Hochwasserschutzprojekt Raum Wil: Kanton kritisiert Abstimmungen

Rechtsstreit «Die Gemeinden stellen ihre Bürger vor eine Scheinwahlfreiheit»: Kanton Thurgau kritisiert Abstimmungen zum Hochwasserschutzprojekt Wilen und Rickenbach lassen ihre Bürgerinnen und Bürger über das Hochwasserschutzprojekt Region Wil abstimmen. Gemäss dem Kanton Thurgau kann ein Nein das Projekt aber nicht verhindern. Lara Wüest Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Nach einem heftigen Unwetter im Jahr 2015: Autofahrer stehen im Schlamm und im Wasser auf der Autobahn A1 bei Wil. Bild: Keystone

Das Gezerre um das Hochwasserschutzprojekt der Region Wil nimmt kein Ende. Nach Rickenbach hat kürzlich auch Wilen entschieden, den Kredit für das Projekt vors Volk zu bringen. Rickenbach stimmt am 7. Dezember darüber ab. In Wilen ist das Datum noch unklar.

Die Entscheide der Gemeinden werfen Fragen auf. Zum Beispiel: Was passiert denn eigentlich, wenn die Bevölkerung an der Urne Nein stimmt? Denn der Hochwasserschutz ist auf Bundes- und Kantonsebene gesetzlich vorgeschrieben. Das heisst: Die Gemeinden müssen tätig werden, wenn der Kanton und der Bund in einer Region Hochwasserschutzmassnahmen vorsehen.

Nun äussert sich der Kanton Thurgau zur obigen Frage. Und diese Antwort lässt aufhorchen. Bei einem Nein der Bevölkerung, heisst es von Seiten des Kantons, werde das Projekt trotzdem realisiert.

Abstimmungen stossen auf Unverständnis

Das Hochwasserschutzprojekt der Region Wil dreht sich schon länger in einer Endlosschleife. Über Jahre hatten die Gemeinden Sirnach, Wilen, Rickenbach und die Stadt Wil dieses zusammen mit den Kantonen Thurgau und St.Gallen sowie dem Bundesamt für Strassen (Astra) und dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) erarbeitet. Die Gesamtkosten: 45,5 Millionen Franken.

Doch dann regte sich in der Bevölkerung von Wilen und Rickenbach hartnäckiger Widerstand. Gegen die Gemeinden gingen zwei Stimmrechtsbeschwerden ein, die erreichen wollten, dass die Bevölkerung über den Kredit für den Hochwasserschutz abstimmen kann. Ursprünglich war das nicht vorgesehen. Die Folgen der Stimmrechtsbeschwerden: Die Gemeinden lenkten ein.

Im Fall von Wilen mag das erstaunen. Denn noch im Oktober hatte das Thurgauer Verwaltungsgericht entschieden, dass die Gemeinde nicht über das Hochwasserschutzprojekt abstimmen lassen muss. Die Begründung: Die Gemeinde habe die Kosten zu Recht als gebunden angesehen. Ausgaben können als gebunden qualifiziert werden, wenn sie zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben zwingend sind.

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Thurgauer Departements für Bau und Umwelt. Bild: Ralph Ribi

Aus Sicht des Kantons Thurgau sind die Abstimmungen zum Projekt denn auch unnötig. Marco Sacchetti, Generalsekretär des Thurgauer Departements für Bau und Umwelt, sagt: «Die Gemeinden stellen ihre Bürgerinnen und Bürger damit vor eine Scheinwahlfreiheit.» Beschlüsse über Ausgaben für den Hochwasserschutz würden nicht einem Volksentscheid unterliegen. Eben weil der Hochwasserschutz gesetzlich vorgeschrieben sei. Den Gemeinden bleibe keine Wahlfreiheit, ob sie die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen wollten oder nicht. Für Sacchetti ist klar:

«Eine Ablehnung des Kredits von Seiten der Bevölkerung kann die Weiterführung des Projektes nicht verhindern.»

Kanton könnte Baufirma beauftragen

Der Kanton stützt sich bei seiner Argumentation unter anderem auf das Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren. Dieses besagt, dass das Thurgauer Departement für Bau und Umwelt «gezwungen wäre, das Hochwasserschutzprojekt als Ersatzvornahme auf Kosten der Gemeinden durchzusetzen». So formuliert das Sacchetti. Einfacher gesagt heisst das: Wenn die Gemeinden nicht tätig werden, kann der Kanton eine Baufirma mit der Umsetzung des Projekts beauftragen. Und die Kosten den Gemeinden in Rechnung stellen.

Gemäss Sacchetti ist das nicht nur denkbar, sondern zwingend. Er sagt:

«Durch das Gesetz sind uns die Hände gebunden.»

Gemeinde will Entscheide abwarten

Sollte der Kanton eine solche Ersatzvornahme anordnen, bleibt den Gemeinden allerdings noch der Rechtsweg. Vor dem Verwaltungsgericht können sie diese Ersatzvornahme anfechten.

Ob sie das werden? Dazu möchten sich weder der Gemeindepräsident von Wilen noch jener von Rickenbach zum jetzigen Zeitpunkt klar äussern. Michael Gieseck, Gemeindepräsident von Wilen sagt zwar, die Gemeinde werde eher nicht rechtlich gegen die Ersatzvornahme vorgehen. Doch er betont:

«Wir werden die ganzen Entscheide erst einmal abwarten.»

Und Ivan Knobel, sein Pendant in Rickenbach, lässt durchblicken, dass er auf ein Ja hofft: Bei einem Nein würden ökologische Aufwertungen, bessere Naherholungsmöglichkeiten mit neuem Rad- und Gehweg sowie notwendige Sanierungen auf die lange Bank geschoben, sagt er. Und es würden Mehrkosten verursacht.

Es gibt Stimmen in der Bevölkerung, die hoffen, dass der Kanton einlenkt und das Projekt überarbeitet, anstatt eine Ersatzvornahme durchzuführen. Sie wünschen sich einen günstigeren Hochwasserschutz. Ein neues Projekt hat der Kanton jedoch nicht vorgesehen. Gemäss Sacchetti ist aus fachlicher Sicht keine Überarbeitung erforderlich. Denkbar sei höchstens, dass im Rahmen der Einspracheverfahren punktuelle Änderungen vorgenommen würden.

