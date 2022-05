Pro & Contra «Schöne Klänge» oder «Lärmbelästigung»: Eine Kontroverse zu Kirchenglocken In Wil standen kürzlichen Kirchenuhr und -glocken mehrere Tag lang still. In Kirchberg wird mit der Sanierung des Glockenstuhls der viel kritisierte Klang verbessert. Braucht es Kirchenglocken heute überhaupt noch? Simon Dudle & Larissa Flammer Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Ist das Glockengeläut störend und wohltuend? Bild: Irene Infanger

Pro Kirchengeläut: «Schöne Klänge machen Freude»

Larissa Flammer, stv. Redaktionsleiterin Wiler Zeitung. Bild: Reto Martin

Kirchenglocken sind praktisch. Aus einem einfachen Grund: Sie sagen die Zeit an, auch wenn grad kein Ziffernblatt im Blick ist. Menschen ohne Armbanduhr wissen um den Vorteil.

Ein Beispiel: Auf dem Weg zum Bahnhof oder zur Bushaltestelle verrät der Glockenschlag zur Viertelstunde, ob die Zug-/Busabfahrt um zwanzig nach locker geschafft wird, oder ob rennen angesagt ist. Und zwar ohne dass das Handy aus dem Rucksack, der Handtasche oder dem Hosensack gefischt werden muss.

Wer das Glück hat, in Hörweite einer Kirchenglocke zu wohnen, profitiert auch in der Nacht. Weder am Abend noch am Morgen muss man lange wach im Bett liegen, bevor man erfährt, wie spät es ist. Oder zumindest, wie viele Viertelstunden verstrichen sind. Zudem verrät einem der Glockenschlag die Zeit, ohne die Augen mit einem hell leuchtenden Display zu malträtieren.

Kirchenglocken sind aber nicht nur praktisch. Sie sind auch schön. Zugegeben: Nicht unbedingt diejenigen Glocken, die mittels Hammerschlag zur Viertelstunde zum Klingen gebracht werden. Aber die geläuteten Glocken, die hin und her schwingen, die machen Musik.

Die verschiedenen Glocken in einer Glockenstube sind mit ihren Tönen aufeinander abgestimmt. Und optimalerweise ist auch das Geläut so programmiert, dass es eben schön tönt – und nicht nach Lärm. Da spielt es auch keine Rolle, ob einem der Feiertag, zu dessen Ehren die Glocken geläutet werden, persönlich etwas bedeutet oder nicht: Schöne Klänge machen Freude. Und wenn mit den Glocken sogar Melodien komponiert werden, wenden sich die Köpfe der Menschen fast automatisch den Kirchtürmen zu.

Kontra Kirchengeläut: «Ein alter Zopf, der abgeschnitten gehört.»

Simon Dudle, Redaktionsleiter Wiler Zeitung. Bild: Urs Bucher

Nein, Kirchenglocken braucht es definitiv nicht mehr. Und schon gar nicht die Viertelstundenschläge für die Uhrzeit. Wer die Zeit wissen will, der schaut aufs Handy, auf einen anderen Bildschirm oder auf die Armbanduhr. Aber man wartet nicht, bis irgendwann der Glockenschlag ertönt, um dann mitzählen zu müssen.

Kommt dazu, dass es im Land von Rolex und Omega mit der Pünktlichkeit der Kirchturm-Uhren so eine Sache ist. In Ortschaften, wo zwei Kirchen in hörbarer Distanz liegen, ist es oftmals nicht ganz genau zur gleichen Zeit Punkt oder Halb. Auch wenn die Glockenschläge nur ein paar Sekunden oder eine Minute auseinander liegen: Das kann viel ausmachen, wenn man den Zug oder den Bus erreichen muss. Es lebe die Fahrplanstabilität.

Man nehme die Lärmbelästigung. Wie viel mehr Geld gibt man aus, um ein Haus zu kaufen, dass fernab einer Hauptstrasse liegt. Wie sehr sehnt man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach nach Ruhe. Und wie sehr stört doch der viertelstündliche Glockenschlag das Schönheitsschläfchen

Apropos Schlaf: Jeder, der unweit einer Kirche zuhause ist, kennt wohl diese Begebenheit: In einer Sommernacht gelingt es nicht, Schlaf zu finden, da es trotz offenem Fenster stickig ist im Schlafzimmer. Doch man möchte unbedingt einschlafen. Jede Viertelstunde wird man daran erinnert, dass man noch dringender einschlafen sollte – und die Nacht immer kürzer wird.

Zudem: Je weniger Menschen der katholischen oder evangelischen Kirche angehören, desto weniger sind die Glockenschläge legitimiert.

Ein alter Zopf, der abgeschnitten gehört.

