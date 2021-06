Fussball-Jubel und EM-Frust an den lokalen Public Viewings

Public Viewing Sommer, Sonne, EM-Party: Kollektives Mitfiebern an den lokalen Public Viewings Unentschieden. Das reicht nicht für ein euphorisches Hupkonzert am Wiler Schwanenkreisel. Der Gegentreffer der Waliser im EM-Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft zum 1:1-Endresultat dämpfte die Euphorie an den lokalen Public Viewings. Christoph Heer 13.06.2021, 11.09 Uhr

Rot-weisses Stelldichein vor der Leinwand der Sommerbar auf dem Parkplatz des Restaurants Toggenburgerhof in Kirchberg. Bild: Christoph Heer

Auf das hatte man lange gewartet. Endlich regiert wieder König Fussball und einige Organisatoren liessen es sich nicht nehmen, trotz der noch geltenden 100er-Grenze, Public Viewings zu organisieren und damit das gesellige Beisammensein während der Spiel zu ermöglichen.

Und die Sitzplätze sind begehrt. Im EM-Zelt in Schwarzenbach – organisiert vom FC Niederstetten – ist es zum Beginn der Partie zwischen der Schweiz und Wales am Samstagnachmittag drückend heiss.

Gut besetzt: Das EM-Zelt des FC Niederstetten auf dem Schwarzenbacher Büffelhof. Bild: Christoph Heer

Abhilfe schafft ein grosser Ventilator, glücklich, wer genau vor diesem sitzt. Die Atmosphäre? Noch etwas fad, doch mit jeder Chance der Schweizer Nationalmannschaft steigt die Stimmung. Im Zelt oder im Freien, Fussballfans und solche, die es noch werden, erfreuen sich am starken Auftritt der Nati, zumindest bis zur 74. Minute und dem Ausgleichstreffer der Waliser zum 1:1.

Sportliches Party-Feeling – nicht nur für Fussballfans

Vorher, in der 49. Minute, trifft Breel Embolo zum Führungstreffer; Jubel, Umarmungen, Fangesänge. Hier auf dem Büffelhof von Jan und Sabrina Künzle in Schwarzenbach sind Gäste aller Couleurs willkommen.

OK-Chef Marco Forrer weiss, dass die Schweizer Spiele eigentlich schon ausverkauft sind. «Im Zelt dürfen, Stand jetzt, nur 100 Fans anwesend sein, im Freien ist es aber gut möglich, dass es auch an den Schweizer Spielen noch Plätze gibt. Für die anderen Spiele hoffen wir auf viele Besucher, es müssen ja nicht nur Fussballfanatiker sein», sagt er augenzwinkernd. In der Tat bietet das EM-Zelt noch weitere Highlights wie Wettbewerbe, Hüpfburg und weitere Attraktonen – auch für kleine Fussballfans.

Elektrisierendes in der Kirchberger Sommerbar

Vollbesetzt ist das Public Viewing auf dem Parkplatz des Restaurant Toggenburgerhof in Kirchberg. Hier hat sich der Verein Sommerbar eingerichtet und schaut mit seinen zahlreichen Helferinnen und Helfern, dass nicht nur der Torhunger gestillt, sondern auch für das liebliche wohl der Zuschauenden gesorgt wird.

Sommerliches Fussballfest in der «Sommerbar» in Kirchberg. Bild: Christoph Heer

Auffallend viele rote Nati-Trikots sind hier vor der Leinwand auszumachen. Für jene, die in den Fan-Shirts stecken und mitfiebern kommt der Stimmungsdämpfer selbstredend ebenfalls in Spielminute 74.

Zuvor hatte sich jeder und jede von der elektrisierenden Atmosphäre anstecken lassen und zum Fussballfest in kleiner Runde beigetragen. Schade, war man sich einig, schafften es Petkovics Jungs nicht, ihr Spiel durchzuziehen.

Emotionen kurz vor Schluss

Im Wiler Gare de Lion sitzt ein kleines Grüppchen vor den zwei Bildschirmen. Gemütlich, ruhig und doch präsent.

Im Gare de Lion in Wil geniesst man Fussball in eher ruhiger, aber keineswegs emotionsloserer Atmosphäre. Bild: Christoph Heer

Kaum eine Regung in der 74. Minute, vielmehr Emotionen in den letzten Spielminuten, in denen die Schweizer noch einmal Druck machen. Doch es hilft nichts: Das Unentschieden ist enttäuschend. Verloren ist noch nichts, doch einfacher wird es kaum und mindestens einmal sollten sich die Natifans schon noch (friedlich) am Wiler Schwanenkreisel treffen können.