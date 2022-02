Ukraine-Krieg verursacht Ausfälle des Onlineportals hallowil.ch

Region Krieg in der Ukraine katapultiert Onlineportal «hallowil.ch» vom Netz Die Website der regionalen Onlinezeitung «hallowil.ch» ist zeitweise nicht erreichbar. Grund dafür sind die kriegerischen Auseinandersetzungen am Standort der IT-Infrastruktur des Portals in Kiew. Andrea Häusler 28.02.2022, 15.00 Uhr

Ds Onlineportal Hallowil.ch steht aufgrund des Krieges in der Ukraine zeitweilig nicht zur Verfügung. Bild: Andrea Häusler

Die Inhalte von «hallowil.ch» werden zwar lokal in der Region Wil produziert, die Software des Portals hingegen stammt aus der Ukraine. In Kiew befindet sich auch die gesamte IT-Infrastruktur. Obwohl rund 1600 Kilometer entfernt, wirkt sich daher die russische Offensive gegen die Landeshauptstadt bis nach Wil aus: die Internetplattform und die App der Onlinezeitung funktionieren teilweise nicht. Die temporären Ausfälle seien im mutmasslichen Beschuss des Medienparks begründet, schreibt «hallowil.ch». Die Genossenschaft und die Verantwortlichen in der Ukraine stünden seit Beginn des Krieges in regelmässigem Austausch, wobei dieser aber zunehmend schwieriger werde.

Erreichbarkeit sicherstellen

Die Daten seien sicher, da sie nicht nur in Kiew, sondern auch in Deutschland gespeichert seien, betont Thomas Feller, Präsident der Verwaltung der Genossenschaft. Das Problem liege vielmehr in der Erreichbarkeit des IT-Supports. «Wir müssen die Leute erreichen können.» Wie dies bewerkstelligt werden kann, werde derzeit geprüft, sagt Feller. «hallowil.ch» will bis dahin auf die sozialen Medien ausweichen und diese vermehrt mit Meldungen füllen.

«hallowil.ch», im Frühsommer 2018 aus der Onlinezeitung «infowilplus» des Zuzwilers Niklaus Jung hervorgegangen, wurde Ende 2020 aus der Muttergesellschaft Kanawai AG herausgelöst und per 1. Januar vergangenen Jahres in eine Genossenschaft überführt – aus wirtschaftlichen Gründen. Wie hat sich das Portal nun im ersten Jahr nach der Neustrukturierung entwickelt? Thomas Feller: «Es läuft so weit gut.» «hallowil.ch» werde von 80 Genossenschafterinnen und Genossenschafter getragen und die Werbekunden seien geblieben. Mehr lässt er sich nicht entlocken.

Wechsel in der Redaktionsleitung

Ende dieses Monats zeichnet sich ein neuerlicher Wechsel in der Redaktionsleitung ab: Janine Meyer wird sich zu Gunsten eines Studiums verabschieden. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger werde noch gesucht, sagt Feller. Man habe jedoch drei Personen angestellt, welche das Vakuum ausfüllen sollen. Weiterhin im Redaktionsteam bleibt Nina Lanker.

Ziel sei es, so Thomas Feller, die Leserschaft künftig wieder vermehrt mit exklusiven Inhalten zu bedienen. Dafür kehre Janine Meyer Mitte März als Autorin zurück. Gleichzeitig wolle man den Vereinen der Region weiterhin eine Plattform bieten.