Region: Ein Freiwilliger der Dargebotenen Hand erzählt

REGION WIL Dargebotene Hand: Ein offenes Ohr für Menschen in Bedrängnis Bei der Dargebotenen Hand können sich Menschen in Not anonym aussprechen. Die Anrufe werden auch von Menschen aus der Region entgegengenommen. Adrian Zeller Aktualisiert 30.01.2022, 05.00 Uhr

Freiwillige nehmen die Anrufe derjenigen Menschen entgegen, die sich bei der Dargebotenen Hand melden. Bild: Reto Martin

«Am Ende mancher Gespräche kommt einem sehr viel Dankbarkeit entgegen», berichtet Aron. Dieses Pseudonym steht für einen Familienvater im Pensionsalter aus der Region Wil. Seit Mitte 2014 nimmt er innerhalb der Freiwilligenarbeit bei der Dargebotenen Hand regelmässig Telefonrufe entgegen.

Es gehört zum Prinzip der Organisation, dass die Identität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Telefon wie auch gegenüber Aussenstehenden mit einem Pseudonym geschützt ist. Deshalb sind auch in diesem Bericht lediglich wenige Details zu seiner Identität zu lesen.

Die letzten zehn Jahre seines Arbeitslebens arbeitet Aron in einer Kaderposition in einer sozialen Institution in der Ostschweiz. In der Zeit um seine Pensionierung fühlte er sich von einem Inserat, wonach Freiwillige für die Dargebotene Hand gesucht werden, angesprochen.

Ausbildungsprogramm mit 200 Lektionen

Wie alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchlief er ein Ausbildungsprogramm, bevor er Gespräche entgegennehmen durfte. In 200 Lektionen werden den neuen Mitarbeitern Themen wie Gesprächsführung, Psychopathologie, Krisenintervention und weitere Themen vermittelt.

Nach bestandener Abschlussprüfung führte Aron in Begleitung einer erfahrenen Kollegin oder eines erfahrenen Kollegen seine ersten Dialoge mit Anrufenden.

«Obwohl mir aus meiner vormaligen Arbeit in einer sozialen Institution bekannt war, dass es schwierige Familienverhältnisse und Menschen mit Belastungen gibt, war ich überrascht, wie gross die Nachfrage nach Gesprächsmöglichkeit ist.»

Wie er im Gespräch mit dieser Zeitung unterstreicht, ist seine Aufgabe in erster Linie das einfühlende Zuhören. Ratschläge werden nur erteilt, wenn dies von den Anrufenden ausdrücklich gewünscht wird. Ein Telefongespräch dauert im Durchschnitt zwanzig Minuten bis eine halbe Stunde.

Menschen sind aus ihrem sozialen Netz herausgefallen

«Ein Hauptthema der Anrufenden ist Einsamkeit», erzählt Aron aus seinen Erfahrungen. Zum Teil sind die Menschen aus ihrem sozialen Netz herausgeglitten. Manche haben sich mit Angehörigen zerstritten, einige haben keinen Arbeitsplatz mehr und leben von einer IV-Rente.

Die Mitarbeitenden der Dargebotenen Hand gehören zum Teil zu den wenigen Bezugspersonen, die den Anruferinnen und Anrufern noch verblieben sind. Ein Teil der Menschen ist von einer psychischen oder einer körperlichen Dauererkrankung betroffen. Die Auswirkungen der Pandemie seien nur in der Anfangszeit ein Thema der anrufenden Frauen und Männer gewesen, erinnert sich der ehrenamtlich Tätige.

«Dass es dieses niederschwellige Gesprächsangebot offensichtlich für viele Menschen braucht, ist neben der Dankbarkeit ein zweiter Motivationsgrund für mich, um mich bei dieser Organisation zu engagieren.»

Rund vier Mal steht er monatlich tagsüber im Einsatz, einmal nachts. Obwohl er immer wieder mit Menschen in schwierigen Lebensumständen in Kontakt steht, kann er genügend Distanz zur Problematik der Anrufenden schaffen.

«Wenn ich nach einem Einsatz die Räume der Dargebotenen Hand in St.Gallen verlasse, lasse ich das Gehörte hinter mir.»

Ein Ausgleich zu seiner anspruchsvollen Tätigkeit ist für ihn auch seine Familie.

21'000 Anrufe pro Jahr verzeichnet

Die Dargebotene Hand Ostschweiz/Fürstentum Liechtenstein ist eine von zwölf Regionalstellen in der Schweiz. Sie besteht seit 1958 und bietet unter der Telefonnummer 143 rund um die Uhr kostenlose anonyme Gesprächsmöglichkeiten an. Die Anrufe werden von speziell ausgebildeten Freiwilligen entgegengenommen. Diese werden mündlich und schriftlich anhand eines Anforderungskataloges selektioniert.

Rund 60 Personen sind im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz. Diese werden kontinuierlich weitergebildet. Neben Telefongesprächen werden auch Kontaktmöglichkeiten per Mail sowie per Chat angeboten. Jährlich werden über 21'000 Anrufe sowie Anfragen per Mail und per Chat beantwortet.

Der mit dem Zewo-Gütesiegel zertifizierte Verein wird über Leistungsvereinbarungen von der öffentlichen Hand, von den Landeskirchen und von Kirchgemeinden finanziert. Weitere Zuwendungen stammen aus privaten Spenden sowie aus Legaten.