PRO & KONTRA Ist der FC Wil ein Spitzenteam in der Challenge League? Was dafür spricht, was dagegen Der FC Wil liegt nach vier Runden auf Platz zwei. Gewinnt er am Freitag in Yverdon, ist er für mindestens zwei Wochen Leader. Haben die Wiler das Potenzial, im Kampf um den Aufstieg mitzumischen? Zwei Journalisten der «Wiler Zeitung» kreuzen die Klingen.

Die beiden Innenverteidiger Genis Montolio (links) und Ismajl Beka halten hinten den Laden zusammen und haben auch schon je ein Tor erzielt. Bild: Michel Canonica

Über diese Challenge-League-Rangliste staunt die Schweiz. Nach vier Runden grüsst Yverdon-Sport als Leader, erster Verfolger ist mit einem Punkt Rückstand der FC Wil. Die beiden Mannschaften belegten in der vergangenen Spielzeit in der Schlussrangliste die Positionen neun (Wil) und acht. Viele Experten sahen die Teams auch in der nun laufenden Saison weit hinten – und als Kandidaten für die Abstiegsbarrage.

Und dann das: Yverdon legte mit drei Siegen und einem Unentschieden los wie die Feuerwehr. Koro Koné hat bereits sechs Tore erzielt, einen Penalty verschossen und einmal die Latte getroffen. Hätten die Waadtländer in Vaduz in der Schlussphase nicht einen 3:1-Vorsprung verspielt, ihre Bilanz wäre gar makellos. Die Wiler sind mit drei Siegen und einer knappen Niederlage der erste Verfolger des Leaders – vor Absteiger Lausanne, vor Fastaufsteiger Aarau und vor dem international spielenden FC Vaduz. Seit 220 Minuten, also seit mehr als dreieinhalb Stunden, sind die Äbtestädter ohne Gegentor und stellen mit erst zwei Verlusttreffern die beste Abwehr der Liga.

Am Freitag haben die Wiler die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Denn es kommt im Waadtland zum direkten Vergleich mit Yverdon. Es ist zu fragen: Haben die Wiler das Potenzial, um über eine ganze Saison hinweg ein Spitzenteam und somit ein Aufstiegsaspirant zu sein? Simon Dudle, Redaktionsleiter der «Wiler Zeitung», und Lukas Tannò, für den Regionalsport der «Wiler Zeitung» verantwortlich, sehen das völlig unterschiedlich. Ein Pro und Kontra:

Pro: Personell ist man weitergekommen

Die mannschaftliche Geschlossenheit ist ein wichtiger Faktor in dieser Saison. Bild: Pascal Muller, Freshfocus

Lukas Tannò, Regionalsport-Redaktor «Wiler Zeitung»: Irgendetwas ist beim FC Wil in dieser Saison anders. Die Tore und Siege fühlen sich nicht nach Zufallsprodukten an und die Mannschaft sieht wie eine eingeschworene Einheit aus. Jeder kämpft für jeden. Und wenn einer einen Fehler macht, bügelt ihn der Nächste wieder aus.

Aber nicht nur die Einstellung stimmt positiv. Auch personell hat man einen Schritt nach vorne gemacht. Hielt man die Offensive grösstenteils zusammen, wurde die Schwachstelle, die Innenverteidigung, komplett umgekrempelt. Mit Genis Montolio und Ismajl Beka hat man ein gutes und vor allem kopfballstarkes Duo gefunden. Beide haben bereits getroffen und ihre Lufthoheit am vergangenen Freitag beim 1:0 in Schaffhausen auch defensiv unter Beweis gestellt.

Beim Trainingsstart im Juni forderte Routinier Silvio für die Saison:

«Wir müssen lernen, Spiele auch dreckig zu gewinnen.»

Der Sieg in der Munotstadt hat gezeigt, dass dieses Team dreckig gewinnen kann. Sechs Verwarnungen gegen Wiler Akteure sprechen eine deutliche Sprache.

Ja, der FC Wil ist ein junges Team. Es ist klar, dass die aktuelle Erfolgswelle nicht die ganze Saison anhalten wird. Aber die ersten Spiele zeigen, dass auch die vermeintlichen Favoriten in dieser starken Challenge League stolpern.

Dieser Saisonstart fühlt sich nicht nur gut an. Er ist statistisch gesehen einer der besten. Drei Siege aus vier Partien und ein Torverhältnis von 6:2. Das ist der viertbeste Saisonstart in die Challenge League der Vereinsgeschichte. Nur in den Jahren 1997, 1998 und 2013 startete man besser. Captain Philipp Muntwiler hat es vor der Saison richtig gesagt: «Es war noch nie so einfach, aufzusteigen.» Wenn die Wiler so weitermachen, dann werden sie im Frühjahr ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden.

Kontra: Der Klub ist auf die Challenge League ausgerichtet

Schwankungen und die eine oder andere Wiler Bruchlandung werden auch zu dieser Saison gehören. Bild: Michel Canonica

Simon Dudle, Redaktionsleiter «Wiler Zeitung»: Es ist viel zu früh, um dem FC Wil das Etikett «Spitzenteam» umzuhängen. Die Challenge-League-Rangliste hat Anfang August traditionell noch kaum Aussagekraft. Das würde selbst dann gelten, wenn die Äbtestädter am Freitag das Spitzenspiel in Yverdon gewinnen. Abgerechnet wird wie immer im Mai. Und da wird der FC Wil nicht zu den Aufsteigern gehören. Aktuell verkauft sich die Mannschaft sehr teuer, begeht defensiv kaum Fehler und ist so weit gereift, um plötzlich auch enge Partien zu gewinnen.

Um ein ernsthafter Aufstiegsaspirant zu sein, braucht es aber mehr. Zum Beispiel ein breiteres Kader.

Das aktuelle ist so dünn, dass Trainer Brunello Iacopetta im Mittelfeld und auch der Verteidigung nur wenige Optionen hat. Bereits nach drei Runden sind die beiden Innenverteidiger vorbelastet. Sehen in Yverdon sowohl Genis Montolio als auch Ismajl Beka Gelb, wird es für die Wiler im danach folgenden Meisterschaftsspiel gegen Thun in der zentralen Abwehr so richtig eng. Das Transferfenster ist noch offen und es kann noch nachgerüstet werden.

Mit einem Budget von 3,5 Millionen Franken für die gesamte Profiabteilung gehören die Wiler zu den kleinen Fischen in der zweithöchsten Spielklasse. Natürlich können Wille und Teamgeist viel bewirken. Aber es wird Schwankungen geben.

Es werden Phasen kommen, in denen Spiele gegen die Wiler laufen und in den Schiedsrichterpfiffe für erhitzte Gemüter sorgen.

Vom Umfeld und der Philosophie her gehören die Wiler in die zweithöchste Spielklasse. Der Sportpark Bergholz ist nicht Super-League-tauglich, der Publikumszuspruch auch nicht. Die Philosophie, Talente auszubilden, ist auf die Challenge League zugeschnitten – genau wie der FC Wil als Ganzes. Darum ist es gut, wenn er auch in der kommenden Saison in der Challenge League spielt – im dann 20. Jahr in Folge.

