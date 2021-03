Radarkontrollen In Zuzwil hat's sich ausgeblitzt – warum die Kantonspolizei die stationären Radaranlagen abbaut Die fest installierte Radaranlage beim Lichtsignal an der Grünegg-Kreuzung in Zuzwil ist abgehängt worden. Ersetzt wird sie nicht. Denn die Zukunft gehört ausschliesslich den semistationären Blitzern. Andrea Häusler 16.03.2021, 05.00 Uhr

Die stationäre Radaranlage am Lichtsignal «Grünegg» in Zuzwil wurde abgebaut. Ersetzt wird sie nicht. Bilder: Andrea Häusler

Während einer gefühlten Ewigkeit hat er die Grünegg-Kreuzung in Zuzwil überwacht, mit dem Kameraauge die Kontrollschilder jener Fahrzeuge erfasst, deren Fahrerinnen und Fahrer zu schnell über die Kantonsstrasse flitzten oder das Rotlicht ignorierten – der fest am Mast der Lichtsignalanlage installierte Blitzer. Und der blecherne Polizist war einträglich. 1617-mal hatte er im Statistikjahr 2019 Verkehrsünderinnen und -sünder in flagranti erwischt und - im besten Fall nur - zur Bussgeld-Rechnung gebeten.

Im vergangenen Jahr waren es 1141 fehlbare Automobilistinnen und Automobilisten, die in die Falle tappten – bei einem Verkehrsaufkommen von 1'115'099 Fahrzeugen. Drei davon wurden verzeigt. Nun ist der metallene Ordnungshüter weg.

Zahl der fixen Blitzer von acht auf vier gesunken

Die Radaranlage in Zuzwil war eine von fünf im Kanton, welche nebst der Geschwindigkeit auch das Beachten des Rotlichts kontrollieren können. Noch im vergangenen Jahr standen identische Messvorrichtungen in Jona (2) sowie in Heerbrugg (1) und Rapperswil (1). Jene in Zuzwil punktete allerdings mit der höchsten Zahl an Verfehlungen. Von den fünf Anlagen ist inzwischen noch eine einzige in Betrieb: in Jona.

Festinstallierte Radaranlagen, die ausschliesslich bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung auslösen, gibt es weiterhin in Altstätten, Jona und an der Autobahn A23 auf der Höhe Meggenhus in Mörschwil. Wobei der Blitzer an der Stoosstrasse in Altstätten, trotz der tiefsten Zahl an Fahrzeugdurchfahrten, mit den meisten Bussen und Verzeigungen in der Statistik figuriert.

Semistationäre lösen feste Anlagen ab

«Die Radaranlage an der St.Gallerstrasse in Zuzwil stand technisch am Ende ihrer Lebenszeit und hätte ersetzt werden müssen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen und begründet damit deren Rückbau. Das gleiche Schicksal stehe den verbliebenen vier noch in Betrieb stehenden festen Anlagen bevor. «Die Tendenz geht klar hin zu semistationären Anlagen», macht er deutlich und betont die Vorteile der flexiblen Handhabung. «Wir können damit auf die wechselnden Bedürfnisse reagieren, Anfragen aus der Bevölkerung wie auch seitens der Gemeinden entsprechen oder gezielt auf Unfallschwerpunkte und Raserhotspots reagieren.»

Die Kantonspolizei St. Gallen gibt die aktuellen Standorte der semistationären Radargeräte öffentlich bekannt. Hier in an der Dorfeinfahrt von Niederbüren steht der Blitzer öfter – mit gutem Grund.

Derzeit verfügt die Kantonspolizei über elf semistationäre Anlagen. Zwei wurden unlängst zusätzlich beschafft. Die Erfahrung zeige, dass der Einsatz einer Radaranlage über die Dauer des temporären Einsatzes am betreffenden Standort zu einer Reduktion der Geschwindigkeiten führe. Und zwar über die Zeit der Kontrolle hinaus.

«Wird zu einem späteren Zeitpunkt an gleicher Stelle erneut kontrolliert, ist die Verzeigungsquote geringer», weiss Schneider und ergänzt: «Es ist ein Lerneffekt vorhanden.» Bei festen Anlagen gebe es diesen nicht.

Drei semistationäre Anlagen im Blitzer-Einsatz

Derzeit stehen an Strassen im Einzugsgebiet dieser Zeitung drei semistationäre Blitzer: Einer an der Flawilerstrasse in Oberuzwil sowie je einer an der Staatsstrasse in Niederbüren und an der Fürstenlandstrasse in Wil.

In Niederbüren ist der Blechpolizist öfter stationiert. Ein Blick in die Statistik 2020 über die Resultate der Geschwindigkeitsmessanlagen im Kanton (siehe Box) zeigt auch warum. Hier wird überdurchschnittlich oft zu schnell gefahren: Von 105'693 innert 49 Tagen gemessenen Fahrzeugen waren 11'038 zu schnell unterwegs und wurden gebüsst oder verzeigt.

Die Verzeigungsquote lag bei 10 Prozent, das ist der mit Abstand höchste Wert im Kanton. Auf Rang zwei liegen zwei Standorte in Tübach mit einer Verzeigungsquote von je fünf Prozent und Rang drei teilen sich Wattwil (Unterer Flooz) sowie eine semistationäre Anlage, die in Haag im Rheintal platziert war.