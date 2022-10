Wil: 7 Fragen und Antworten zu den Helvetic Guards im Bergholz

Q&A Europas Elite des American Football in Wil – 7 Fragen und Antworten zu den Helvetic Guards und ihrem Heimstadion Bergholz Wil bekommt eine neue Attraktion. Ab Sommer 2023 spielen die Helvetic Guards im Bergholz gegen internationale American-Football-Spitzenteams wie Frankfurt Galaxy, die Vienna Vikings oder die Barcelona Dragons. Pablo Rohner 31.10.2022, 18.30 Uhr

Szene aus einer Partie zwischen den Cologne Centurions (rot) und den Istanbul Rams. Solche Bilder gibt es ab Sommer 2023 auch in Wil zu sehen. Bild: Marc Junge / Cologne Centurions

Man darf es getrost als Coup bezeichnen, den die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) gelandet hat: Ab dem Sommer 2023 werden die Helvetic Guards ihre Heimspiele in der European League of Football (ELF) im Stadion des Sportparks Bergholz austragen.

Der Sportpark Bergholz wird die Heimstätte der Helvetic Guards. Das ist ein neugegründetes Schweizer American-Football-Team, das 2023 in der European League of Football (ELF) an den Start geht. Die 2020 gegründete ELF ist die stärkste Liga Europas – eine Art Champions League des American Football. Gespielt wird in vier Conferences genannten Gruppen (Nord, Süd, Ost, und West) mit anschliessenden Playoffs.

Die Helvetic Guards, auf Deutsch etwa Schweizer Wächter – oder eben Gardisten –, nehmen 2023 zum ersten Mal an der Meisterschaft der ELF teil. Sie sind kein autonomer Verein, sondern eine sogenannte Franchise. Das heisst, sie sind ein Lizenznehmer der ELF – ein System, das in US-amerikanischen Sportligen üblich ist.

Welche Spieler im Bergholz auflaufen werden, ist noch nicht klar. Anfang Oktober reisten über 180 Spieler aus der ganzen Welt nach Emmen, um sich in Sichtungstrainings zu empfehlen. Auch die besten Spieler der Teams der bestehenden Schweizer Liga dürften dem 50-köpfigen Kader der Guards angehören. Als Erste verpflichtet wurden Dominik Liechti und Andreas Buri. Beide kommen von den Bern Grizzlies. Inzwischen sind weitere Spieler hinzugekommen.

Bereits bekannt ist hingegen das siebenköpfige Trainerteam. Headcoach wird mit dem 76-jährigen Norm Chow ein ehemaliger NFL-Coach. Dem Trainerteam angehören wird mit Mike Wilson auch ein viermaliger Gewinner des Superbowls, des Finales der NFL.

Im Heimatland des American Football ist das Rahmenprogramm an Spieltagen genauso wichtig wie das sportliche Geschehen. Wie Toni Zöller, General Manager der Helvetic Guards, am Telefon erzählt, soll das in Wil genauso sein. Der viele Platz hinter der Haupttribüne und auf der Rampe hinauf zum Eingang zum Hallenbad sei einer der Gründe gewesen, warum sich die Guards um den Sportpark Bergholz bemühten.

Wie die Geschäftsführerin der Wispag, Sabin Rickenbach, auf Anfrage sagt, seien die Verantwortlichen der Helvetic Guards aktiv auf den Sportpark Bergholz zugegangen.

«Es wird Wil.» So verkündeten die Helvetic Guards ihre neue Spielstätte. Die Linien werden jeweils nach den Spielen wieder vom Kunstrasen entfernt. Bild: Helvetic Guards

Mit seiner Kapazität für 6000 Leute habe das Bergholz zudem eine gute Grösse, sagt Toni Zöller. In einem Video der ELF wurden die Helvetic Guards zunächst als Zürcher Team angekündigt. Aber in Zürich habe es keine geeignete Spielstätte gegeben. Auch die Nähe zum Flughafen sei ein wichtiges Kriterium gewesen. So haben die Gegner aus Istanbul, Paris oder Breslau keine allzu lange Anfahrt.

2000 bis 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen die Spiele der Guards nach Wil locken. Toni Zöller sagt:

«Wenn der Schnitt in der ersten Saison bei 1500 liegt, sind wir auch glücklich.»

Die Football-Community in der Schweiz sei inzwischen ansehnlich und wachse immer noch. Dem Publikum soll auch auf den Flächen um das Stadion einiges geboten werden. Neben verschiedenen Essens- und Getränkeständen – in den Sinn kommen einem Hotdogs, Pepsi und Barbecue – soll es einen Kinderbereich und weitere Unterhaltung geben.

«Wir wollen jedes Mal etwas anderes machen, auch in Kooperation mit Vereinen», sagt Toni Zöller. Er spricht vom «American Spirit», der im Bergholz herrschen soll, und davon, dass das Ganze auch an ein «Dorf- oder Stadtfest» erinnern dürfe – eines, das sechs Mal stattfindet, zwischen Juni und September. So lange dauert die Saison.

«Die Spieltage der Helvetic Guards sollen rentieren», sagt die Geschäftsführerin der Wispag, Sabin Rickenbach, auf Anfrage. Mit welchen Erträgen aus Stadionmiete, Ticketing oder Catering die Wispag rechnet, könne sie aber nicht sagen. Auch über die Laufzeit des Vertrags mit den Helvetic Guards macht sie keine Angaben. Wer das Catering übernimmt, ist noch offen.

In den USA sind Footballspiele gesellige Anlässe, denen die Rauheit, wie man sie aus der Fankultur des Fussballs kennt, mehrheitlich abgeht. Auch in Wil sollen die Spiele viele Familien anziehen. Darin sieht Sabin Rickenbach weiteres Potenzial für das Bergholz, etwa für das Freibad. Auch für die Stadt Wil dürften die Spiele, die international übertragen werden, ein willkommenes Schaufenster sein.

Am Spielfeld müssen gemäss Sabin Rickenbach keine Änderungen vorgenommen werden. Weil das Footballfeld etwas schmaler ist als das Fussballfeld, sei auch für die gegenüberliegenden Coachingzonen genügend Platz. Die Linien auf dem Spielfeld würden mit einer extra für Kunstrasen hergestellten Farbe gestreut, die nach dem Spiel mit Lösungsmittel wieder entfernt werden kann.

Nachgedacht werde noch darüber, die Netze hinter den Toren zu erhöhen. Damit im Südquartier keine Footbälle auf Balkonen landen.

Das Spielfeld im Bergholz muss für die Footballspiele nicht verändert werden, heisst es von der Wispag. Bild: PD

Der FC Wil sei «eng in die Diskussionen miteinbezogen» worden, sagt Medienchef David Hugi auf Anfrage. Man freue sich auf die Helvetic Guards und biete gerne Unterstützung. Zwar ist es gemäss Sabin Rickenbach möglich, dass an gewissen Wochenenden Heimspiele des FC Wil und der Helvetic Guards im Bergholz stattfinden. Die Trainings der Footballer finden jedoch nicht in Wil statt. Sabin Rickenbach sagt: «Der Fussballbetrieb wird nicht eingeschränkt.»