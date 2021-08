Hundsport Uzwil und Umgebung bildet Sanitätshunde aus

Region Wil Im Klosterwald spüren Sanitätshunde Personen und Gegenstände auf Die Vereinigung Hundesport Uzwil setzt sich für die Erziehung und die Ausbildung von Hunden ein. Ein Besuch im Training für Sanitätshunde. Josef Bischof 29.08.2021, 17.00 Uhr

Hansruedi bereitet Balu auf den Einsatz vor. Bild: Josef Bischof

Acht Personen scharen sich am frühen Samstagmorgen im Klosterwald auf Niederhelfenschwiler Gemeindegebiet um Kurt Richener. Er ist der sportliche Leiter der Vereinigung Hundesport Uzwil und Umgebung. Diese Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft gibt es seit 2009. Zweimal wöchentlich trainieren die Mitglieder mit ihren Vierbeinern im Freien. Am Dienstag lernen die Hunde Gehorsam und Unterordnung. Am Wochenende steht Waldarbeit, die Suche nach Gegenständen und Personen auf dem Programm. Das gehört zur Ausbildung für Sanitätshunde. Die «Wiler Zeitung» kann beim Training dabei sein.

Öffentliches Training am Tag des Hundes Zur Freude der einen, und manchmal zum Ärger anderer, leben mehr als eine halbe Million Hunde in der Schweiz. Eine artgerechte Haltung und ein verständnisvolles Miteinander ist wünschenswert. Am Tag des Hundes, am Samstag, 4. September, lädt der Hundesportverein Uzwil und Umgebung ins Bubental nach Flawil ein. Hundebesitzer zeigen dort von 10 bis 14 Uhr die Arbeit mit ihren Sanitätshunden. Auch die Vereinigung HundeSportPlausch Bubental wird Einblick in ihre Arbeit geben. (bi)

Kurt Richener, sportlicher Leiter.

Bild: Josef Bischof

Die Hunde fehlen anfänglich. Sie müssen in den Autos auf ihre Einsätze warten. Kurt Richener, dem langjährigen Ausbildner und anerkannten Fachmann, fällt es nicht schwer, die Aufmerksamkeit seiner Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Er setzt die Ziele für das Training individuell. Den unterschiedlichen Ausbildungsständen der Hunde wird Rechnung getragen. Die anschliessende Arbeit ist jedoch eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Hundehalterinnen und Hundehalter unterstützen sich gegenseitig und sparen auch nicht mit Lob für Fortschritte und gute Leistungen.

Sanitätshunde sind heute eine Sporthundedisziplin

Es gibt mehrere Möglichkeiten, seinen Hund ausbilden zu lassen. Die Ausbildung zum Begleithund oder Schutzhund bildet gemäss Richener eine Grundlage. Dort lernen die Hunde, gehorsam zu sein und zu apportieren. Für Sanitätshunde werde dies vorausgesetzt. Der Ursprung für die Ausbildung zum Sanitätshund liege in Kriegszeiten. Als ausgebildete Rettungshunde hätten sie die Kampffelder nach Verletzten absuchen müssen.

Barbara schickt ihren Golden Retriever Leja auf die Suche nach einer Person. Bild: Josef Bischof

Heute ist dies eine Sporthundedisziplin. Lauffreudige Hunde suchen in unübersichtlichem Gelände, beispielsweise im Wald, nach Personen und Gegenständen. Vom Halter werden sie mit einer Schabracke und einem «Bringsel» am Halsband ausgerüstet und mit dem Befehl «Revier!» auf die Fährte geschickt. Sobald die Tiere die Person, den Rucksack oder die Jacke entdeckt haben, laufen sie zum Halter zurück. Durch den «Bringsel» im Maul zeigen sie ihren Erfolg an. Darauf führt der Hund den Halter zur Fundstelle zurück. Der Hund wird belohnt, und die Bergung oder Rettung kann erfolgen.

Erfolg bedingt stetes Üben

Von der Theorie zur Praxis. Kurt Richener setzt zuerst einen erfahrenen Hund ein. Jay kann seinen Einsatz offensichtlich kaum erwarten. Sobald er die Schabracke trägt, weiss er, dass er in den Einsatz kommt. Die Schabracke tragen die Hunde übrigens zu ihrem Schutz. Jedermann weiss so, dass es sich nicht um einen streunenden Hund handelt.

Auch die Präsidentin Monika Ruf stellt sich als Figurantin zur Verfügung und wird von Jay gefunden. Bild: Josef Bischof

Auf der linken Seite der Strasse hat sich eine Person hinter einer Tanne auf den Waldboden gelegt, auf der rechten Seite ist ein Rucksack in einer Mulde versteckt worden. Jay ist ganz nervös und führte die Aufträge unverzüglich aus. Sowohl die Person als auch den Rucksack entdeckt er schnell. Mit dem «Bringsel» im Maul rast er zu Kurt Richener zurück und führt ihn zu den Fundorten.

Lob motiviert die Tiere

Dass ein solches Verhalten keine Selbstverständlichkeit ist, sondern langes, geduldiges Üben verlangt, wird bei den weiteren Einsätzen klar. Spürbar ist, dass auch die übrigen Hundehalter ihre Vierbeiner gernhaben. Aber die Liebe zum Tier allein macht noch nicht den Erfolg aus. Barbaras Golden Retriever Leja zeigt manchmal noch pubertären Widerstand. Kurt Richeners Ratschlag: Hektik vermeiden und Gehorsam einfordern. Ausserdem mit einer Aufgabe beginnen, die dem Hund ein Erfolgserlebnis ermöglicht.

Der Schäferhund Lana von Joy bekommt viel Lob, obwohl er noch kaum Suchauftrage ausführen muss. Er steht am Anfang der Ausbildung und hat gute Fortschritte gemacht.