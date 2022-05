"Neutralität" - ein Uzwiler Stück debütiert in den USA

Premiere Von der Erniedrigung zur Katastrophe: Darum geht es im Stück «Neutralität. Eine Widerlegung», das in New York aufgeführt wurde Der Uzwiler Stefan Diethelm debütiert mit einem Stück, das in der Schweizer Armee spielt, am New York Theater Festival. «Neutralität. Ein Widerlegung» heisst es. Aber im Grund geht es um etwas anderes. Martin Knoepfel, New York Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Diethelms Stück handelt von Soldaten in der Ausbildung, aus denen auf sadistische Weise pflichtbewusste Staatsbürger geformt werden sollen. Die Neutralität ist nur ein Randthema. Bild: Stefan Diethelm

Im Programm sieht man zuerst die Trigger-Warnung, in Grossbuchstaben. Im Stück kommen Schüsse, physische und psychische Gewalt, Anschreien, sexuelle Anspielungen und Rauchen vor. Alkohol wird ebenfalls getrunken, was aber kein Grund für eine Warnung bildet. Was Theaterbesucherinnen und Theaterbesuchern seltsam vorkommen mag, erklärt sich durch den Aufführungsort, das New Yorker Theaterfestival. Ebenso, dass das Stück auf Englisch geschrieben wurde und gespielt wird.

Es handelt zwar von einer Gruppe Infanteristen der Schweizer Armee, ob Durchdiener oder Rekruten bleibt offen. Es ist aber, wie der Uzwiler Stefan Diethelm im Programmheft einräumt, keine faktengetreue Darstellung, obwohl es von Erzählungen und Erlebnissen von Freunden und Angehörigen inspiriert sei. Schlüsselszenen scheinen denn auch zu zeigen, was aus Berufsarmeen berichtet wird.

Von der Beschimpfung zum Sadismus

Stefan Diethelm, Autor des Theaterstücks. Bild: PD

Die Soldaten sind noch in der Ausbildung. Der sadistische Oberfeldwebel Helmann will aus ihnen pflichtbewusste Staatsbürger formen. Und das versucht er vorzugsweise mit dem Mittel der Erniedrigung, die von Beschimpfungen bis zum Sadismus reicht. Als einer der Soldaten desertiert, versucht Helmann mit allen Mitteln, diesen zu finden. Das Ganze endet in einer Katastrophe. Und da hätte man noch eine Warnung ins Programmheft aufnehmen können: Das Stück ist nicht lustig.

Und eigentlich geht es darin um die Frage, wie gewöhnliche Menschen dazu gebracht werden können, ihre Prinzipien zu verraten, wenn sie unter der Fuchtel von Psychopathen stehen. Das erinnert an ein psychologisches Experiment, das vor dem Hintergrund der Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten genau das herausfinden wollte. Die Neutralität ist im Stück nur rein Randthema.

Überzeugende Ensembleleistung

Das siebenköpfige Ensemble überzeugt voll und ganz. Es sind alles Schauspieler aus der Region des Big Apple. Ben Teitelbaum, Spencer Jones, David Harrison Pralgo und Tristan Neal verkörpern die Soldaten, die alle unter den täglichen Schikanen leiden, aber jeder auf seine Weise versucht, über die Zeit zu kommen.

Will Lippmann gibt den Oberfeldwebel überzeugend als kalten und bösen Sadisten. Am besten ist er aber in der Szene, als er sich aus Angst, abgesägt zu werden, hat volllaufen lassen und damit zeigt, dass die Fassade des harten Kerls die nackte Angst lauert.

Anpassung und Widerstand 2.0

Die schwierigste Rolle hat Christian Miranda als Korporal Gion Freier, der seine Gruppe so weit als möglich vor dem Feldwebel beschützen will, aber dann von diesem massiv unter Druck gesetzt wird. Schliesslich knickt er ein und versucht, mit Gewalt eine wichtige Zeugenaussage zu beschaffen. Fast im letzten Moment leistet er doch noch Widerstand. Eine kleine stumme Rolle hat Sara Grassi als Tänzerin und Zivilistin.

Sehr überzeugend schliesslich die Regie/Choreografie des australisch-italienischen Duos Kai Mann-Robertson und Luca Villa. Zum Beispiel mit dem Einfall, dass die Soldaten in den Szenenwechseln zu monotonen Klängen Botschaften an imaginäre Wandtafeln schreiben. Kein Nachteil: Gespielt wird ohne Bühnenbild, einfach mit einigen Requisiten. Das wohl aus Budgetgründen.

