Präsidiumswechsel Marianne Mettler soll Nachfolgerin von Jürg Grämiger werden und somit die erste Präsidentin in der Geschichte der Katholischen Kirchgemeinde Wil Der Präsident des Kirchenverwaltungsrats Wil, Jürg Grämiger, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Für seine Nachfolge wird das bisherige Ratsmitglied Marianne Mettler vorgeschlagen. Ihr Amt soll Roman Gehrer übernehmen. Zita Meienhofer 08.04.2022, 17.53 Uhr

Marianne Mettler stellt sich zur Wahl als Präsidentin des Kirchenverwaltungsrats Wil. Bild: Zita Meienhofer

«Es wird meine letzte Pressekonferenz sein.» Das sagte am Freitagvormittag Jürg Grämiger, noch bis am 20. Mai Präsident des Kirchenverwaltungsrats von Wil. Etwas Wehmut war in seinen Worten zu vernehmen. Grämiger, seit 14 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats und während zehn Jahren dessen Präsident, hat im vergangenen November aus Altersgründen seinen Rücktritt angekündigt.

Grämigers Miene erheiterte sich schnell wieder. Denn Karin Hartmann Hess, Vizepräsidentin, gab bekannt, dass Grämigers Nachfolge aufgegleist und ebenfalls im Raum anwesend ist. Es ist Marianne Mettler. Sie wirkt seit Januar 2020 als Verwaltungsratsmitglied und hat das Amt als Pfarreiratspräsidentin inne. Marianne Mettler ist in Wil keine Unbekannte. Die Mutter von zwei Kindern war während Jahren Mitglied im Wiler Parlament sowie während vier Jahren Kantonsrätin.

Die Kirche als wichtiger Faktor der Stadt

Mettler absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen und war als Ökonomin am Universitätsspital in Zürich tätig. Kürzlich feierte sie ihren 61. Geburtstag und hat sich frühzeitig pensionieren lassen. Sie freue sich, dass sie für dieses Amt vorgeschlagen werde, sagte sie, und habe auch die zeitlichen Ressourcen dafür.

Es ist nicht nur die Zeit, die sie zur Verfügung hat, auch die Materie interessiert sie. Sie sagt:

«Ich war schon immer verbunden mit der katholischen Kirche, habe diese als offen und lebendig erlebt. Als Politikerin habe ich gesehen, dass die Kirche in Wil ein wichtiger Faktor ist.»

Sie sei sich bewusst, dass sie in grosse Fussstapfen trete, denn Jürg Grämiger habe viel gemacht für die Kirchgemeinde, diese sei gut aufgestellt.

Nachfolge von Mettler ist Roman Gehrer

Falls Marianne Mettler als Präsidentin gewählt wird, muss ihre Lücke im Rat wieder geschlossen werden. Auch dafür wurde gesorgt, indem Roman Gehrer als Verwaltungsratsmitglied zur Wahl vorgeschlagen wird. Auch Gehrer ist in Wil kein Unbekannter. Er wuchs in der Äbtestadt auf, war und ist Mitglied einiger Vereine in Wil und mittlerweile Inhaber einer eigenen Marketingagentur. Der 43-Jährige ist Vater von zwei Töchtern.

Roman Gehrer kandidiert als Mitglied des Kirchenverwaltungsrats und als allfälliger Nachfolger von Marianne Mettler. Bild: Zita Meienhofer

Auch Gehrer sagt, dass er, als er durch seine Kinder wieder mit der Kirche konfrontiert wurde, eine Verbundenheit feststellte. Er sagt:

«In der Kirche wird so viel Gutes getan, aber es wird nicht erkannt.»

Der Marketingfachmann möchte dafür sorgen, dass die Leute vom «tollen Angebot» erfahren.

Die Pfarrstelle ist noch immer vakant

Eine Voraussetzung dafür hat der bisherige Verwaltungsrat bereits geschaffen. Seit dieser Woche kann die App kathwil.ch benutzt werden. Jürg Grämiger sagt: «Corona hat uns gelehrt, dass wir digital unterwegs sein müssen.» Die App informiert über die Veranstaltungen in der Kirche.

Sie informierten über die Veränderungen in der Katholischen Kirchgemeinde Wil: Präsident Jürg Grämiger und Vizepräsidentin Karin Hartmann Hess. Bild: Zita Meienhofer

Jürg Grämiger hat in den vergangenen Jahren einige Projekte realisiert und einiges vorbereitet. Er sagt:

«Doch eine Baustelle hinterlasse ich.»

Wil hat nach dem Wegzug von Roman Giger immer noch keinen Pfarrer. Grämiger betont, dass seelsorgerisch keine Defizite bestehen, keine andere Stelle unbesetzt, aber eben die Pfarrstelle vakant sei. Das Bistum habe zwar immer einmal wieder signalisiert, dass die Stelle besetzt werden könnte, letztlich kam das nicht zu Stande.