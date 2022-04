Qualifikationsspiele Drei Spieler von Uzwil Futsal wollen an die WM: «Das Trikot der Futsal-Nationalmannschaft überstreifen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz» Drei Fussballer aus der Region gehören dem Kader der Futsal-Nationalmannschaft an, welche diese Woche drei WM-Qualifikationsspiele in Moldawien bestreitet. 04.04.2022, 17.00 Uhr

Luca Lanzendorfer (am Ball) und Andi Qerfozi (hinten) gehören dem Kader der Futsal-Nationalmannschaft an, welche diese Woche in Moldawien drei Qualifikationsspiele zur Futsal-WM 2024 bestreitet. Bild: Redaktion

Die guten Leistungen von Uzwil Futsal in den Playoffs der Meisterschaft haben sich ausbezahlt. Mit Andi Qerfozi, Nicolas Spiegel und Luca Lanzendorfer gehören drei Akteure aus der Ostschweiz der Futsal-Nationalmannschaft an, welche diese Woche in Moldawien die erste Runde der WM-Qualifikation auf dem Weg zur Futsal-Weltmeisterschaft 2024 bestreitet.

Luca Lanzendorfer (18 Saisontore) und Andi Qerfozi (16 Saisontore) haben sich ihr Aufgebot dank guter Leistungen in der Offensive verdient. Nicolas Spiegel hat seine Stärken eher im defensiven Bereich. Gegner der Schweizer sind Gastgeber Moldawien, Griechenland und Estland.

Via Wien nach Chisinau geflogen

Die Schweizer Futsal-Nationalmannschaft ist am Montagmorgen via Wien nach Chisinau geflogen. Mit dabei waren der Bazenheider Luca Lanzendorfer, der Wiler Andi Qerfozi sowie Nicolas Spiegel aus Bischofszell. Die Schweizer Auswahl trifft am Mittwoch um 19 Uhr in der moldawischen Hauptstadt Chisinau auf das Gastgeberteam. Tags darauf folgt um 16 Uhr der Vergleich gegen Griechenland.

Zum Abschluss der ersten Runde der WM-Qualifikation wartet am Samstag um 16 Uhr noch Estland. Weil die Schweiz auf Sommerzeit umgestellt hat, ist es hierzulande bei den Anspielzeiten jeweils eine Stunde früher. Ob die Fans hierzulande die Spiele der Schweiz via Stream mitverfolgen können, ist zurzeit Gegenstand von Abklärungen. Diese Zeitung wird informieren.

Die Schweiz nimmt Position 94 ein

Zu den Chancen der Schweizer sagt Luca Lanzendorfer: «Als 94. der aktuellen Weltrangliste sind wir Aussenseiter.» Am besten klassiert von den vier Teams ist Moldawien auf Position 54, gefolgt von Griechenland auf Rang 84. Estland nimmt Platz 112 ein. Dazu sagt Andi Qerfozi ergänzend: «Klar wird es schwer, sich für die zweite Qualifikationsrunde zu qualifizieren, chancenlos sind wir aber nicht.»

Mit Nicolas Spiegel (am Ball) stellt Uzwil Futsal einen dritten Spieler der Futsal-Nationalmannschaft. Bild: Redaktion

Die Futsal-Weltrangliste führen mit Brasilien, Portugal und Argentinien drei Nationen an, in denen der Hallenfussball nebst jenem auf dem grünen Rasen einen hohen Stellenwert geniesst. Sollte die Schweiz diese Gruppenphase auf dem ersten oder zweiten Platz abschliessen, würde sie sich für die zweite Gruppenphase qualifizieren. Für die Futsal-WM 2024, das Gastgeberland ist noch nicht bestimmt, stehen Europa sieben Startplätze zur Verfügung.

Futsal – die andere Art Hallenfussball

Dem FC Uzwil Futsal gelang im Jahr 2020 der Aufstieg in die Futsal Premier League, die schweizweit höchste Futsal-Liga. Futsal ist eine etwas andere Art von Hallenfussball. So wird zum Beispiel ohne Banden gespielt. Weil wegen der Coronapandemie die Saison 2020/2021 gar nicht absolviert werden konnte, durften die Uzwiler Akteure ihr Leistungspotenzial erst in der Spielzeit 2021/2022 unter Beweis stellen.

Dabei zeigte sich, dass die Spieler mit den Besten durchaus mithalten können. In der regulären Meisterschaft führte Uzwil Futsal gegen den aktuellen Schweizer Meister Minerva Bern mit 5:0, bevor es am Ende ein 6:6 gab. Als Tabellensiebter trafen die Uzwiler in den Playoffs auf die Maniacs aus Wettingen.

Im ersten Spiel fügten sie dem Zweiten der Qualifikation eine empfindliche 9:4-Niederlage zu. Stark ersatzgeschwächt, musste sich Uzwil in den folgenden zwei Spielen dann geschlagen geben und schied aus den Playoffs aus.

Futsal und Fussball auf dem Rasen sind kaum zu vereinbaren

Apropos ersatzgeschwächt: Futsal und der Fussball auf dem Rasen lassen sich wegen häufiger Terminprobleme schlecht miteinander vereinbaren. Luca Lanzendorfer spielt auch draussen beim FC Uzwil, muss für das nächste 1.-Liga-Spiel am Samstag gegen Freienbach aber Forfait erklären, weil er mit der Nationalmannschaft noch in Moldawien weilt.

Ähnlich geht es Andi Querfozi, der elffache Torschütze des SC Bronschhofen kann am Samstag gegen Uzwil 2 nicht mittun. Auch Bischofszell-Captain Nicolas Spiegel muss am Samstag gegen Sirnach passen.

Für alle drei stand aber relativ schnell fest, dass sie dem Aufgebot der Nationalmannschaft Folge leisten. Dazu Luca Lanzendorfer abschliessend: «Auch wenn es sich lediglich um Futsal handelt, das Trikot der Nationalmannschaft überstreifen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz.» (red)