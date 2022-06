Warum das Wiler Bier plötzlich eine neue Gerste verwendet

PRODUKTION «Der Geschmack bleibt gleich»: Warum für das Wiler Bier plötzlich eine neue Gerste verwendet wird Das Wiler Thurbobräu gewinnt an Bedeutung und wird immer beliebter. Am Mittwochnachmittag informierten die Verantwortlichen über den aktuellen Stand der Dinge – und über eine markante Neuerung. Samantha Wanjiru 22.06.2022, 19.27 Uhr

Idée-Wil-Präsident Patrick Meyenberger (links), Geschäftsführerin Claudia Keel-Graf und Braugerstenbauer Marcel Rickenmann stossen auf ein gutes Bier-Jahr 2022 an. Bild: Samantha Wanjiru

Die Biersaison ist mit dem Start des Sommers eingeläutet. Egal ob am Feierabend oder im Ausgang: Das kühle Erfrischungsgetränk ist auch dieses Jahr eine beliebte Wahl. Der Verein Idée Wil lässt seit mittlerweile zwei Jahrzehnten das Thurbobräu herstellen.

Anlässlich einer Pressekonferenz gaben die Vereinsverantwortlichen Patrick Meyenberger und Manuel Domeisen am Mittwoch Auskunft über die aktuelle Bierproduktion. Ebenfalls anwesend waren die Geschäftsführerin der Brauerei Sonnenbräu, Claudia Keel-Graf und der Braugerstenbauer Marcel Rickenmann.

Sechs Tonnen Wiler Gerste

Im März säte der Braugerstenbauer Marcel Rickenmann in Bronschhofen die ersten Gersten für die kommende Saison. Seit mehreren Jahren arbeitet er mit dem Verein Idée Wil und deren Geschäftspartner Brauerei Sonnenbräu als Gerstenproduzent zusammen. Bei der diesjährigen Saat verwendete er eine andere Sorte als im vergangenen Jahr. Der Grund für den Wechsel ist simpel. Die Geschäftsführerin der Brauerei Sonnenbräu, Claudia Keel-Graf, erklärte: «Die Sorte, die wir bisher verwendet haben, war nicht mehr erhältlich.» Diese sei schlicht und einfach veraltet und wurde mit der neuen Sorte Namens Amidala abgelöst. Claudia Keel-Graf ergänzt:

«Der Wechsel hat keinen Einfluss auf den Geschmack der Biere.»

Laut Rickenmann verlief der Anbau der Gerste in diesen Jahr bisher reibungslos. Das Wetter im Frühling sei optimal gewesen. «Es war nicht zu nass und wir wurden von Unwettern wie Hagel bisher so gut wie verschont.» Auch die Hitzetage des vergangenen Wochenendes hatten keinen negativen Einfluss auf die Saat. Starke Windböen habe dem Getreide zwar einen Knick gegeben, doch ein Grund zu Besorgnis gibt es nicht. «Wir rechnen dieses Jahr mit einem Ertrag von sechs Tonnen Gerste pro Hektar», sagt Rickenmann. Die Ernte ist Ende Juli geplant.

Neue Gerste, gleicher Geschmack. Der Verein Idèe Wil produziert seit 20 Jahren das Thurbobräu. Bild: Samantha Wanjiru

Ganz oben auf der Agenda 2022: Networking

In den vergangenen drei Jahren schaffte der Verein, sich als regionaler Bierproduzent in der Wiler Umgebung zu etablieren. So konnten vor Jahresfrist eine Sponsorenpartnerschaft mit dem FC Wil eingegangen werden. «Auch 2022 möchten wir unser Netzwerk in der Region ausbreiten», sagt Patrick Meyenberger.