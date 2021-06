Post leert gelbe Briefkästen weniger

Region Wil/Toggenburg A-Post mit Verspätung – die Post ändert die Leerungszeiten der gelben Briefkästen Kürzlich wurden die Leerungszeiten bei 138 Briefkästen in der Region angepasst. Die Post erklärt, warum das so ist. Eine Übersicht. Francesca Stemer 18.06.2021, 05.00 Uhr

Die Leerungszeiten der gelben Briefkästen wurden angepasst. Bild: Pius Amrein

Nach Feierabend oder am Samstagmorgen einen Brief bei dem gewohnten gelben Briefkasten einwerfen. Die Leerungszeiten sind im Gedächtnis abgespeichert. Der Brief ist mit A-Post frankiert und wird wie gewohnt am nächsten Tag bei der Empfängeradresse ankommen – oder man stellt plötzlich mit Erstaunen fest, dass dies nicht mehr überall der Fall sein wird. Denn die Leerungszeiten der gelben Briefkästen wurden vor einigen Wochen angepasst.

Neu wird beispielsweise der Briefkasten im Herzen der Wiler Altstadt von Montag bis Freitag um 9 Uhr geleert, die Sonntagsleerung entfällt. Der Briefkasten am Bahnhofplatz wird unter der Woche eine Stunde früher als gewohnt, also um 17 Uhr, geleert.

Ähnlich sieht es in Wattwil aus: So wird unter anderem der gelbe Briefkasten an der Poststrasse nur noch an Wochentagen ab 18 Uhr geleert oder der Briefkasten an der Bahnhofstrasse an Wochentagen bereits um 17.30 Uhr.

In der Region Wil und Toggenburg sind von der Neuerung insgesamt 138 Briefkasten-Standorte betroffen. Bei sieben Standorten wurden die Leerungen am Abend angepasst, bei 60 Standorten sind die Samstagsleerungen betroffen. Vier Standorte erhielten eine Änderung für die Sonntagsleerungen. Bei 74 Standorten kommt es zu keiner Anpassung. Bei sieben Standorten kam es zu einer Kombination von Anpassungen.

Rückgang von 40 Prozent

Die Gründe für die Änderungen sind gemäss Silvana Grellmann, Mediensprecherin der Post, der Briefrückgang. Im Vergleich zu vor 19 Jahren verschicke die Post 40 Prozent weniger Briefe. Dementsprechend habe sich das auch auf die Menge der Briefe, die in den gelben Briefkästen aufgegeben werden, ausgewirkt. Dort registrierte die Post in den vergangenen fünf Jahren einen Rückgang von 25 Prozent. Für die Post stellte sich somit die Frage: die Anzahl der Briefkästen zu reduzieren oder die Leerungszeiten anzupassen? Die Post setzte auf die zweite Option. Die Mediensprecherin erklärt:

«Wir wollen nicht Briefkästen abbauen, sondern den Menschen kurze Wege bieten. Deshalb haben wir uns entschieden, die Leerungszeiten der gelben Briefkästen anzupassen.»

Seit dem 30. Mai führen die Pöstlerinnen und Pöstler die meisten Leerungen der gelben Briefkästen auf ihrer täglichen Tour durch. Dadurch seien weniger zusätzliche Touren oder Fahrten notwendig.

Übersicht der Gemeinden

In Kirchberg entfallen an drei Standorten die Samstagsleerungen. Für die Leerungen an Wochentagen gibt es keine Änderungen.

In Aadorf entfallen neun Samstagsleerungen. An Wochentagen gibt es nur am Standort Hauptstrasse 108 in Guntershausen eine Änderung. Dort wird der Briefkasten nicht wie gewohnt um 18 Uhr, sondern bereits um 8.30 Uhr geleert. An der Dorfstrasse 12 erfolgt die Leerung eine Stunde früher.

In Flawil fallen von zehn Standorten sechs Samstagsleerungen weg. Beim Briefkasten am Bahnhofsplatz entfällt die Sonntagsleerung. Ansonsten bleiben die Leerungszeiten unter der Woche mehrheitlich dieselben.

Beim Briefkastenstandort an der Friedbergstrasse 2 in Uzwil entfällt die Sonntagsleerung und unter der Woche wird um 9.30 Uhr geleert. Weiter entfallen einige Samstagsleerungen.

In Sirnach entfallen an einigen Standorten die Samstagsleerungen. Am Standort Wilerstrasse 14B wird unter der Woche bereits um 10 Uhr anstelle um 17 Uhr geleert.

Wenige bis keine Änderungen gibt es für die gelben Briefkästen der Gemeinden Hemberg, Lichtensteig, Lütisburg, Mosnang, Neckertal und Wildhaus-Alt St.Johann.

Änderungen an Samstagsleerungen gibt es in den Gemeinden in Oberhelfenschwil, dort sind zwei Briefkästen betroffen. In der Gemeinde Nesslau gibt es eine Änderung, in Ebnat-Kappel zwei und in Bütschwil-Ganterschwil sind drei gelbe Briefkästen betroffen.

Alle Änderungen zu der Leerung der gelben Briefkästen sind unter www.post.ch/leerungszeiten ersichtlich.