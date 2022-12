Prozess Zu fünf Jahren Landesverweis verurteilt: Kunstmaler raubte Dönerbistro-Besitzer aus Ein Künstler musste sich wegen des Raubs vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Es war der zweite Anlauf – nachdem beim ersten Mal der Anwalt des Künstlers seines Mandates entbunden wurde. Christof Lampart 13.12.2022, 15.16 Uhr

Das Kreisgericht Wil befindet sich in Flawil. Bild: Philipp Stutz

Beim zweiten Versuch ging alles glatt. Die Verteidigerin vertrat am Montag im Flawiler Gerichtssaal die Interessen ihres Mandanten. Musste sich ihr Vorgänger im August dieses Jahres noch eine verbale Abreibung vom Richter über sich ergehen lassen («Ihr Verhalten widerspricht sämtlichen Rechtsgrundsätzen»), war dieses Mal schon früh klar, dass es ein Urteil geben würde.

Kein Vertrag, weil «Beleidigung»

Was wurde dem Beschuldigten vorgeworfen? Er reiste am 25. Dezember 2021 mit einem Cousin von Duisburg in die Schweiz ein. Zum einen, weil er nach Zürich einige seiner Bilder für eine Ausstellung bringen wollte. Zum anderen aber auch, um vom ehemals besten Freund, den er auch vor Gericht «Bruder» nannte, die Begleichung eines angeblich geschuldeten Geldbetrags von ursprünglich 20’000 US-Dollar zurückzufordern, die er dem Mann vor über 30 Jahren für den Kauf eines Fischerbootes geliehen habe.

Einen Darlehensvertrag konnte er nicht vorweisen, was er jedoch mit der kulturellen Eigenheit – beide wuchsen in Istanbul auf – rechtfertigte. «In der Türkei schliesst man nur Verträge mit Leuten ab, die man nicht kennt, nicht aber mit Freunden oder Familienmitgliedern, da reicht ein Handschlag; da wäre ein Vertrag eine Beleidigung», erklärte er dem Richter.

Aus 20'000 wurden 91'400 Dollar

Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, vom «Bruder» 30 Jahre später über 91’400 US-Dollar zurückzufordern. Er habe alles genau ausgerechnet, mit Zins und Zinseszins, führte der Beschuldigte aus. Sein «Bruder» habe jahrelang den Kontakt abgebrochen und ihn auch danach, als er ihn in der Schweiz aufgespürt hatte, acht Jahre lang hingehalten und erklärt, er werde ihm das Geld zurückzahlen, wenn er sein Dönerbistro dereinst verkaufe.

Vor einem Jahr reichte es nun dem Beschuldigten aber und es kam beim unangemeldeten Besuch in Wil zum Streit, worauf der Cousin (der bereits im ersten Prozess im August zu 24 Monaten bedingt auf drei Jahre Probe und zu sechs Jahren Landesverweis verurteilt wurde) den Bistrobesitzer niederschlug und ihm mindestens zweimal gegen den Kopf trat.

Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte, dem am Boden Liegenden das Portemonnaie weg und 1000 Franken herausnahm. Der Beschuldigte bestritt dies nicht, erklärte aber, dass es des Mannes Wille gewesen sei, nachdem der Beschuldigte zumindest die Erstattung der Fahrspesen verlangt hatte. Dass er das Geld selbst entnahm, erklärte der Beschuldigte so: «Seine Hände waren voller Teig. Da sagte er mir, dass ich das Geld nehmen soll.»

Raub wenig durchdacht geplant

Der Beschuldigte äusserte mehrfach, dass er eine pazifistische Künstlernatur und nicht gewalttätig sei. Doch sah es das Gericht am Ende als erwiesen an, dass der Beschuldigte und sein Cousin auf der Fahrt in die Schweiz den Raub – wegen dieses wurde er denn auch verurteilt – wenig durchdacht geplant hatten.

Beim Strafmass blieb das Gericht mit 17 Monaten bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren deutlich unter der von der Anklage geforderten Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Angerechnet an die Strafe wurden die 352 Tage, die er bis jetzt in Haft war. Auch wurde er mit fünf Jahren Landesverweis belegt, muss dem Opfer 1100 Franken zurückzahlen und für Verfahrens- und Gerichtskosten von 20’000 Franken geradestehen.