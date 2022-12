Häufige Zwangsmassnahmen bei psychisch Kranken in Wil

Psychiatrie Wil Häufige Zwangsmassnahmen bei psychisch Kranken: Zahlen geben keine klare Auskunft zur Grösse des Problems Dass die Häufigkeit von Zwangsmassnahmen sprunghaft angestiegen ist, dürfte an der Datenerhebung liegen. Trotzdem bestehe Handlungsbedarf, sagen Angehörige. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf das Eingangsgebäude der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil. Bild: Simon Dudle

Die St. Galler Regierung befasst sich ein weiteres Mal mit der Psychiatrie St.Gallen Nord (PSGN) in Wil. Grund ist eine Zahl: 2021 kam es in 21,5 Prozent aller Behandlungen mindestens einmal zu einer freiheitsbeschränkenden Massnahme. Darunter versteht man unter anderem die Isolation von Patientinnen und Patienten, deren Fixierung am Bett oder die Medikamentengabe unter Zwang.

Die hohe Zahl dieser sogenannten Zwangsmassnahmen war Anlass für eine Interpellation der Grünen-Kantonsrätin Jeannette Losa. Denn ein Jahr zuvor waren noch 11,1 Prozent der Behandelten von den Massnahmen betroffen – was hat sich geändert?

Zahlen mit Interpretationsspielraum

Bevor die Interpellation nicht beantwortet ist, möchte sich die PSGN nicht äussern. Mehr weiss man beim Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ), wo die Daten ausgewertet werden. Verantwortlich für die Datenqualität seien die psychiatrischen Kliniken, erklärt Linda Hadorn, die für den Bereich Psychiatrie zuständig ist: Je konsequenter die Kliniken ihre Daten erfassen, desto höher fällt auch der Anteil an Zwangsmassnahmen aus. Ein direkter Vergleich der Anzahl FM zwischen den Kliniken sei deshalb nicht möglich, erklärt Hadorn:

«Es ist uns wichtig, dass die Zahlen keine Rangliste darstellen.»

Wäre es so, würde Wil schweizweit einen Spitzenplatz einnehmen. Doch die unterschiedlichen Kliniken sind mit unterschiedlichen Fällen betreut, was den Vergleich erschwert. In grossen Kliniken wie Wil landen häufig die schweren Fälle. «Die Daten sollen vor allem den Vergleich innerhalb einzelner Kliniken über mehrere Jahre ermöglichen», sagt Hadorn. So möchte der Verein die Qualitätsarbeit der Kliniken unterstützen.

Nur scheinbare Verdopplung der Zwangsmassnahmen

Dieser mehrjährige Vergleich fällt für Wil denkbar schlecht aus – von 2020 auf 2021 verdoppelte sich die Zahl der Zwangsmassnahmen fast. Der Verein ANQ, der eigentlich keine inhaltliche Beurteilung vornimmt, hat angesichts dessen in Wil nachgefragt. Hadorn erläutert:

«Die PSGN hat darauf hingewiesen, dass sie die Erfassungsqualität verbessert haben.»

Schulungen der Mitarbeitenden hätten dazu geführt, dass sie die Massnahmen gründlicher festgehalten haben als in den Jahren zuvor. Damit steigt automatisch der statistische Wert, ohne dass diesem zwangsläufig auch eine tatsächliche Zunahme der Zwangsmassnahmen zu Grunde liegen muss.

Die Diskussion ist den Angehörigen wichtig

Trotzdem sei die Interpellation im Kantonsrat richtig und wichtig, sagt Bruno Facci. Der pensionierte Psychiatriepfleger war 25 Jahre lang Pflegedienstleiter in Wil, heute ist er Präsident des Dachverbands der Vereinigungen von Angehörigen psychisch Kranker (VASK).

Bruno Facci, Präsident des Dachverbands der Vereinigungen von Angehörigen psychisch Kranker (VASK). Bild: Beat Lanzendorfer

In seiner Aufgabe als Angehörigenvertreter sei er meistens mit den negativen Fällen konfrontiert, gesteht er ein. Trotzdem sieht er in der hohen Zahl der Zwangsmassnahmen einen Missstand in den psychiatrischen Kliniken. Im Hinblick auf die PSGN sagt Facci:

«Ich beobachte, dass die Personalsituation nicht gut ist.»

Es stünden Beste-Praxis-Alternativen zur Verminderung von Zwangsmassnahmen zur Verfügung. Damit diese aber umgesetzt werden können, bräuchten die Kliniken erstens genügend Personal, das zweitens auch richtig geschult ist. «Diesbezüglich sind wir weit entfernt vom nötigen Mindestmass», urteilt Facci. Die Wissenschaft habe schon zahlreiche Möglichkeiten zur Reduktion von Zwangsmassnahmen aufgezeigt, diese müssten nun endlich in der Praxis Einzug halten.

Ganz ohne freiheitsbeschränkende Massnahmen werde es nie gehen, sagt auch Kritiker Facci. Oftmals werden sie in den kritischen 24 Stunden nach der Aufnahme vollzogen. Die Frage nach dem richtigen Mass wird nun aber nicht nur die Klinik in Wil, sondern auch die Politik beschäftigen.

