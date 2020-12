Region wil-Toggenburg «Ich versuchte das Thema einfach zu verdrängen, weil es mir unangenehm war»: Ein Betroffener erzählt, wie es sich anfühlt, im falschen Körper gefangen zu sein Ein 20-jähriger Transmann aus der Region Wil-Toggenburg spricht über die Unterstützung seiner Familie und Freunde und über die Schikane, die er von der Gesellschaft erfahren hat. Was ihm fehlt: Mehr Support vom Staat. Simon Bernhardsgrütter 12.12.2020, 05.00 Uhr

Das Geschlechterkonzept ist mit ein Grund für den Leidensdruck von Transmenschen. Bild: PD

«Als ich zum ersten mal dachte, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt, wusste ich nicht, was ‹Transgender› überhaupt bedeutet.» Der 20-jährige Mann aus der Region Wil-Toggenburg möchte unerkannt bleiben. Doch dies sei kein Grund, seine Geschichte für sich zu behalten. Eine Geschichte von Diskriminierung und Leid, aber auch Unterstützung und positiven Erlebnissen. Wichtig ist ihm jedoch, dass dies nur eine Geschichte zum Thema Transgender und deshalb nicht übertragbar auf andere Transmenschen sei.

Die ersten Erkenntnisse

Zum ersten Mal konkret damit auseinandersetzen musste sich der heute 20-Jährige in der Pubertät. Die geschlechtsspezifischen Körpermerkmale bildeten sich stärker aus. Im Sportunterricht wurde nach Mädchen und Jungs getrennt. In der sechsten Klasse machte er seinen ersten Schritt:

«Ich wollte im Team der Jungs mitspielen und darauf machte ich auch aufmerksam.»

Er wollte von nun an als Junge behandelt werden, denn so fühlte er sich: männlich. Das ging für ein paar wenige Tage gut, bis er die ersten Erfahrungen mit Diskriminierung machte. Er wurde als «Transe» beschimpft und ausgelacht.

Dies brachte ihn dazu, sich überhaupt mit dem Begriff Transsexualität auseinanderzusetzen. Transgender bedeutet, dass das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht mit dem psychischen Empfinden des eigenen Geschlechtes übereinstimmt. «Ich war schon immer ein Mann, nur wurde ich in dem falschen Körper geboren», sagt er. Darum spricht man auch von einer Geschlechtsanpassung und nicht von einer Geschlechtsumwandlung.

Jedoch war ihm all dies in der sechsten Klasse noch gar nicht bewusst. Das Thema sei unter den Teppich gekehrt worden. Der junge Mann sagt:

«Niemand möchte transgender sein. Das ist keine Entscheidung, die man trifft. Ich versuchte das Thema einfach zu verdrängen, weil es mir unangenehm war.»

In der Oberstufe sei er ein Mitläufer gewesen. Er habe tagsüber all die «normalen» Mädchendinge in seinem Alter gemacht, wie zum Beispiel BHs einkaufen. Von aussen betrachtet, schien er, ein glückliches Leben zu führen. Aber am Abend dafür hat er immer öfter psychische Zusammenbrüche erlitten. Er führte ein Leben, jedoch nicht sein Leben. Aber sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, sei für ihn damals zu hart gewesen.

Vor allem im Sommer hat er stark gelitten

Die Geschlechtsdysphorie nahm stetig zu. Darunter versteht man den Leidensdruck, der ein Leben im falschen Körper mit sich führt. In den meisten Fällen löst diese auch Depressionen aus. Vor allem im Sommer hat der 20-jährige stark daran gelitten, weil der Körper mehr Blicken ausgesetzt war als im Winter. Er hat sein Umfeld darauf aufmerksam gemacht. Dieses hat das Thema zu Beginn als eine Phase abgetan, die vorübergeht. Er habe sich gesagt:

«Ich will so nicht weiterleben. Ich kann so nicht weiterleben. Ich muss etwas ändern.»

Es folgte das Kundtun, dass er als Mann leben will und fortan auch so wahrgenommen werden möchte. Man bezeichnet dies auch als «Outing» oder «Coming-out». Das Outing eines Transmenschen sei auch für das Umfeld schwierig gewesen. Die inneren Prozesse, die er über Jahre hinweg durchgemacht habe, musste sein Umfeld in kurzer Zeit verstehen.

«Mir wurde oft gesagt, wie mutig ich doch sei»

Ausschlaggebend für sein Outing sei die Hoffnung auf Besserung seiner psychischen Verfassung gewesen. «Mir wurde oft gesagt, wie mutig und stark ich doch sei. Ich fasste das nie als Kompliment auf, denn ich hatte keine andere Wahl als mich zu outen», sagte der 20-Jährige. Es sei weder mutig noch stark, sondern schlicht und einfach notwendig gewesen.

Er habe Geschichten gehört von anderen Transmenschen, die aus dem Haus geschmissen wurden, von der Familie verstossen, gehasst. Er sagt:

«Ich hatte Glück. Meine Familie und engsten Freunde reagierten alle unterstützend.»

Er könne sich nicht vorstellen, wie jemand neben all den Problemen, die man als Transmensch sowieso schon hat, auch noch mit solch einer Reaktion von Familie und Freunden klarkommen könne.

Das Geschlecht auf dem Ausweis

Doch nebst der Unterstützung, für die er überaus dankbar ist, musste er auch Diskriminierung erleben. So sei er zum Beispiel im Ausgang aufgrund seiner noch nicht vollendeten Geschlechtsangleichung und eines auffälligen Kleidungsstils als «Schwuchtel» bezeichnet worden. Als diskriminierend empfindet er auch, dass die Geschlechtsänderung auf dem Ausweis unnötig schwierig sei. «Der Zutritt in Bars wurde mir verwehrt, weil ich angeblich den Ausweis meiner älteren Schwester benutze», erklärte der 20-Jährige. Auch mit dem ÖV-Abonnement habe es schon mehrmals Probleme gegeben.

Um das Geschlecht auf dem Ausweis anzupassen, müsse man eine Bestätigung einer Psychologin haben. Dazu könne eine Offenlegung des Lebenslaufs bezüglich seiner Transidentität vor Gericht verlangt werden. Er ergänzt:

«Kosten tut es auch nicht gerade wenig. Einige können es sich schlicht weg nicht leisten, ihren Ausweis anzupassen.»

Geschlechtsanpassungen hat der 20-Jährige einige gemacht. So zum Beispiel die Mastektomie; Eine Operation bei der das Brustgewebe entfernt wird. Dazu macht er eine Testosteron-Hormontherapie. Weitere Anpassungen seien für ihn derzeit kein Thema. Obwohl heutzutage die medizinischen Möglichkeiten zu Erstaunlichem in der Lage seien, so seien sie nicht zufriedenstellend für seinen persönlichen Fall.

Es gäbe viele kleine Dinge, welche einen Transmenschen psychisch belasten. Abgesehen von dem Leidensdruck lösen vor allem die falschen Personalpronomen negative Gedanken aus. Wenn sich ein Transmensch als männlich oute, so solle man unbedingt darauf achten auch die entsprechenden Anreden zu benutzen. Auch Humor über die Zeit vor der Geschlechtsanpassung oder den alten Namen zu hören, seien ausschlaggebend für psychische Rückfälle von Transmenschen.