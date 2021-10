Rating der «Handelszeitung» Neckertal ist im Gemeinderating regionales Schlusslicht – Gemeindepräsidentin: «Das interessiert mich hinten und vorne nicht» Die Toggenburger Gemeinden gehören zu den schlechtesten der Schweiz. Diesen Schluss könnte man aus dem neuen Gemeinderating ziehen. In der Region am besten bewertet wurden Münchwilen, Fischingen und Zuzwil. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Neckertal hat topografisch andere Voraussetzungen als viele andere Gemeinden. Blick von Oberhelfenschwil aus. Bild: Urs M. Hemm

Welche Gemeinde ist die beste? «Meine eigene», würden wohl die meisten Menschen sagen. In vielen Fällen entscheidet das subjektive Empfinden darüber, wo wir gerne zu Hause sind. Das Gemeinderating dagegen, das die «Handelszeitung» kürzlich publiziert hat, bewertet die Gemeinden nach statistischen Kriterien.

Die Zürcher Beraterfirma Iazi für Immobilien und Standortfragen, die das Rating erstellt hat, nahm schweizweit 936 Gemeinden unter die Lupe. Gemeinden unter 2000 Einwohnern wurden aussen vor gelassen, weil die Vergleichbarkeit nicht gegeben sei. Dabei bewertete und rangierte die Firma jede Gemeinde anhand von 70 Faktoren, aufgeteilt in acht Kategorien. Eine Erkenntnis: Die Toggenburger Gemeinden kommen im nationalen Vergleich schlecht weg.

Im Toggenburg sind Arbeitsplätze zentral angesiedelt

Die Gemeinde Neckertal besetzt in diesem Ranking seit mehreren Jahren einen der hintersten Plätze. In diesem Jahr ist sie auf Rang 894 zu finden. Gemeindepräsidentin Vreni Wild sagt deutlich:

«Das interessiert mich hinten und vorne nicht.»

Vreni Wild, Gemeindepräsidentin Neckertal. Bild: PD

Die Bewertung sei eine «komische Übung», der Vergleich schlicht nicht möglich. In der Gemeinde Neckertal gebe es keine Ortschaft mit mehr als 2000 Einwohnenden. «Man kann uns nicht vergleichen mit zum Beispiel Ebnat-Kappel, wo die Gemeinde mehr oder weniger aus einer zentralen Ortschaft besteht», sagt Vreni Wild.

Zudem habe sich die Region Toggenburg darauf geeinigt, neue Arbeitsplätze auf der Achse Bütschwil-Nesslau anzusiedeln. Raumplanerisch mache das absolut Sinn, es bedeute aber, dass Gemeinden – wie Neckertal – dadurch weniger Bauland in der Arbeitszone zur Verfügung haben und somit auch keine grossen Ansiedlungen machen können.

Den Bewertungskriterien des Gemeinderatings misst Vreni Wild darum nicht allzu viel Bedeutung bei. Statistiken würden Zahlen berücksichtigen, aber nicht die Lebensqualität. Die Gemeindepräsidentin sagt:

«Bei uns sind andere Werte wichtiger und darum ziehen die Leute auch ins Neckertal.»

Münchwiler Gemeinderat schätzt den Vergleich

Viele Plätze weiter oben im Gemeinderating sind mit Münchwilen und Fischingen zwei Gemeinden aus dem Hinterthurgau zu finden. In der Region Wil/Toggenburg führt Münchwilen die Rangliste an. Interessiert das die politische Behörde vor Ort? «Wir schauen das Gemeinderating schon an, es wird auch an einer Gemeinderatssitzung diskutiert», sagt Vize-Gemeindepräsident Enrico Kämpf. Es sei aber nur ein Puzzleteil im Gesamten, relativiert er das Rating.

Münchwilen wird auf Platz 145 von 936 eingeordnet. Bild: Olaf Kühne

Münchwilen verdankt den regionalen Spitzenplatz vor allem der guten Bewertung in der Kategorie Steuerbelastung. Das überrascht, da der Steuerfuss der Gemeinde eher über dem kantonalen Durchschnitt liegt. Kämpf erklärt, dass weitere Faktoren dieser Kategorie zum Beispiel zeigen, wie eine Gemeinde für die Zukunft aufgestellt ist.

«Und Münchwilen hat diesbezüglich die Hausaufgaben gemacht.»

Das könne durchaus ein Kriterium sein, das Zuzügerinnen und Zuzüger in die Gemeinde hole.

Grundsätzlich sei es interessant, anhand des Ratings den Vergleich zu den umliegenden Gemeinden zu ziehen, sagt der Vize-Gemeindepräsident. «Entweder ist es umso erfreulicher, wenn wir gut bewertet werden, oder wir sehen: ‹Ups, da hätten wir Verbesserungspotenzial.›»

Erstmals besonderer Fokus auf die Ökologie

Das Rating ist gemäss der «Handelszeitung» die grösste und umfangreichste Untersuchung von Gemeinden in der Schweiz. In den vergangenen Jahren hat jeweils «Die Weltwoche» die von der Firma Iazi erstellte Rangliste veröffentlicht.

Die Anzahl berücksichtigter Kriterien hat sich über die Jahre verändert, was einen Vorjahresvergleich schwierig macht. Das Rating beinhaltet jedoch ein Niveau- und ein Dynamik-Ranking. Das Niveau-Ranking vergleicht die Ist-Werte ausgewählter Kennziffern, etwa die aktuelle Arbeitslosenquote. Im Dynamik-Ranking wird die Veränderung in fünf zurückliegenden Jahren betrachtet.

Die verschiedenen Faktoren Die acht Kategorien beinhalten unter anderem folgende Faktoren: Wohnen: Immobilienpreise, Veränderung der Preise über drei Jahre, Wohnbautätigkeit, Leerwohnungsziffer, Wohnbudgetanteil. Arbeitsmarkt: Arbeitslosenquote, Veränderung der Arbeitslosenquote, Firmenneugründungen, Beschäftigte im Dienstleistungs-Sektor. Bevölkerungsstruktur: Sozialhilfeempfänger, Jugendanteil, Bevölkerungswachstum, Steuerertrag, steuerbares Einkommen. Steuern: durchschnittliche Steuerbelastung für Singles, Familien mit und ohne Kindern, Pensionisten über 65 Jahren. Mobilität: Reisezeit mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und/oder Auto zum nächsten Zentrum und zur nächsten Grossstadt, Erreichbarkeit von Einwohner und Arbeitsplätzen mit ÖV und/oder Auto. Versorgung: Anzahl Ärzte, Apotheken, Spitäler, Primar- und Oberstufen-Schulen, Fachhochschulen und Universitäten, Bibliotheken, Einkaufszentren, Lebensmittelläden, Freizeit- und Kulturangebote. Sicherheit: Straftaten gegen das Strafgesetzbuch, Betäubungsmittel- und Ausländergesetz, Verkehrsunfälle, Erdbebenrisiko, Radonrisiko, Versorgungssicherheit. Ökologie: Energieeffizienz (Energiestadt), CO 2- Emissionen, Erneuerbare Stromproduktion, Bodenversiegelung, Anzahl Grünraum, Wald und offene Gewässer. (red)

Die Immobilienpreise werden leicht höher gewichtet als die anderen Faktoren. Dieses Jahr wurde erstmals ein besonderer Fokus auf die Ökologie gesetzt. Die Handelszeitung schreibt: «Denn Umweltschutzthemen sind heute, gerade wenn es um Wohnqualität geht, nicht mehr wegzudenken.»

Die ersten drei Plätze des nationalen Rankings belegen mit Risch, Cham und Zug drei Gemeinden aus dem Kanton Zug. Die best bewertete Gemeinde der Ostschweiz ist Teufen in Appenzell Ausserrhoden (Rang 33).