Zwei Meinungen zum BGK Hub- und Glärnischstrasse in Wil

Pro und Kontra «Für die Zukunft bauen» oder «schlecht für den Wirtschaftsstandort»: Zwei unterschiedliche Meinungen zur Umgestaltung der Hub- und Glärnischstrasse in der Stadt Wil Die Hub- und Glärnischstrasse im Süden der Stadt Wil sollen umgestaltet werden. Grösstenteils soll eine 30er-Zone entstehen. Ein Bewohner des Südquartiers findet die Umgestaltung einen wichtigen Schritt für den Wandel der Mobilität. Für ein Transportunternehmen hingegen würde die Umgestaltung eine Einschränkung bedeuten. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 20.02.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Glärnischstrasse im Süden der Stadt Wil soll umgestaltet und zu einer 30er-Zone werden. Visualisierung: PD

Die Hub- und Glärnischstrasse im Süden der Stadt Wil sollen für knapp 12 Millionen Franken umgestaltet werden. Die Stadt will die Strassen vom motorisierten Individualverkehr entlasten und mehr Raum für den Fuss- und Veloverkehr schaffen. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept sieht auch eine Temporeduktion auf 30 Kilometer pro Stunde vor. Die Meinungen zur geplanten Umsetzung gehen weit auseinander. Zwei Betroffene schildern ihre Positionen.

Daniel Wittenwiler. Bild: PD

Daniel Wittenwiler wohnt im Südquartier und ist hauptsächlich zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Nur selten, wenn es nicht anders geht, fährt er Auto. Er befürworte die geplante Umgestaltung, da man generell anstrebe, vom motorisierten Individualverkehr auf den Fuss- und Veloverkehr umzusteigen. «Es ist eine grosse Chance, die Rahmenbedingungen zu verändern.»

Oft konzentriere man sich darauf, was heute das Problem sei, sagt Wittenwiler. Die Autos stehen, es gibt Stau, man glaube, die Strassen ausbauen zu müssen. Doch die meisten würden nur das Auto nehmen, weil alles darauf ausgelegt sei, sagt er. «Das Auto ist in unserem Denken viel zu gross.» Gebe es mehr Platz für Velofahrerinnen und Velofahrer, würden die Leute auch vermehrt das Velo nehmen, sagt Wittenwiler.

«Wir müssen nicht so bauen, dass heutige Probleme gelöst werden, sondern so, wie wir uns die Zukunft wünschen.» Wolle man bis 2050 das Klimaziel Netto-Null erreichen, sei in allen Bereichen eine grosse Wende nötig, auch in der Mobilität. Wittenwiler setzt sich tagtäglich mit dem Wandel von Systemen auseinander. Er arbeitet bei der Energieagentur St.Gallen als Projektleiter und unterstützt Gemeinden und Kanton bei der Umsetzung des kantonalen Energiekonzepts.

Als Bewohner des Südquartiers erhoffe er sich von der Umgestaltung, dass die Strassen freundlicher und angenehmer würden. Momentan meide er die Hubstrasse und gehe durch das Quartier. «Ich erhoffe mir auch einen Sicherheitsgewinn.» Etwa beim Schulhaus Matt, wo der Fussgängerstreifen verschoben wird oder stadteinwärts auf der rechten Seite der Glärnischstrasse, wo neu ein Trottoir geplant ist. Dort sei es heute gefährlich.

Dass der Verkehr mit den geplanten Massnahmen massiv in die Quartiere gedrängt wird, glaubt Wittenwiler nicht. «Für den Güterverkehr werden keine Schikanen eingebaut.» Und schon heute würden LKW in der 30er-Zonen anliefern. Ihn störe das nicht. Strassen seien schliesslich immer noch zum Befahren da und mit gegenseitiger Rücksichtnahme funktioniere das gut.

So würde die Hubstrasse nach der Umgestaltung aussehen. Visualisierung: PD

Fredy Würzer, Leiter Projekte und Verkauf, Camion Transport. Bild: PD

«Die Hindernisse und die Temporeduktion auf zwei wichtigen Hauptzubringern sind inakzeptabel», sagt Fredy Würzer, Leiter Projekte und Verkauf des Wiler Unternehmens Camion Transport. Die Stadt Wil müsse versorgt und entsorgt werden, fährt er fort. «Im Südquartier sind die Hub- und Glärnischstrasse die zwei wichtigen Achsen dafür.» Nicht nur Camion Transport verkehre auf diesen Strassen, auch andere Industrien sind auf Anlieferungen angewiesen.

«Mir leuchtet nicht ein, dass man sich auf den Langsamverkehr konzentrieren will, obwohl hier der Schwerverkehr durch muss», sagt Würzer. Zumindest so lange nicht, bis die Umfahrungen Nord und Ost gebaut werden, um den Verkehr umzulagern. «Aber diese sind noch in weiter Ferne.» Die beiden Strassen müssten leistungsfähig bleiben. Heute werde Langsamverkehr von der Kantonsschule über die Silo- und Säntisstrasse in die Innenstadt beziehungsweise über die Bergholzstrasse ins Südquartier geführt. Dies funktioniere tadellos.

Das Gewerbe und die Industrie seien vergessen und nicht abgeholt worden, sagt Würzer. «Die vorgeschlagene Umgestaltung bedeutet für uns: Wir sind in der Stadt nicht mehr erwünscht.»

Die neuen Konzepte würden zudem Risiken bergen. Nach der Umgestaltung sind die Strassen verengt, das Kreuzen wird teilweise unmöglich. «Das kann gefährlich werden», so Würzer. Denn teilweise seien die LKW mit Überbreite unterwegs, man brauche genügend Platz, gerade wenn auch Velofahrende unterwegs seien.

Mit den Plänen der Stadt werde der direkte Weg durch Wil eingeschränkt. Würzer befürchtet, dass sich der Individualverkehr in die Quartiere verlagere und LKW über Gloten und Münchwilen fahren müssten. Für Camion Transport hat letzteres Auswirkungen. «Es sorgt für Mehraufwand. Die Distanzen werden länger, die LKW-Fahrer brauchen mehr Zeit für ihre Routen und die Kosten steigen.» Die Stadt Wil werde als Wirtschaftsstandort unattraktiver.

Würzer wünscht sich, dass man auf das Gewerbe Rücksicht nimmt. Man wolle sich einbringen und Teil der Lösung sein. Zusammen mit anderen Gewerblern sei man auf die zuständige Stadträtin zugegangen und habe eine Aussprache verlangt.