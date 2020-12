Region Uzwil und Flawil zählen zu den neun statistischen Städten im Kanton – Doch wie urban sind die Gemeinden wirklich? Was ist ein Dorf, was eine Stadt? Früher war die Antwort einfach: Eine Gemeinde mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern galt als Stadt. Heute wendet das Bundesamt für Statistik eine komplexere Methode an und grenzt im Kanton St.Gallen neun sogenannte statistische Städte ab – darunter Wil, Flawil und Uzwil. Andrea Häusler 10.12.2020, 05.00 Uhr

Wil ist eine klassische Stadt, die unter anderem auch das Identifikationsmerkmal eines historischen Kerns aufweist. Bild: PD

Wil bezeichnet sich als Stadt. Genauso wie etwa Gossau oder St.Gallen. Flawil und Uzwil hingegen nennen sich bevorzugt Dorf. Zu Recht?

Die Grundlage, auf der die Einstufung als Stadt oder Nicht-Stadt basiert, bilden die Einwohnerzahl und/oder die Besiedlungsdichte, die Zahl der Beschäftigten und jene der Logiernächte. Hinzu kommen weitere Unterkriterien. Aber: Sind Altstätten, Buchs, Flawil, Gossau, Rapperswil-Jona, Rorschach, St.Gallen, Uzwil und Wil tatsächlich die einzigen urbanen Orte im Kanton? Und wie städtisch sind die Orte im direkten Vergleich?

Mit solchen Fragen beschäftigt sich das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) in seinem eben veröffentlichten «Themenheft 14 der Raumbeobachtung». Dieses beleuchtet zusätzlich die Siedlungsstrukturen der St.Galler Städte, ihre Bevölkerung und Wirtschaftsstruktur, setzt sich mit Kennzahlen der Mobilität auseinander, untersucht die Stadtfunktionen und kürt St.Gallen letztlich als «städtischste Stadt» im Kanton.

Die neun statistischen Städte haben in verschiedenen Bereichen grosse Anteile. Hier wohnen zum Beispiel 40 Prozent aller St.Gallerinnen und St.Galler, hier arbeiten 62 Prozent aller Beschäftigten des Dienstleistungssektors und hier stehen zwei Drittel aller Hochhäuser. Doch es gibt zwischen den einzelnen Städten frappante Unterschiede.

Wil weist sämtliche als «stadtspezifisch» bezeichneten Merkmale auf: Die Bevölkerungszahl liegt über 9000 Einwohnern, die Altstadt spiegelt die historisch gewachsene städtische Identität, und Wil hat ein Gemeindeparlament. Hinzu kommt, dass die Äbtestadt in einem urbanen Verdichtungsraum liegt sowie eine funktionale Bedeutung über die Gemeindegrenzen, also eine Zentrumsfunktion hat. Wil liegt im Städteranking auf Platz vier hinter St.Gallen, Rapperswil-Jona und Rorschach.

Da können Uzwil und Flawil nur am Rande mithalten: Sie sind keine historischen Städte und haben keine Parlamente. Beide Gemeinden haben jedoch über 9000 Einwohner. Und sie liegen in einem urbanen Verdichtungsraum, wobei Uzwil als Kleinzentrum definiert ist. Weniger typisch städtische Merkmale zu haben, bedeutet ein schlechteres Ranking im «Neunerklub»: Flawil belegt Rang 7, Uzwil Rang 9.

Die Bevölkerungsentwicklung der neun statistischen Städte verlief unterschiedlich. Auffallend ist jene der Stadt Wil, welche das mit Abstand stärkste Wachstum aufweist. Im Jahr 1850 lebten hier 1555 Personen, 2019 waren es bereits 24'159 (+22'604). Vor 170 Jahren hatte Wil den 6. Platz belegt, seit 1950 hält sich die Stadt stabil auf Position 3 der St.Galler Städte.

Die exakt gegenteilige Entwicklung durchlief Flawil, das 1850 auf Platz 5 lag, um 1900 aber auf Platz 8 abstürzte und diesen nach wie vor hält. In Zahlen heisst das: Zwischen 1850 und 2019 stieg die Bevölkerung lediglich um 7761 auf 10'425 Personen an.

Uzwil verbesserte sich ums Jahr 1950 vom 7. auf den 5. Rang.

Die Stadt Wil ist mit 1162 Einwohnern pro Quadratkilometer hinter Rorschach (5332), St.Gallen (1932) und Rapperswil-Jona (1226) die am dichtesten besiedelte statistische Stadt im Kanton. Auf den folgenden Rängen liegen Flawil (908) und Uzwil (905). Ein Vergleich: Kirchberg, das mit 9286 Einwohnern ebenfalls städtische Voraussetzungen hätte, hat eine Bevölkerungsdichte von lediglich 214 Einwohnern je Quadratkilometer.

Die Familien zieht es tendenziell eher in ländlichere Gegenden. Laut Erhebung wohnen in den neun statistischen Städten weniger junge Menschen als in den übrigen 68 St.Galler Gemeinden. Bei den über 65-Jährigen hingegen sind kaum Unterschiede auszumachen.

Im Städtevergleich weist Flawil den höchsten Anteil von Einwohnerinnen und Einwohnern unter 19 Jahren auf, Uzwil den zweitgrössten. Wobei diese Bevölkerungsgruppe in ländlichen Gemeinden wie etwa Niederbüren, Niederhelfenschwil oder Degersheim anteilmässig noch signifikant höher ist. Wil befindet sich in der Rangierung exakt im Mittelfeld.

In Landgemeinden leben mehr Personen in einer Wohnung als im urbanen Raum. Nicht überraschend ist deshalb, dass Uzwil (2,4 Personen je Wohnung) und Flawil (2,3) im hinteren Teil der Städterangliste liegen. Wil (2,2) ist gemeinsam mit Gossau und Rapperswil-Jona im Mittelfeld platziert. In St.Gallen wohnen durchschnittlich 2 Personen in einem Haushalt.

Die Wohnfläche pro Person beträgt in den neun Städten durchschnittlich 45 Quadratmeter. Am tiefsten liegt sie in Rorschach mit knapp 42 Quadratmetern, am höchsten in Altstätten (knapp 49 Quadratmeter). Wil, Uzwil und Flawil liegen mit rund 46 Quadratmetern im Mittelfeld.

Die statistischen Städte verfügen anteilsmässig über mehr Mehrfamilienhäuser als die anderen Gemeinden. Aber auch hier sind fast die Hälfte aller Wohnbauten Einfamilienhäuser. Uzwil hat mit einem Anteil von rund 68 Prozent den höchsten Wert, Rorschach mit 21 Prozent den kleinsten. Auch Flawil weist mit rund 58 Prozent einen eher hohen Einfamilienhausbestand aus. Wil bewegt sich mit gut 50 Prozent im Mittelfeld.

Der Anteil der öffentlichen Räume an der Fläche des Baugebiets ist in den statistischen Städten des Kantons tatsächlich höher als in den anderen Gemeinden. Rorschach erreicht einen Wert von rund 35 Prozent, während dieser in Altstätten bei rund 13 Prozent und damit im Bereich des Durchschnittswerts der Nicht-Städte liegt. Mit rund 15 Prozent ist der Anteil in Flawil nur unwesentlich grösser. Für Wil weist die Statistik einen Wert von 18 Prozent, für Uzwil gar einen Anteil von 22 Prozent aus.

Grosse Unterschiede gibt es bezüglich der Wirtschaftsstruktur. In den statistischen Städten arbeiten mehr als drei Viertel aller Beschäftigten im dritten Wirtschaftssektor (Dienstleistungssektor) – fast die Hälfte davon allein in der Stadt St.Gallen. Auch hier scheren jene Städte aus, die gerne Dörfer sind. In Uzwil ist mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden im Industriesektor tätig. In Flawil sind es ebenfalls über 40 Prozent. Wil hingegen bestätigt seine sehr städtische Wirtschaftsstruktur mit noch gut 20 Prozent Industriearbeitsplätzen. Die Landwirtschaft spielt in allen neun statistischen Gemeinden eine untergeordnete Rolle.

Städte sind oft auch «zentrale Orte». Sie sind Standort von Einrichtungen, die nicht nur durch die Stadtbewohner, sondern von den Einwohnern der umliegenden Gemeinden genutzt werden. Dazu gehören etwa Bildungsstätten, Theater, Einkaufszentren, Bibliotheken, Museen und Spitäler. Mit Ausnahme von Buchs (knapp 5 Prozent), Gossau (3 Prozent) und Uzwil (2 Prozent) haben alle Städte im Kanton auffallend hohe Anteile von Beschäftigten in solchen Funktionen. In der Kantonshauptstadt St.Gallen liegt dieser Anteil bei über 15 Prozent. Die hohen Zahlen aus Flawil und Wil aber auch von Nicht-Städten wie Wattwil haben nicht zuletzt mit den dort ansässigen Spitälern zu tun.

Der öffentliche Verkehr erreicht in den Städten potenziell mehr Kundinnen und Kunden als in den anderen Gemeinden. Das zeigt die Auswertung der Raumnutzer nach ÖV-Güteklassen. Am besten erschlossen ist die Stadt St.Gallen. Hier wohnt/arbeitet fast die Hälfte aller Raumnutzer in den Gebieten mit ÖV-Güteklasse A. In Wil sind es immerhin rund 27 Prozent. Die meisten Raumnutzer in Gebieten ohne ÖV-Güteklasse finden sich anteilsmässig in Altstätten und Flawil. Obwohl Uzwil und Flawil mit ihrem Angebot am Schluss der Rangliste figurieren, liegt dieses noch immer weit über jenem der nicht-städtischen Gemeinden.

Die Zahlen zeigen: Flawil und Uzwil erfüllen die definierten Stadt-Kriterien zwar, befinden sich in der Auswertung der einzelnen Indikatoren aber oft am Schluss der Rangliste der neun Städte oder gar näher bei den nicht-städtischen Gemeinden. Wie urban sich die beiden Orte mit der zunehmenden Digitalisierung und im Zuge der raumplanerischen Verdichtung nach innen weiterentwickeln werden, ist offen. Genauso wie die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger ihr direktes Umfeld künftig sehen und erleben. Denn Urbanität hat nicht nur mit Zahlen und Fakten zu tun, sondern auch mit der Haltung der Bevölkerung.