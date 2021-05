Rathaus Schaffhauserin soll Stadtschreiberin von Wil werden Der Stadtrat schlägt dem Stadtparlament vor, die 37-jährige Schaffhauserin Janine Rutz als Stadtschreiberin der Stadt Wil zu wählen. Das Stadtparlament entscheidet am 3. Juni 2021. 21.05.2021, 10.11 Uhr

Janine Rutz soll Stadtschreiberin von Wil werden. Die Stelle ist seit dem Ausscheiden von Stadtschreiber Hansjörg Baumberger vakant. Bild: PD

(pd/ahi) Janine Rutz ist zurzeit in der zweitgrössten Schaffhauser Gemeinde Neuhausen am Rheinfall als Gemeindeschreiberin tätig. Zuvor arbeitete sie als Kantonsratssekretärin in Schaffhausen und im Nebenamt als Protokollführerin des Gemeinderats Zürich. Rutz hat einen Lizentiatsabschluss der Universität Zürich in Politikwissenschaft, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit und Allgemeinem Staatsrecht. Zudem verfügt sie über einen MAS in Public Management der ZHAW und schliesst im Juli 2021 einen CAS in Öffentlichem Personalrecht ab. Sie ist Vizepräsidentin der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber und wohnt in Schaffhausen, teilt die Ratskanzlei mit.