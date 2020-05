Raiffeisenbanken im unteren Toggenburg und im Neckertal können heiraten Die Mitglieder der Raiffeisenbank Unteres Toggenburg und der Raiffeisenbank Neckertal stimmten der Fusion der beiden Banken mit grosser Mehrheit zu. Die neue Bank will vorerst weder bisherige Standorte schliessen noch Stellen abbauen. Martin Knoepfel 11.05.2020, 18.00 Uhr

Das Gebäude der Raiffeisenbank Unteres Toggenburg in Bütschwil. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Markus Thalmann Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Unteres Toggenburg. (Bild: Michel Canonica)

Die Mitglieder der beiden Raiffeisenbanken (RB) Unteres Toggenburg und Neckertal hiessen in separaten Abstimmungen die Fusion der Genossenschaften gut. Das ist einer Mitteilung von gestern Montag zu entnehmen. Die durch den Zusammenschluss entstehende Bank wird Raiffeisenbank Unteres Toggenburg und Neckertal heissen.

Start schon in drei Wochen

Sie soll am 2. Juni den Betrieb aufnehmen. Über Pfingsten werden die IT-Systeme vereinigt. Die Schalter der beiden Banken sind deshalb am Samstag, 30. Mai, geschlossen.

Der Verwaltungsratspräsident und der Vorsitzende der Bankleitung der RB Unteres Toggenburg, Adrian Gmür und Markus Thalmann, werden in diesen Funktionen auch die neue Bank leiten.



Generalversammlungen

fielen wegen Pandemie aus



Eigentlich hätten die Generalversammlungen der beiden Banken über die Fusion sowie über die weiteren statutarischen Geschäfte befinden müssen. Wegen der Coronapandemie konnten die Generalversammlungen nicht durchgeführt werden und wurden durch schriftliche Abstimmungen ersetzt.

Bei beiden Banken resultierten sehr klare Mehrheiten für die Fusion. 1'572 Mitglieder stimmten bei der RB Unteres Toggenburg ab, wobei 90,5 Prozent für den Zusammenschluss waren. 780 Mitglieder nahmen bei der RB Neckertal an der Abstimmung teil, wobei 84 Prozent Ja resultierten.

Die Auszählung erfolgte laut Medienmitteilung unter notarieller Aufsicht. Zudem hiessen die Mitglieder der beiden Banken die Jahresrechnungen und die beantragten Statutenänderungen gut. Die beiden Banken zahlen somit für 2019 wiederum sechs Prozent Dividende.



Zwei unterschiedlich

grosse Partner

Die beiden Raiffeisenbanken sind schwergewichtig im Hypothekargeschäft tätig. In ihrer Grösse unterscheiden sie sich allerdings deutlich.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Unteres Toggenburg erreichte Ende 2019 die Summe von 792,2 Millionen Franken. Dies bei Ausleihungen und Kundeneinlagen von 684,3 Millionen Franken. Der Jahresgewinn betrug 1,2 Millionen Franken.

24 Vollzeitstellen der Raiffeisenbank Unteres Toggenburg

Die RB Unteres Toggenburg betreibt drei Geschäftsstellen in Bütschwil, Lütisburg und Mosnang. Sie beschäftigte letztes Jahr 30 Personen – drei in Ausbildung – in umgerechnet 24 Vollzeitstellen.

Die Bank zählt 6'033 Mitglieder. Der Geschäftsbereich umfasst die Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang und Lütisburg sowie die südlichen Teile von Kirchberg.

Bilanzsumme von 310 Millionen Franken der RB Neckertal

Die RB Neckertal weist eine Bilanzsumme von 310,4 Millionen Franken bei Ausleihungen in Höhe von 254,1 Millionen Franken und Kundeneinlagen von 273,0 Millionen Franken auf. Der Reingewinn erreichte letztes Jahr 515'340 Franken.

Die Bank betreibt Geschäftsstellen in Wald-Schönengrund und in Oberhelfenschwil. Sie beschäftigt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 8,5 Vollzeitstellen teilen.

In zwei Kantonen tätig

Die RB Neckertal zählt 3'155 Genossenschafter. Der Geschäftsbereich umfasst die Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil, Hemberg, Schönengrund und Schwellbrunn in den Kantonen St. Gallen respektive Appenzell Ausserrhoden.

Markant sind schliesslich die Unterschiede zwischen den beiden Banken bei der Cost-Income-Ratio. 50,6 Prozent sind es bei der RB Unteres Toggenburg und 59,9 Prozent bei der RB Neckertal.



Lange Liste von

Zusammenschlüssen

Die Raiffeisenbanken, welche sich jetzt zusammenschliessen, sind selber Fusionsprodukte. Die RB Unteres Toggenburg geht auf die Darlehenskassen Bütschwil und Mosnang zurück, die 1921 respektive 1922 gegründet wurden. Die RB Unteres Toggenburg und Neckertal wird nächstes Jahr deshalb das Hundert-Jahre-Jubiläum feiern.

1998 schlossen sich die Raiffeisenbanken von Mosnang und Libingen zusammen. 1999 taten es ihnen die Schwesterinstitute in Bütschwil und Ganterschwil gleich. Im gleichen Jahr fusionierten auch die RB Mosnang und die RB Lütisburg. 2010 entstand die RB Unteres Toggenburg aus der Fusion der RB Lütisburg-Mosnang mit der RB Bütschwil-Ganterschwil.



Fusionen auch im Neckertal

Auch die RB Neckertal ist das Produkt verschiedener Fusionen. 1905 wurde in Hemberg eine Raiffeisenbank gegründet. 1910 folgte St. Peterzell-Schönengrund. Die beiden Schwesterinstitute schlossen sich 1998 zur RB Oberes Neckertal zusammen.

2001 wurde die Ersparniskasse der Gemeinde Hemberg integriert. Fast ein Jahrhundert früher, 1909, war schon die Raiffeisenbank in Oberhelfenschwil und Brunadern gegründet worden. 2004 schloss sie sich mit der Raiffeisenbank Oberes Neckertal zur RB Neckertal zusammen.



Standorte und Stellen erhalten

Es gebe keine Absicht, heutige Standorte zu schliessen. Die Stellen seien ebenfalls gesichert. Man habe das den Mitgliedern letztes Jahr in einer Broschüre so kommuniziert, sagte Verwaltungsratspräsident Adrian Gmür gegenüber dieser Zeitung.

Adrian Gmür Präsident des Verwaltungsrates der Raiffeisenbank Unteres Toggenburg. (Bild: Michel Canonica)

Es sei auch nicht so, dass das Sparen im Fokus stehe, sondern dass die Bank vielmehr als Arbeitgeber attraktiver werden wolle. In gewissen Teilbereichen gebe es Synergien, sagte Adrian Gmür. So habe jede der Banken einen Geldwäschereibeauftragten. Da brauche es künftig nur noch eine Person.

«Zusammenschluss auf Augenhöhe»

Auffallend ist, dass der Verwaltungsratspräsident und der Vorsitzende der Bankleitung der neuen Bank von der RB Unteres Toggenburg kommen. Man habe das nicht so gesteuert. Die Fusion sei ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, versicherte Adrian Gmür.

Kurt Knaus, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Neckertal. (Bild: Sascha Erni)

Das Thema sei diskutiert worden. Der Verwaltungsratspräsident der RB Neckertal, Kurt Knaus, habe aus Altersgründen das Verwaltungsratspräsidium der fusionierten Bank nicht übernehmen wollen. Die RB Neckertal habe auch nicht gewünscht, die Bankleitung zu übernehmen.

Wichtiger sei aber, dass Vertreter beider Banken im Verwaltungsrat und der Bankleitung vertreten seien. Darauf habe er von Beginn an grossen Wert gelegt, sagte Adrian Gmür.

Generalversammlung 2021 im Raum Bütschwil

Beide Banken stünden sehr solide da, versicherte Adrian Gmür schliesslich. Die Zustimmung der Behörden zur Fusion sei ebenfalls vorhanden.

Die Generalversammlung 2021 wird im Raum Bütschwil stattfinden. Wie es nachher weitergehe, müsse der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat noch definitiv entscheiden. Voraussichtlich werde die Generalversammlung aber wieder dezentral stattfinden.