Von «schöne Idee» bis «Überangebot»: Das sind die Reaktionen auf den Vorschlag, die St.Galler Festspiele künftig in Wil durchzuführen

Geht es nach dem Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi, so gehen die St.Galler Festspiele künftig alle zwei Jahre in seiner Heimatstadt über die Bühne. Auf Stimmenfang in Wil bei Kulturveranstaltern und Anwohnern.