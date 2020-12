Region Wil Die Grünen Prowil kritisieren: «In verkehrspolitischer Hinsicht ist das Aggloprogramm eine Mogelpackung» Die Vernehmlassung zum Agglomerationsprogramm 4. Generation ist zu Ende. Für die mittelfristige Entwicklung der Stadt und Region Wil ist das AP von entscheidender Bedeutung. «Angesichts der politischen Signifikanz des Themas ist es erstaunlich, dass eine kritische öffentliche Debatte über das AP in Wil bislang kaum stattfindet», kritisieren die Grünen Prowil. Hans Suter 14.12.2020, 09.42 Uhr

Gegen die sogenannte Netzergänzung Nord würde dereinst Wil West mit Bronschhofen verbinden. Die Grünen Prowil fordern eine Lösung ohne Landverbrauch. Bild: PD

Die Schaffung des Wirtschaftsgebietes Wil West mit eigenem Autobahnanschluss wird von den Grünen Prowil im Grundsatz befürwortet. Allerdings fehlen ihnen im AP verbindliche Massnahmen gegen die Zersiedelung. Ihr Forderung: «Der Landverlust durch Wil West muss mit Auszonungen und ökologischen Ausgleichsmassnahmen innerhalb der Region kompensiert werden. Auf Neueinzonungen an anderen Standorten ist konsequent zu verzichten.» Zudem sei das Gewerbegebiet ausschliesslich mit erneuerbarer Energie zu versorgen und die Verkehrserschliessung habe vorrangig mittels ÖV und Langsamverkehr zu erfolgen.

Ausbau des Strassennetzes ist kontraproduktiv

«In verkehrspolitischer Hinsicht stellt das AP eine Mogelpackung dar», kritisieren die Grünen Prowil. Das Ziel einer MIV-Reduktion um 15 Prozent könne mit dem vorliegenden Konzept unmöglich erreicht werden. Nach wie vor bildeten Strassenbauten, nämlich die «Netzergänzungen» Nord und Grünaustrasse sowie der Autobahnanschluss Wil West, den Kern des AP. «Die anderen Verkehrsprojekte in der Stadt Wil erscheinen lediglich als Beiwerk bzw. als sogenannte flankierende Massnahmen.» Damit sei die Planung in erster Linie darauf angelegt, zusätzliche Kapazitäten für den MIV zu schaffen. Im Ergebnis würde der MIV nicht ab-, sondern weiter zunehmen.

«Netzergänzung Nord» zerstört Naherholungsgebiet

Die geplante «Netzergänzung Nord» ist in den Augen der Grünen Prowil ein unzeitgemässes Projekt, das den Grundsätzen einer nachhaltigen Raumentwicklung diametral zuwiderlaufe. Das Erholungs- und Landwirtschaftsgebiet zwischen Bronschhofen und Dreibrunnen würde durch die neue Hochleistungsstrasse schwer beeinträchtigt, ohne dass es zu einer spürbaren Entlastung der Bronschhoferstrasse käme. Die Partei kündigt an, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Realisierung dieses Vorhabens zur Wehr zu setzen. «Akzeptabel wäre höchstens eine Projektvariante, welche die Kapazität für den MIV gesamthaft nicht erhöht, ohne Landverlust realisierbar ist und keine Lärmimmissionen in Wohn- und Naherholungsgebieten zur Folge hat», heisst es seitens der Partei.

Abhängigkeit der Massnahmen als Stolperstein

Für die Stadt Wil bedeute das AP in den Augen der Grünen Prowil ein Klumpenrisiko. Alle Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation seien auf die beiden «Netzergänzungen» ausgerichtet, deren Wirkung höchst fraglich sei. «Die Verkehrsüberlastung im Stadtzentrum ist bekanntlich nicht auf den Durchgangsverkehr, sondern auf den Ziel-, Quell- und Binnenverkehr zurückzuführen», begründen sie. Diese Verkehrsströme liessen sich nicht durch Umfahrungsstrassen, sondern nur durch einen Ausbau des Veloverkehrs und des Stadtbusangebotes reduzieren. Im Übrigen könnte mit dem Bau der «Netzergänzungen» bestenfalls in zehn Jahren begonnen werden. Die Grünen Prowil halten es für unverantwortlich, alle Hoffnung in solche verkehrsplanerischen Luftschlösser zu setzen. «Realistisch wäre vielmehr eine schrittweise Verbesserung der Verkehrssituation durch pragmatische Massnahmen, die zeitnah und unabhängig voneinander umsetzbar sind.»

Mehr folgt.