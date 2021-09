Videoüberwachung am Bahnhof: Erfahrungen aus Wil und Wattwil

Region Wil Schlägereien und Vandalismus am Bahnhof: Videokameras nützen vor allem der Strafverfolgung Der Bahnhof Wil ist videoüberwacht, jener von Wattwil auch. Keine Kameras gibts hingegen in Uzwil oder Flawil: die Erfahrungen in der Region im Überblick. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Bahnhof Wil haben mehrere Kameras der Stadt das Geschehen im gläsernen Auge und zeichnen die Ereignisse auf. Ob die SBB ebenfalls überwacht, gibt sie nicht bekannt. Bild: Andrea Häusler

Der tödliche Vorfall am 28. August in Flawil rückt die Bahnhöfe der Region und die präventiven Massnahmen zur Verhinderung tatsächlicher Kriminalität wie auch gefühlter Unsicherheit wieder in den Fokus. Kurz nach Mitternacht war auf dem Bahnhofplatz ein Mann an den Folgen einer tätlichen Auseinandersetzung gestorben. Wobei der mutmassliche Täter kurz darauf ermittelt werden konnte.

Polizeipräsenz, Securitas-Patrouillen, Bahnhofpaten oder Videoüberwachung – der Möglichkeiten gibt es viele. Die – zumindest in Bezug auf die Aufklärung von Straftaten – wohl effektivste, die Überwachung mit Kameras, wird regional nur auf den Bahnhöfen von Wil und Wattwil eingesetzt ist. In Uzwil und Flawil wird nicht gefilmt. Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel sagt:

«Wir haben die Arealüberwachung mit Kameras auch schon diskutiert, die Idee aber wieder verworfen.»

Er ist vom Nutzen der Aufnahmen für die Strafverfolgung überzeugt, zweifelt aber an der langfristigen präventiven Wirkung. Ohnehin, sagt er, seien entsprechende Projekte nur in Zusammenarbeit mit den SBB umsetzbar. Aktuell sind Kameras am Uzwiler Bahnhof kein Thema. Keel sagt aber: «Die Sicherheit am Bahnhof wird in regelmässigen Zeitabständen überprüft und beurteilt.»

Und wie stellt sich Flawil grundsätzlich zu einer elektronischen Bahnhofüberwachung? Gemeindepräsident Elmar Metzger wollte sich dazu auf Anfrage nicht äussern.

In Wattwil überwacht die Bahnhofeigentümerin

In Wattwil wacht die Bahnhofeigentümerin. «Wir betreiben im Bereich des Bahnhofs keine Kameras», sagt Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Jedoch wird das Bahnhofareal von der Schweizerischen Südostbahn (SOB) als Grundeigentümerin videoüberwacht.

Conradin Knabenhans. Kommunikationschef SOB. Bild: PD

«Wir haben 16 Kameras im Einsatz, die den Publikumsbereich des Bahnhofs, nicht aber private Areale sowie öffentliche Gebiete erfassen», sagt SOB-Kommunikationschef Conradin Knabenhans. Die Daten würden rund um die Uhr aufgezeichnet, 14 Tage gespeichert und danach automatisch gelöscht.

Wattwil: 45 Sichtungen von Material angefordert

Seit der Inbetriebnahme im September 2016 wurde das Videomaterial in 45 Fällen zur Sichtung angefordert. Wobei Knabenhans klarmacht: «Aus dieser Zahl darf kein Rückschluss auf die Vorfälle gezogen werden.» Denn die Strafverfolgungsbehörden griffen situativ auch in anderen Fällen zu Ermittlungszwecken auf die Kameraaufzeichnungen zurück. Die Überwachung zeigt Wirkung. Er sagt:

«Die Fälle von Vandalismus und Verschmutzungen sind im überwachten Bereich zurückgegangen.»

Und nicht nur das: «Nach der Einführung gab es zum verbesserten Sicherheitsempfinden positive Rückmeldungen der Reisenden.» Und das Sicherheitsgefühl der Reisenden und Mitarbeitenden sei hoch geblieben.

281 Editionsverfügungen in sieben Jahren in Wil

Seit der Inbetriebnahme von 29 Überwachungskameras im öffentlichen Raum der Stadt Wil im März 2014 nutzte die Kantonspolizei die Aufnahmen wiederholt für die Aufklärung von Straftaten – insbesondere jene aus dem Raum Bahnhof/Allee. Marc Schwendener, Leiter Geschäftsstelle Sicherheitsverbund Region Wil, sagt:

Marc Schwendener, Leiter Geschäftsstelle Sicherheitsverbund Region Wil Bild: PD

«Seit 2014 bis 2020 wurden total 281 Editionsverfügungen betreffend Videoüberwachung eingereicht.»

Die Tendenz in den vergangenen vier Jahren sei relativ stabil. 2017 waren es 42 Fälle, 2018 dann 48. Während es im Jahr 2019 einen Rückgang auf 38 Fälle gegeben habe, erhöhte sich die Zahl im Jahre 2020 wieder auf 55. «Von den insgesamt 281 Auswertungen waren 127 für die Strafverfolgung hilfreich», sagt Schwendener.

Die SBB kommunizieren die Standorte ihrer eigenen Kameras zur Überwachung der Bahnhöfe übrigens nicht.

«Die Wiler Bahnhofpaten waren nie gefährdet»:

Rund 230 sogenannte Bahnhofpatinnen und -paten stehen schweizweit an Bahnhöfen der SBB im Einsatz mit dem Ziel, durch Präsenz das Sicherheitsgefühl und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Seit Ende Januar 2020 zirkulieren solche auch am Bahnhof Wil. Marc Bilger, Departementsleiter Gesellschaft und Sicherheit der Stadt Wil, äussert sich über die Entwicklung des Projekts.

Welche Erfahrungen wurden mit den seit Januar 2020 im Einsatz befindlichen Bahnhofpatinnen und -paten gemacht?

Marc Bilger, Departementsleiter Gesellschaft und Sicherheit der Stadt Wil. Bild: PD

Marc Bilger: Aufgrund von Corona wurde die Tätigkeit der Bahnhofpaten kurz nach dem Start in Wil eingestellt und erst im Juni 2021 wieder aufgenommen. Die Erfahrungen beschränken sich entsprechend auf wenige Monate. Diese sind allerdings praktisch durchwegs positiv: Die Bahnhofpaten kommen ihrer Aufgabe zuverlässig und mit viel Engagement nach.

Gab es kritische Momente, in denen die «Laien-Securitas» gefährdet waren?

Bahnhofpaten sind ja keine «Laien-Securitas». Sie leisten keinen Sicherheitsdienst, sondern Aufklärungsarbeit und unterstützen bei Bedarf Kundinnen und Kunden vor Ort und sind immer zu zweit unterwegs. Bahnhofpaten wurden darin geschult, wie sie sich in möglichen herausfordernden Situationen zu verhalten haben, zur Deeskalation beitragen und sich schützen können. Sie sind angehalten, bei auftretenden Schwierigkeiten, beispielsweise renitenten Personen, umgehend die Polizei zu avisieren. Die Sicherheit der Bahnhofpaten war nie gefährdet.

Gestartet wurde mit 13 Patinnen und Paten. Wie hoch ist die Zahl heute und wie schaut die Altersstruktur aus?

Aktuell leisten 13 Personen in Wil Freiwilligenarbeit als Bahnhofpatin oder Bahnhofpate. Knapp die Hälfte der Patinnen und Paten sind seit dem Start des Projekts in Wil mit dabei. Die meisten befinden sich bereits im Pensionsalter.

Wie einfach oder schwierig ist es, Interessierte für diese Aufgabe zu gewinnen?

Neue Freiwillige zu rekrutieren, war in den vergangenen Monaten nicht ganz einfach. Der Umstand, dass die Bahnhofpaten ihre Tätigkeit vorübergehend einstellen mussten, trug seinen Teil dazu bei. Wären noch mehr Freiwillige bereit, Einsätze als Bahnhofpaten zu leisten, könnten die Einsatzzeiten ausgedehnt werden.