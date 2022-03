Flawil macht 2021 fast 1 Millionen Franken Plus

Rechnung Jahresabschluss der Gemeinde Flawil ist eine Punktlandung – Überschuss von knapp 1 Million Franken kommt aus unerwarteter Zahlung Die Jahresrechnung der Gemeinde Flawil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von gut 940’000 Franken aus. Das Geld soll für die Vorfinanzierung einer Dreifachhalle mit Musikschulzentrum verwendet werden. 17.03.2022, 12.00 Uhr

Die Gemeinde Flawil ist auch Ende 2021 schuldenfrei. Bild: PD/Beat Schiltknecht

«Der Jahresabschluss 2021 ist eine Punktlandung», teilt die Gemeinde Flawil mit. Zwar sah das Budget einen Verlust von 152’200 Franken vor und die Rechnung weist nun einen Ertragsüberschuss von gut 940’000 Franken aus. Doch die Besserstellung im Umfang von fast 1,1 Millionen Franken sei durch eine unerwartete Zahlung entstanden.

Der Gemeinde wurde im vergangenen Jahr der Verkaufserlös für ein Grundstück im Botsberg überwiesen. Der Verkauf liegt schon Jahre zurück, doch der Kaufpreis wurde erst später fällig. Die Zahlung im Jahr 2021 war nicht geplant.

Verzicht auf Bezug aus der «Ausgleichsreserve Steuern»

Bei den Steuern betragen die Mehreinnahmen rund 1,65 Millionen Franken. Die Einnahmen der Steuern von Frau und Herr Flawiler waren um rund 350’000 Franken höher als erwartet. Die Steuereinnahmen früherer Jahre (Nachzahlungen) seien erfahrungsgemäss schwer abschätzbar, schreibt die Gemeinde. Bis kurz vor Jahresende zeichnete sich auch da eine Punktlandung ab. Besondere Steuerveranlagungen in den letzten Wochen des Jahres führten jedoch zu Mehrerträgen in der Höhe von rund 690’000 Franken. Im Wesentlichen handle es sich um eine einzelne ausserordentliche Nachzahlung.

Wegen der Mehreinnahmen bei den Steuern wurde auf den vorgesehenen Bezug aus der «Ausgleichsreserve Steuern» im Umfang von 1,5 Millionen Franken verzichtet. Deshalb ist diese Reserve auch Ende 2021 noch mit fast 7 Millionen Franken gefüllt.

Abweichungen bei den Ausgaben halten sich fast die Waage

Auf der Aufwandsseite sind die Abweichungen klein und halten sich fast die Waage. Ein zusätzlicher Aufwand entstand durch die Belastung der Projektierungskosten für das Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach von rund 350’000 Franken. Dies als Folge des ablehnenden Entscheids der Bürgerschaft an der Urne vom 7. März 2021. Andererseits ergibt sich wegen der tiefen Auslastung der Pflegeheime im vergangenen Jahr bei der Pflegefinanzierung ein Minderaufwand von rund 450’000 Franken.

Im Jahr 2021 waren Nettoinvestitionen in der Höhe von knapp 3,1 Millionen Franken geplant. Die tatsächlichen Nettoinvestitionen erreichen den Betrag von rund 2,7 Millionen Franken. Die Investitionen konnten nicht vollumfänglich mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Deshalb hat sich das Nettovermögen am Jahresende leicht verringert. Die Gemeinde schreibt:

«Dennoch ist Flawil auch Ende 2021 schuldenfrei.»

Der Gemeinderat will die Substanz erhalten und den Rechnungsüberschuss von gut 940’000 zur Vorfinanzierung eines bereits genehmigten Projekts einsetzen. Und zwar für den an der Urne bewilligten Neubau einer Dreifachhalle mit Musikschulzentrum im Feld. Über die Jahresrechnung 2021 befinden die Flawiler Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung vom 26. April. (gk/lsf)