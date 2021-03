Porträt Adi Baumgartner: Vom Tellerwäscher im Sirnacher Altersheim zum Schlagzeuger mit Herzblut Unterrichten, verkaufen, und natürlich spielen – bei Musiker Adi Baumgartner dreht sich fast alles um Schlagzeug und Perkussion. Seine derzeit grösster Wunsch ist es, endlich wieder vor Publikum zu spielen und mit «dä Brüeder vom Heinz» aufzutreten. Daniela Huijser 15.03.2021, 17.00 Uhr

Schlagzeug und Perkussion sind Adi Baumgartners Leidenschaft. Bilder: Daniela Huijser

Adi Baumgartner hat das geschafft, was nicht jedem gelingt: Er lebt seinen Traum, ist dabei aber realistisch geblieben. Er hat seine Grenzen erkannt und innerhalb dieser sein Glück gefunden. Aber schön der Reihe nach.

Als der Primarschüler Adi im Fernsehen die legendäre britische Band The Bay City Rollers sieht, erwacht in ihm der Wunsch, Schlagzeug zu spielen. Fortan «spielt» er überall: zuhause am Küchentisch, am Pult in der Schule, unterwegs im Zug – Adis Hände und Füsse sind dauernd in Bewegung. Schliesslich kaufen ihm seine Eltern ein Schlagzeug. Für den 13-Jährigen allerdings kein Geschenk. «Ich musste es mir mit Abwaschen verdienen. Und zwar im Altersheim, welches meine Eltern damals in Sirnach leiteten. Das bedeutete Geschirr spülen für 65 Personen», erinnert sich der heute 54-Jährige.

Studium in Kalifornien

Schlagzeug spielen bringt er sich zuerst selber bei. Während der Maurerlehre – er sollte ja etwas «Richtiges» lernen – leistet er sich Unterrichtsstunden bei einem Schlagzeuglehrer. Und träumt davon, am PIT (Percussion Institute of Technology) in Los Angeles zu studieren. Mit 21, kurz nach dem Lehrabschluss, geht dieser Traum in Erfüllung. Adi Baumgartner schafft die anspruchsvolle Aufnahmeprüfung und verbringt die folgenden eineinhalb Jahre in Kalifornien. «Die Schule war brutal streng. Wir hatten fünf volle Tage Unterricht und am Wochenende musste ich stundenlang üben», erinnert sich der Musiker. Damals ist er felsenfest davon überzeugt, sein Leben lang Schlagzeuger zu sein. Und zwar in einer grossen Rockband. Er sagt:

«Ich kam dann aber rasch zur Welt. Allein schon in Kalifornien hatte es hunderte, die besser waren als ich.»

Diese Einsicht entmutigte ihn zum Glück nicht, ganz im Gegenteil: Es spornte ihn an, noch besser zu werden. Und als Musiker und Lehrer in diesem Beruf alles zu geben. Denn Adi Baumgartner hatte nicht nur das Talent fürs Schlagzeug spielen, er hatte auch gute Nerven und viel Geduld sowie eine grosse Leidenschaft fürs Unterrichten. Seit 25 Jahren arbeitet er nun an der Musikschule Hinterthurgau und lehrt Kindern, Jugendlichen aber auch Erwachsenen den richtigen Umgang mit dem Schlagzeug.

Live vor Publikum

Den Traum von einer Band, den hatte der Thurgauer aber nicht ausgeträumt. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied von Atomic Flower. Bei dieser Thurgauer Heavy Metal Band blieb er bis 2018. «Wir veröffentlichten vier CDs und spielten an so vielen Wochenenden wie möglich in der ganzen Schweiz», erzählt er. Vor zwei Jahren folgte ein Stilwechsel: Adi Baumgartner stieg ein bei Manfred Fries’ Projekt «dä Brüeder vom Heinz». Die fetzige Musik ist zwar Pop und kein Rock, doch der Schlagzeuger hat grossen Spass am mitreissenden Sound.

Seine Instrumente bezieht Adi Baumgartner aus aller Welt.

Letztes Jahr erlebte er trotz Corona drei besondere Auftritte: «Im Februar 2020 feierten wir die Taufe von ‘Siebesiech’, der dritten CD von ‘dä Brüeder vom Heinz’. Und im Sommer konnten wir ein Konzert in Kreuzlingen und noch ein weiteres in Eschlikon spielen – das war fantastisch.» Corona hat die Band nun keineswegs ausgebremst. «Wir haben immer mal wieder Proben, damit wir bereit sind, wenns wieder losgehen darf mit Auftritten», sagt Adi Baumgartner und man spürt, wie es ihn wieder vors Publikum drängt.

Entspannung am Schlagzeug

Vorläufig aber steckt er seine ganze Energie ins Unterrichten und – seit Anfang März endlich wieder – in den Verkauf von Instrumenten. Sein Musikladen «Musicum» in Rickenbach sei eines von wenigen Perkussions-Fachgeschäften in der Schweiz, sagt er stolz. Und noch etwas zeichne ihn aus und veranlasse Schüler von weither zum Besuch seines Unterrichts: «Ich spiele und lehre die Technik Double Bass, also mit beiden Füssen je eine Pauke zu spielen.» In seinem Musikgeschäft befindet sich auch ein Unterrichtsraum, in dem er zwischen den Unterrichtsstunden immer mal wieder auf Pauken, Becken und Trommeln schlägt. Lachend gesteht er:

«Ich spiele jeden Tag, es packt mich immer wieder. Das ist einfach das Schönste auf der Welt und entspannt mich»

«Und schliesslich wolle er sich ja auch weiterentwickeln, Neues lernen. Diesen Ehrgeiz hat er auch gezeigt, als er sich zum Lehrmeister weiterbildete; sieben Lehrlinge hat er bereits zum Abschluss gebracht. Aktiv ist Adi Baumgartner auch als Prüfungsexperte, eine interessante Aufgabe, wie er sagt.

Schlagzeug ist cool für Mädchen

Der Musiker, der auch Ukulele und Gitarre spielt, hat kürzlich noch mit Klavierspielen angefangen. Wie gut ihm dieses Instrument gefällt, wisse er noch nicht. Seine Leidenschaft gehört dem Unterrichten von Schlagzeug und Perkussion. Von seinen Schülern sind etwa ein Drittel Mädchen. «Schlagzeug ist ein cooles Instrument für Mädchen, sie zeigen eindeutig mehr Gefühl fürs Spielen», beobachtet er seit längerem.

Niemand zu alt fürs Musizieren

Etwas Wunderbares hat Adi Baumgartner vor zwei Jahren entdeckt: Senioren, die Perkussions-Unterricht lieben. «Vor Corona unterrichtete ich im Auftrag der Musikschule die Senioren im Alterszentrum Tannzapfenland in Münchwilen in Perkussion. Die älteste Schülerin war 94. Wir gaben sogar zwei Konzerte. Das war ein Riesenspass. Die Bewohner gingen enorm mit», erzählt er voller Begeisterung. «Sobald es wieder erlaubt ist, will ich da weitermachen.»

Vorläufig aber bleibts beim Einzelunterricht. Ihn freuts, dass trotz Corona nach wie vor gleich viele Musikschüler in die Musikschule kommen. Einziger Wermutstropfen war für ihn, dass sein Laden längere Zeit geschlossen bleiben musste. Adi Baumgartner nutzte die Zeit fürs Skifahren und für lange Spaziergänge, denn er liebt es, draussen zu sein. Und er verfolgte wenn immer möglich die Spiele der Berner Young Boys, von denen er schon seit 45 Jahren ein treuer Fan ist. Nun aber träumt er davon, dass er bald wieder mit seinem Schlagzeug vor Publikum spielen und mit «dä Brüeder vom Heinz» auftreten darf. Ein Traum, der wohl bald in Erfüllung gehen wird.