Wirtschaftsportal Ost lanciert regionales Kita-Modell

In Aadorf wohnen und die Kita am Arbeitsort Wil nutzen. Was bisher nur zum Vollkostentarif möglich war, wird ab dem 1. Januar 2023 subventioniert. Möglich macht dies das neue regionale Kita-System des Wirtschaftsportals Ost.

Andrea Häusler 29.11.2022, 16.56 Uhr