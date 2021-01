Raus aus dem Sog Porträt einer Ex-Drogensüchtigen – Wie eine junge Wilerin mit 16 in den Drogensumpf abrutschte und sich 20 Jahre später wieder hinauszog Als Teenager kam Nina H. über eine flüchtige Bekanntschaft zum ersten Mal mit Heroin in Kontakt. Eine Begegnung, die ihr Leben für immer verändern sollte. Enrico Kampmann 09.01.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein kalter, grauer Wintertag, als sich Nina H. entschliesst, zu fliehen (Name der Redaktion bekannt). Die Felder und Wälder, die sich in drei Himmelsrichtungen um das Psychiatrische Zentrum Herisau erstrecken, sind nass und trostlos. Ihren Aufseher, der sie sonst auf Schritt und Tritt begleitet, durch eine List hinter sich gelassen, rennt die junge Frau querfeldein durch die kahle Natur und watet durch einen Bach.

Sie trägt nichts als einen Kapuzenpulli und eine vor Nässe triefende Jogginghose. An den Füssen nur Pantoffeln. Sie gelangt nach St.Gallen, wo sie sich einige Winterkleider zusammenklaut. Dann besorgt sie sich ein paar Pappkartons und legt sie übereinandergeschichtet auf den Boden, um sich vor der bitteren Kälte der bevorstehenden Nacht zu schützen. Sie wird ein dreiviertel Jahr auf der Strasse leben.

Mehr als die Hälfte ihres Lebens Drogenabhängig

Heute, 18 Jahre später, ist Nina H. 38 Jahre alt. Mehr als die Hälfte davon war sie schwer drogenabhängig. Das war auch der Grund, warum sie damals zur Fürsorglichen Unterbringung in die geschlossene psychiatrische Anstalt in Herisau kam.

Nach zwanzig Jahren hat die Wilerin den Kampf gegen ihre Sucht gewonnen und es geschafft, sich aus dem Drogensumpf zu ziehen. Heute lebt sie in der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft (WOGE) in Kreuzlingen und ist seit zwei Jahren clean. Doch der Weg dorthin war lang und hart. Zwanzig verlorene Jahre, wobei doch alles so banal begann.

Sie war jung und naiv

Als Teenager hatte Nina H. zu Hause öfters Stress, so, wie viele andere Menschen in diesem Alter auch. Kurz nachdem sie eine Lehre als Bäckerin/Konditorin angefangen hatte, zog Nina H. im gegenseitigen Einverständnis mit der Mutter in eine eigene Wohnung. «Am Anfang ging ein Traum für mich in Erfüllung. Ich war 16 und wohnte allein. Wer wünscht sich das nicht in dem Alter?» Aber die Realität sah anders aus, als sie es sich vorgestellt hatte.

«Ich kam mittags nach Hause und dort war niemand. Ich musste mich alleine um den Haushalt kümmern, ausserdem hatte ich wegen meiner Bäckerlehre ganz andere Arbeitszeiten als meine Freunde. Ich war einsam.»

Sie arbeitete nachts und hatte am Nachmittag frei, wenn die anderen beschäftigt waren.

So fing Nina H. an, nachmittags aus Langeweile in die Stadt nach Wil zu fahren. Eines Tages lernte sie ein paar ältere Typen auf der Strasse kennen. «Sie waren vielleicht sechs Jahre älter als ich. Das ist in dem Alter sehr viel und ich war geschmeichelt, dass sie sich für mich interessierten.»

Einer von ihnen lud Nina zu sich nach Hause ein. Dort rauchte er Heroin von einer Folie. Sie probierte. «Ich war 16 Jahre alt und völlig naiv. Ich hatte keine Ahnung von all dem Zeugs.» Die ersten Male versuchte sie, das Heroin zu rauchen, doch ihr Rachen vertrug es nicht. Nach etwa einem Jahr schlug ihr jemand vor, sie könne es doch auch spritzen.

«Es war sehr schön die ersten Male. Heroin gibt einem ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Man fühlt sich so gut aufgehoben.»

Ausserdem habe sie Leute gehabt, mit denen sie ihre Tage verbringen konnte. «Doch irgendwann sucht man immer verzweifelter nach diesem schönen Gefühl, aber es kommt nicht mehr. Der Körper schreit jedoch immer weiter nach den Drogen. Man nimmt sie nur noch, um zu funktionieren.»

Nina H. im Treppenhaus ihres Wohnhauses in Kreuzlingen. Sie war 20 Jahre lang Heroin und Kokain (intravenös) abhängig. Seit zwei Jahren ist sie clean.

Von einem Entzugsversuch zum nächsten

Nina H. machte die Bäckerlehre trotz schwerer Heroinabhängigkeit fertig. Mit 19 Jahren startete sie dann ihren ersten Entzugsversuch. Trotz ihrer Sucht hatte Nina während den 20 Jahren Rauschmittelabhängigkeit meistens einen Job. Das hätte sie gezwungen, normal aufzutreten, sozusagen präsentierbar zu sein.

Um ihren Arbeitsalltag trotz ihrer Sucht zu stemmen, suchte sie Unterstützung in anderen Arzneimitteln. Unter anderem habe sie ein Arzt schachtelweise mit Benzodiazepinen – kurz Benzos – versorgt. Ein legales Medikament gegen Angstzustände, welches zu schweren Abhängigkeiten und Missbrauch führen kann.

«Während dieser Zeit war ich immer komplett verladen und habe auf der Arbeit nichts auf die Reihe bekommen.»

Daraufhin kam Nina H. zur Fürsorgerischen Unterbringung in die geschlossene psychiatrische Anstalt in Herisau. «Es war der Horror, ich wollte nur noch weg. Die Medikamente machten mich träge und die Menschen dort waren alle völlig am Durchdrehen.»

So sei sie abgehauen und in der Gosse in St.Gallen gelandet. Darüber möchte sie heute nicht sprechen, «es war eine ekelhafte Zeit». Nach neun Monaten meldete sie sich freiwillig bei den Behörden, um einen weiteren Entzug zu machen.

Das Blatt wendet sich

Die endgültige Wende gelingt Nina H. 2018. Was genau der Grund dafür sei, warum es dieses Mal geklappt habe, und die etlichen Male davor nicht, sei schwierig zu beantworten, sagt sie. Es seien viele Faktoren zusammengekommen, die den Übergang begünstigt hätten.

«Ich war zu der Zeit in einem Arbeitsverhältnis, das mich sehr belastet hat. Meine Arbeitgeberin weigerte sich, mir die Ferien zu geben, die mir zustanden. Das war nach langer Schikane im Job der Punkt, an dem ich einen Schlussstrich zog.»

Doch es sei vor allem eine Veränderung in ihrem Inneren gewesen, die den Durchbruch ermöglicht habe. Sie sagt:

«Ich habe es immer gewollt, aber zu wenig, und ich glaube, das Alter macht auch etwas aus. Ich hatte schon so viel gesehen und durchgemacht. Irgendwann ist es einfach genug.»

Heute nimmt Nina H. im Rahmen einer Substitutionstherapie noch 200 Milligramm Sevre-Long pro Tag zu sich, ein in der Wirkung mit Methadon vergleichbares Arzneimittel. Das sei eine verhältnismässig kleine Dosis. Ganz absetzen wolle sie den Heroinersatz aber noch nicht.

Im März 2019 habe sie es probiert. «Ich wollte alles abbauen, komplett auf null. Aber es war zu früh und am darauffolgenden Wochenende habe ich mir einen Knall gesetzt ­– ein Cocktail aus Kokain und Heroin. Es hat mich direkt umgehauen.» Nina landete mit einer Überdosis im Spital und danach wieder direkt in der Entzugsklinik. Die Erfahrung habe sie gelehrt, dass sie die minimale Dosis Sevre-Long zum psychischen und physischen Schutz brauche.

«Wer weiss, vielleicht geht es ja irgendwann ohne.»