenburg ändert sich die Rangliste. Am besten schneidet hier Lütisburg ab. Die Brückengemeinde weist ein operatives Ergebnis pro Kopf von 593 Franken aus. Lütisburg liegt damit – wie auch Wildhaus-Alt St.Johann mit 580 Franken – gar vor der ersten Gemeinde des Wahlkreises Wil. Die Top Ten verpassen aber auch alle Toggenburger Gemeinden.

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung einer Gemeinde verwendet. Eine Verschuldung von weniger als 1000 Franken wird als gering betrachtet. Zwischen 1000 und 2500 Franken wird eine mittlere Verschuldung bilanziert, danach bis 5000 Franken ein hohe, ab 5000 eine sehr hohe.

Die einzige Gemeinde im Wahlkreis Wil, die im letzten Jahr ein Minus in der Jahresrechnung hinnehmen musste, wird darüber noch nicht gerade in Panik geraten. Denn: Niederhelfenschwil kann wie sechs andere Gemeinden ein Nettovermögen ausweisen. Pro Kopf ist dieses im Wahlkreis in Oberbüren mit rund 5905 Franken am höchsten. Auch kantonsweit gibt es nur eine Gemeinde, die einen höheren Wert ausweist (Weesen mit rund 6400 Franken).

Eine Nettoverschuldung pro Kopf weisen die Gemeinden Jonschwil (515 Franken), Wil (907 Franken) und Zuzwil (3095 Franken) aus.

Im Wahlkreis Toggenburg sind deutlich mehr Gemeinden verschuldet. Es sind exakt die Hälfte aller Gemeinden im Thur- und Neckertal. Am grössten ist die Verschuldung in Mosnang mit 2541 Franken pro Kopf. Es ist die einzige Gemeinde im Toggenburg, deren Verschuldung als hoch bewertet wird.

Das grösste Nettovermögen pro Kopf weist die Gemeinde Lütisburg aus. Mit 4395 Franken liegt der Wert auf Platz 7 im kantonsweiten Vergleich.

Steuerfuss für natürliche Personen ohne Kirchensteuer. Bei Gemeindefusionen wird für die Jahre vor der Fusion ein bevölkerungsgewichteter durchschnittlicher Steuerfuss auf Basis der Steuerfüsse der fusionierten Gemeinden berechnet.

Die Gemeinde mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung hat den tiefsten Steuerfuss: Nur gerade 82 Prozent beträgt dieser in Zuzwil. Nur in vier Gemeinden des Kantons ist er tiefer. Die Spannbreite zum höchsten Steuerfuss im Wahlkreis Wil ist gross: 133 Prozent beträgt dieser in Flawil. In Degersheim – die Gemeinde verwendet noch das Rechnungslegungsmodell HRM1 und wird deshalb in dieser Übersicht nicht betrachtet – liegt der Steuerfuss gar bei 159 Prozent. Nur in Wartau ist er höher.

Bei der Entwicklung der Steuerfüsse zeigt sich, dass die Gemeinde Zuzwil seit Beginn der Zahlenreihe, die der Kanton St.Gallen zur Verfügung stellt, den tiefsten Steuerfuss aufweist.

Die Toggenburger Gemeinden liegen relativ nahe beieinander. Den tiefsten Steuerfuss weisen Lütisburg und Nesslau mit 125 Prozent aus, den höchsten Wert verzeichnet Ebnat-Kappel mit 139 Prozent.

Die Toggenburger Gemeinden liegen nicht nur 2020 nahe beieinander, auch die Entwicklung der Steuerfüsse ist, vor allem seit 2008, ziemlich ähnlich.

Die Steuerkraft pro Kopf ist der theoretische Steuerertrag, den eine Einwohnerin oder ein Einwohner bei einem hypothetischen Steuerfuss von 100 Prozent erzielen würde. Bei Gemeindefusionen wird auch hier für die Jahre vor der Fusion die bevölkerungsgewichtete durchschnittliche Steuerkraft auf Basis der Steuerkraft der fusionierten Gemeinden berechnet. Der Indikator der Steuerkraft ermöglicht es, die Einwohnerinnen und Einwohner verschiedener Gemeinden zu vergleichen. Die tatsächlichen Steuereinnahmen einer Gemeinde sind, abhängig vom geltenden Steuerfuss, höher oder tiefer als die Steuerkraft.

Sowohl im Wahlkreis Wil als auch im Wahlkreis Toggenburg ist eine stetig steigende Steuerkraft zu beobachten. 1995 lag diese noch bei 1251 Franken (Toggenburg) beziehungsweise 1673 Franken (Wil). 2019 betrugen diese Werte 1885 Franken (Toggenburg) beziehungsweise 2464 Franken (Wil).

Im vergangenen Jahr war die Steuerkraft im Wahlkreis Wil in der Gemeinde Zuzwil mit 3239 Franken am höchsten. Der tiefe Steuersatz scheint gut verdienende Steuerzahler anzulocken. Am tiefsten war der Wert in Niederbüren mit 2037 Franken.

Im Wahlkreis Toggenburg war die Steuerkraft in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann am höchsten (2279 Franken). Am tiefsten war der Wert in der Gemeinde Neckertal mit 1450 Franken. Die Gemeinde weist auch kantonsweit den tiefsten Wert auf. Auch die weiteren vier Gemeinden auf den hintersten fünf Plätzen sind im Toggenburg zu finden.