REGION WIL Im Vergleich der grossen Gemeinden: Uzwil tanzt gleich mehrfach aus der Reihe Lässt man die drei einwohnerstärksten Gemeinden des Wahlkreises Wil in einem Zahlenvergleich gegeneinander antreten, so fällt gleich in mehreren Bereichen auf: Uzwil ist anders – selbst im Landesweiten Vergleich. Lassen wir die Zahlen in Worten sprechen. Simon Dudle 07.07.2021, 05.00 Uhr

Uzwil ist in so manchem Bereich anders. Bild: PD, Sarah Bösiger-Büchel

Auch wenn es niemand offen zugibt: Insgeheim will man doch der Grösste und Beste mit der stärksten Ausstrahlung sein. Das zählt auch für die Gemeinden der Region. Neben vielen weichen Faktoren sind die nackten Zahlen von Bedeutung und ermöglichen einen Vergleich. Ein guter Indikator ist die «Statistik Schweizer Städte», welche jährlich erscheint und nun für das laufende Jahr auf dem Tisch liegt. Herausgegeben wurde das knapp 200 Seiten starke Dokument heuer bereits zum 82. Mal vom Schweizerischen Städteverband. Die Zahlen sind darum von Relevanz, weil mehr als drei Viertel der Schweizer Bevölkerung in einer Stadt oder Agglomeration leben.

Im Wahlkreis Wil gelten statistisch Wil, Uzwil und Flawil als Stadt, obwohl sich Uzwil und Flawil nicht so nennen (siehe Zweittext). Die drei Gemeinden sind im Bericht deshalb aufgeführt. Hier einige markante Zahlen, bei welchen Uzwil immer wieder ins Auge sticht.

Mehr Haus- und Wohnungsbesitzer als Mieter

In Uzwil gehört man zur Mehrheit, wenn man ein Haus oder zumindest eine Wohnung gekauft hat. In der Rubrik «Bewohnte Wohnungen» werden 2657 Eigentümer und 2386 Mieter ausgewiesen. Nur in sechs anderen Schweizer Städten ist es wie in Uzwil, nämlich in Altstätten, Brig, Einsiedeln, Möhlin, Siders und Spiez. Zum Vergleich: In Flawil gibt es 1677 Eigentümer und 2661 Mieter, in Wil sind es 3391 Eigentümer und 7276 Mieter. Schweizweit werden rund 1,4 Millionen Eigentümer und knapp 2,2 Millionen Mieter gezählt.

Mehr Männer als Frauen

Das Gleichgewicht der Geschlechter ist landesweit nahezu hergestellt. Jedoch gibt es leicht mehr Frauen als Männer. Nämlich 4,33 Millionen Frauen und 4,27 Millionen Männer. Auch in Wil und Flawil ist das Verhältnis in einem ähnlichen Bereich. In Wil sind es 12'276 Frauen und 11'883 Männer. Uzwil ist anders und die Männer haben die Oberhand, wenn auch ganz knapp. Ende 2019 – diese Zahlen fliessen in die «Statistik Schweizer Städte 2021» ein – waren es 6592 Männer und 6537 Frauen.

Mehr Personen in einem Uzwiler Haushalt

Mit wie vielen Leuten lebt man zusammen? Landesweit sind die Einpersonenhaushalte dominierend. 1,37 Millionen Schweizer leben allein, in 1,25 Millionen Haushalten sind zwei Personen gemeldet. Schon deutlich weniger stark verbreitet sind Haushalte mit noch mehr Bewohnern. Uzwil ist auch hier etwas anders. In 1812 Haushalten leben zwei Personen, 1669-mal gibt es einen Einpersonenhaushalt.

Arbeitsstätten: Wenn der zweite Sektor dominiert

Schweizweit zeigt sich ein glasklares Bild: Fast vier Millionen Menschen sind im dritten Sektor, dem Dienstleistungsbereich, beschäftigt. Knapp 1,1 Millionen arbeiten im zweiten Sektor, der Industrie. Und «nur» gut 160'000 Personen sind in der Landwirtschaft, dem ersten Sektor, im Einsatz. Auch hierbei ist, Sie ahnen es, in Uzwil alles anders und somit auch ein Gegenpol zu Wil und Flawil. Als eine von nur vier Gemeinden in der Schweiz ist die Beschäftigung im industriellen Sektor dominierend: 3665 Personen sind im zweiten Sektor aktiv, «nur» 3241 Personen im Dienstleistungsbereich. Bühler und Co. Lassen grüssen. Nur in drei anderen Schweizer Städten ist der zweite Sektor dominierend: in Grenchen, Le Locle und Plan-les-Ouates.

Logiernächte: Uzwil hängt Wil deutlich ab

Einen direkten Einfluss haben die industriellen Grossbetriebe auch auf die Logiernächte. Im Jahr 2019 – aktuellere Zahlen liegen für diese Statik nicht vor – wurden in Uzwil in acht Betrieben ganze 3401 Logiernächte gezählt. Das sind rund sechsmal mehr Übernachtungen als im knapp doppelt so grossen Wil, wo gerade einmal 570 Logiernächte in die Statistik einflossen. Auch die Übernachtungsdauer ist hoch in Uzwil: Ein Gast bleibt im Durchschnitt 3,4 Tage. In Wil sind es 2,1 Tage, schweizweit 2,0 Tage. Flawil weist hier keine genauen Zahlen aus.