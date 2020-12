Region Wil Flawiler DJ Blackflame produziert mit Weltstar Dante Thomas Mit zwölf Jahren legte Davide Vittorini schon auf, mit 16 produzierte er eigene Beats. Und nun brachte der Flawiler Musikproduzent seine zweite Single mit dem US-Soul-Sänger Dante Thomas heraus. Christof Lampart 17.12.2020, 17.00 Uhr

DJ Blackflame begann vor ein paar Jahren mit Dante Thomas zusammenzuarbeiten. Bild: Christof Lampart

«Love U That Way» lautet der Titel der neuen Single von DJ Blackflame. So nennt sich der gebürtige Degersheimer seit jeher. «Wie ich auf den Namen gekommen bin, weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich fand wohl, dass es bei meinen Auftritten heiss zu und her gehen müsste. Und Blackflame ist einfach cool», sagt der mittlerweile 33-Jährige.

Das mit den Auftritten ist derzeit allerdings auch für ihn nicht einfach. Er sagt:

«Ich hatte in diesem Jahr genau einen.»

Natürlich vor dem Lockdown. Dennoch ist dem DJ die Arbeit nicht ausgegangen. «Wenn ich für mich bin, passiert es manchmal, dass ich in Melodien, statt in Worten denke. Diese halte ich per Sprachnachricht fest und bearbeite sie dann am Laptop», sagt er.

Musikmachen im Internetzeitalter

Die Zusammenarbeit mit Dante Thomas («Miss California») startete vor ein paar Jahren: «2016 sind wir über Facebook in Kontakt getreten. Und als er einige meiner Produktionen angehört hatte, wollte er mit mir eine Single aufnehmen», sagt DJ Blackflame.

Die erste Single heisst «Put It Down On Me». Und nun folgt mit «Love U That Way» die zweite Zusammenarbeit. Dass die Künstler heute für die Musikproduktion nicht mehr vor Ort sein müssen, sondern einfach einen Internetzugang und einige Videositzungen benötigen, erleichterte diese Zusammenarbeit in Pandemiezeiten. «Ich habe den Song am Laptop auf dem Balkon entworfen und Dante Thomas eine Testmelodie geschickt. Er schrieb die Lyrics, ich machte den Beat fertig, damit er eine schöne Aufnahme machen konnte. Er schickte mir dann die Tonspuren und ich produzierte das Ganze», sagt der DJ.

«Love U That Way» ist für DJ Blackflame musikalisch ein Schritt nach vorne. Er schmückt den Bad-Boys-Stil der Millennium-Jahre mit modernen Elementen aus. Und ist darüber hinaus sehr tanzbar. «Da merkt man schon, dass ich früher viel in Clubs aufgelegt habe», sagt der Flawiler.

Heute produziert er vor allem für Rapper wie YT, Luryx und Radical and Rones – und stellt somit auch hier seine musikalische Vielfältigkeit unter Beweis. Doch etwas ist dem Vollblut-Klangtüftler viel wichtiger als die Frage, ob der Song ein Hit wird. «Dante Thomas ist mittlerweile wirklich ein guter Kollege von mir. Er ist ein Mensch, der trotz seines Erfolgs sehr auf dem Boden geblieben ist und mit dem die Zusammenarbeit einfach viel Spass macht», sagt er.

Einige Projekte in der Pipeline

Davon, ob sich die Arbeit irgendwann mal in einem echten kommerziellen Erfolg niederschlägt, macht DJ Blackflame sein künstlerisches Engagement nicht abhängig. Er sagt:

«Ich mache Musik, weil sie mir alles bedeutet und ich zugleich hoffe, dass sie den Leuten gefällt.»

Wenn ein Song wie «Love U That Way» in drei Wochen 100'000 Mal gestreamt wird, dann ist es zwar auch für DJ Blackflame ein beachtliches Resultat, doch international gelten andere Zahlen als Erfolg. «Da wird dann ein Song im gleichen Zeitraum ein paar Millionen Mal heruntergeladen», sagt der Flawiler.

Die künstlerische Arbeit geht ihm aber nicht aus: «Ich leite aktuell drei Labels mit acht Künstlern und plane im Frühjahr 2021 mehrere Singles und eine autobiografische Doku mit dem Titel ‹Music Empowers Me› zu veröffentlichen», sagt er. Eines ist also schon jetzt sicher: Wir werden von DJ Blackflame in Zukunft noch einiges zu hören bekommen.