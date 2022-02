Pro & Contra Wie weit kommt der EC Wil in den Playoffs?: So unterschiedlich beurteilen zwei Redaktoren die Situation Playoff-Start für das Wiler Eishockeyteam. Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr empfängt es zuhause den HC Luzern zum ersten Viertelfinalspiel. Zwei Sportjournalisten haben unterschiedliche Meinungen, wie lange der EC Wil im Rennen sein wird. Lukas Tannò & Simon Dudle 09.02.2022, 18.00 Uhr

«Wir sind beim EC Wil mit der bisherigen Saison zufrieden. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus», sagt Sportchef Patrick Hohl vor dem Start in die Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Luzern. Der EC Wil ist mit der jüngsten Mannschaft der Liga souverän in die Playoffs gekommen und hat sich mit dem Sieg gegen Herisau am vergangenen Wochenende Platz vier und somit das Heimrecht gesichert.

Auch wenn die Heimbilanz der Wiler in dieser Saison nicht rosig aussieht, geht Hohl positiv in die Best-of-Five-Serie gegen die Innerschweizer: «Mit dem Heimrecht ersparen wir uns an den Donnerstag- und Dienstagabenden den Anfahrtsweg nach Luzern. Ich sehe das als Vorteil.»

Knappe Wiler Niederlage in der Qualifikation

Gegen Luzern hat der EC Wil diese Saison bereits einmal gespielt. Vor heimischem Publikum setzte es trotz guter Leistung eine knappe 1:2-Niederlage ab. «Die Partie gegen Luzern war eines von mehreren Heimspielen, bei welchem wir fast alles richtig gemacht haben, aber unsere vielen Chancen nicht in Punkte ummünzen konnten», ergänzt der EC Wil-Sportchef.

Auch aufgrund des knappen Resultates im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison spielen mit Wil und Luzern wohl zwei Teams auf Augenhöhe gegeneinander. «Es ist das Duell Vierter gegen Fünfter. Der Wille und der mentale Aspekt dürften in dieser Viertelfinalbegegnung ausschlaggebender sein als die spielerische Qualität der Mannschaften», sagt Hohl.

Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr können die Wiler mit einem Sieg nicht nur den ersten Schritt Richtung Playoff-Halbfinale machen, sondern sich selbst und den anderen Teams der Liga zeigen, dass es auch vor eigenem Anhang geht.

Der EC Wil kommt bis in den Final

Klar, die Wiler stellen das jüngste Team der 1. Liga. Dass in einem Playoff-Format Erfahrung und Routine wichtig sind, daran besteht kein Zweifel. Aber genau diese Unbeschwertheit und Lockerheit der jungen Wilden wird der Schlüssel zum Erfolg sein.

Lukas Tannò Bild: Andrea Stalder

Der EC Wil ist hungrig, um nach einer guten Qualifikation nun auch in den Playoffs für Furore zu sorgen. In Form ist er ja bereits. Beim 6:3-Derbysieg am vergangenen Wochenende gegen Herisau schossen sich die Äbtestädter für die Playoffs warm. Die schwache Heimbilanz wird mehr Motivation als Hemmschwelle sein. Es gibt nichts Besseres für einen Sportler, als in den entscheidenden Spielen allen zeigen zu können, dass man es draufhat.

Et voilà.

Und selbst die Halbfinals müssen keineswegs das Ende der Fahnenstange bedeuten. Wenn sich in den Viertelfinals alle Favoriten durchsetzen, sind neben Wil noch Wetzikon, Frauenfeld und die Pikes vertreten. Gegen alle diese Teams haben die Wiler in dieser Saison bereits gewonnen. Der EC Wil müsste in der Halbfinalserie auswärts gegen die Pikes ran. Kein Problem für das Team von Trainer Kevin Schüepp. Denn auswärts ist es in dieser Saison bis dato unbesiegt und hat in der Qualifikation die Romanshorner in deren Stadion mit 3:0 abgefertigt. Der Weg ist geebnet.

Schon nächste Woche wird Schluss sein

Endlich Playoff. Nach der langen Ungewissheit, ob wegen des Coronavirus überhaupt weitergespielt werden kann, geht es nun ans Eingemachte. Spiele im Zweitagesrhythmus: Hockeyherz, was willst du mehr.

Simon Dudle Bild: Urs Bucher

Aber EC Wil und Playoffs? Ging zuletzt irgendwie gar nicht. Man muss schon ein gutes Gedächtnis haben oder ein eingefleischter Fan sein, um sich an den letzten Sieg in einem Playoff-Spiel zu erinnern. Bald vier Jahre ist es her, seit am 22. Februar 2018 in einer «Belle» der EHC Frauenfeld auswärts besiegt und der Halbfinal-Einzug gefeiert wurde. Und seither? Zweimal ging es im Viertelfinal gegen Bellinzona. Zweimal dauerten die Wiler-Playoffs weniger als eine Woche und die Serie ging jeweils mit der 0:3-Höchststrafe verloren.

Zugegeben: Die Situation ist eine andere. Neuer Trainer, ziemlich neue Mannschaft, andere Philosophie des Klubs. Doch genau das könnte zur Falle werden. Denn in den Playoffs zählen andere Werte. Aus jugendlichem Übermut resultierende Fehler werden doppelt bestraft. Die Gegner werden mit Mätzchen aller Art die Wiler aus dem Tritt bringen wollen. Und die Sache mit dem Heimvorteil kann schnell zum Bumerang werden. In der Hoffnung, damit eine Fehleinschätzung zu tätigen: Aber es wird wieder ein kurzer Wiler Zauber in den Playoffs.